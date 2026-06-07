One UI 8.5 nebude stejné pro všechny. Galaxy AI narazí na model telefonu i češtinu

- One UI 8.5 se šíří i mimo nejnovější vlajkové Galaxy
- Stejná verze systému neznamená stejnou Galaxy AI pro všechny modely
- V Česku může být větším limitem jazyková podpora než stáří telefonu
U běžných aktualizací většinou stačí počkat na oznámení v Nastavení a nainstalovat novou verzi. One UI 8.5 to nestačí. Samsung pošle nové prostředí systému na víc zařízení, jenže Galaxy AI se bude lišit podle modelu, regionu a jazyka. Pro českého uživatele je proto důležitější otázka, jestli jeho telefon dostane konkrétní funkci, ne jen číslo One UI.
Podle globálního oznámení Samsungu začal stabilní rollout 6. května 2026 v Koreji. Další regiony následují postupně. Samsung v první vlně jmenuje hlavně novější řady Galaxy S25, S24, Z Fold7, Z Flip7, Z Fold6, Z Flip6 a vybrané tablety. Německá tisková zpráva Samsungu je konkrétnější: přidává řadu Galaxy S23, modely Fold5 a Flip5 i vybrané telefony Galaxy A.
Pro majitele telefonu je teď důležitější rozlišit nový systém, úpravy aplikací a Galaxy AI. U AI Samsung upozorňuje, že dostupnost funkcí se může lišit podle země, verze One UI, modelu zařízení a operátora.
Číslo verze už nestačí
U starších Galaxy proto nejde jen o to, zda se aktualizace objeví v Nastavení. Stejný nápis One UI 8.5 může na dvou telefonech znamenat odlišný seznam novinek. Běžné úpravy systému se dají přenést na víc zařízení. Jiné funkce potřebují novější čip, displej, Samsung Account, cloudové zpracování nebo jazyk, který Samsung podporuje.
Pro rychlou kontrolu stačí čtyři skupiny:
|Telefony
|Co hlídat
|Galaxy S25, S24, Z Fold7, Z Flip7, Z Fold6 a Z Flip6
|Update je u nich nejjistější. Některé AI funkce z novější generace ale mohou chybět.
|Galaxy S23 včetně S23 FE, Z Fold5 a Z Flip5
|Německý Samsung je uvádí mezi zařízeními pro One UI 8.5. O funkcích rozhodne changelog.
|Vybrané Galaxy A posledních tří generací
|Nový systém ano, u AI užší nabídka funkcí než je tomu u vlajek.
|Galaxy S22, Z Fold4, Z Flip4 a starší
|Bez jasného potvrzení pro konkrétní trh neberte nové AI funkce jako jistotu.
Nejnovější funkce zůstanou u nového hardwaru
U Privacy Display je rozdíl jasný. Na české stránce One UI Samsung popisuje funkci, která omezuje pohled na displej z boku. V poznámce ale uvádí, že ji podporuje pouze Galaxy S26 Ultra. Čekání na další vlnu aktualizace tady nepomůže. Funkce stojí na konkrétním displeji a jeho vlastnostech.
Jinde Samsung tak ostrou hranici neukazuje. Lokální AI výpočty potřebují výkon čipu a paměť. Cloudové funkce zase závisí na účtu Samsung, regionu, pravidlech služby a připojení. Sedm let podpory u novějších řad Galaxy proto neznamená sedm let stejné AI výbavy jako u aktuální vlajky.
Majitelé Galaxy S24 nebo S25 jsou pořád v lepší pozici než uživatelé starších modelů. Tyto telefony mají k novinkám nejblíž. Ani u nich ale nečekejte, že se po updatu vyrovnají Galaxy S26 ve všem, co Samsung ukazuje u nové generace.
Čeština rozdělí Galaxy AI víc než stáří telefonu
V Česku do toho vstupuje ještě jazyk. Na české stránce Galaxy AI Samsung uvádí, že Asistent fotografií, Studio pro tvůrce a Asistent psaní podporují od března 2026 celkem 41 jazyků. V jejich seznamu je i čeština. Pokud tyto nástroje dorazí na váš model, jazyk by je neměl brzdit.
Horší je to u hovorů, přepisů a asistentských přehledů. Now nudge, vyvolávání dat pro Now brief a Vyhledávání podporují podle Samsungu 13 jazyků. Asistent pro hovory, Simultánní překlad, Poznámkový asistent, Tlumočník a Asistent přepisu podporují 22 jazyků. Čeština v těchto skupinách zatím není. U přepisu hovorů, tlumočení nebo práce s poznámkami tak může být jazyk tvrdší omezení než samotné stáří telefonu.
Počítejte i s podmínkami služby. Samsung uvádí, že základní funkce Galaxy AI poskytované Samsungem jsou zdarma, ale budoucí vydání mohou zahrnovat vylepšené funkce nebo nové služby za poplatek. Telefon proto nekupujte s představou, že každý další AI nástroj dostanete automaticky, česky a navždy bez příplatku.
U řady A nejde o stáří, ale o jinou výbavu
Galaxy A dobře ukazuje, že rozdíly v Galaxy AI nejsou jen otázka stáří telefonu. I novější model střední třídy může dostat One UI 8.5, dlouhou podporu a několik chytrých funkcí, ale pořád nepůjde o stejnou nabídku jako u vlajek.
Samsung u řady A používá označení Awesome Intelligence. Detaily jednotlivých funkcí jsme rozebrali samostatně, tady je důležitý hlavně princip: název aktualizace neříká, jak hluboko se AI do telefonu dostane. U Galaxy A proto dává smysl čekat spíš upravené prostředí, vybrané chytré nástroje a funkce přizpůsobené hardwaru střední třídy.
Co zkontrolovat před nákupem Galaxy kvůli AI
Pokud už telefon máte, začněte v Nastavení. Po instalaci nečtěte jen číslo verze, ale i seznam změn. Hledejte konkrétní funkci: Asistent psaní, úpravy fotek, přepis hovorů, tlumočení, Now Brief nebo Privacy Display. Každá může mít jiné podmínky.
Při nákupu Galaxy kvůli AI se proto vyplatí udělat ještě jeden krok navíc. Nechte si ukázat konkrétní funkce, na kterých vám záleží. Ideálně v češtině a na stejném modelu, ne jen v ukázce z nejdražší aktuální vlajky. Teprve pak zjistíte, jestli pro vás dlouhá softwarová podpora zahrnuje i funkce, které opravdu chcete používat.