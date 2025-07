Apple Watch Ultra 3 se blíží. Hlavní roli budou hrát satelitní konektivita a výkonný hardware

Apple Watch Ultra 2 by se v letošním roce měly dočkat nástupce

Mezi hlavní novinky bude patřit podpora satelitní konektivity či 5G

K představení by mělo dojít na podzim společně s novými iPhony

Nejvybavenější model chytrých hodinek od Applu, který se zaměřuje na náročné uživatele a outdoorové nadšence, Watch Ultra, mají za sebou aktuálně dvě úspěšné generace. Od vydání současného modelu na podzim uplynou dva roky, neboť v loňském roce Apple odhalil namísto nástupce pouze novou barvu pouzdra. Není proto divu, že se pomalu spekuluje o tom, že by gigant z Cupertina mohl společně s novými iPhony 17 představit i nástupce Watch Ultra 3. Co od nich můžeme očekávat?

Novinky, které potěší

O pravděpodobných novinkách u příští generace Apple Watch Ultra se rozepsal známý novinář Mark Gurman v rámci svého newsletteru Power On. Podle něj by se měl nástupce dočkat „zásadních“ vylepšení. Konkrétně se má jednat například o satelitní připojení, díky kterému by hodinky měly být schopné posílat textové zprávy i v případě, kdy nebude k dispozici Wi-Fi či mobilní internet, přičemž tato funkce by měla být zcela nezávislá na iPhonu. Zároveň Gurman věří, že Apple Watch Ultra 3 budou podporovat 5G – stávající model má podporu pouze pro LTE.

Vylepšení by se měl dočkat i další specifikace – Watch Ultra 3 by měly disponovat čipsetem S10 či novějším, rychlejším nabíjení, OLED panelem s širokými pozorovacími úhly a rychlejší obnovovací frekvencí (nejen) pro Always-on režim. Všechny tyto novinky představily už v loňském roce Apple Watch Series 10, tudíž je pomalu na čase, by „Ultry“ srovnaly krok.

V březnu Gurman zmínil, že Apple má stále problémy s chystanou funkcí monitorování krevního tlaku pro hodinky Apple Watch, tudíž není jasné, zda bude tato novinka připravena včas pro hodinky Watch Ultra 3, které by měly být uvedeny na trh za zhruba dva měsíce. Je ovšem možné, že dorazí s nějakou aktualizací až později. Co se týče vzhledu, v tomto ohledu nemáme žádné informace o tom, že by Apple chystal změnu, což vzhledem k relativně konzervativnímu přístupu kalifornské společnosti ke svým hodinkám není velké překvapení.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.