Awesome Intelligence: jaké AI funkce získaly letošní „áčka“ od Samsungu?

Střední třída od Samsungu nepodporuje balík Galaxy AI, ale zcela bez umělé inteligence ji Korejci nenechali

Smartphony Galaxy A56, A36 a A26 dostaly do vínku vlastní balík Awesome Intelligence

Samsung se v minulém týdnu pochlubil, co je jeho součástí

Samsung na březnovém veletrhu MWC představil tři nové smartphony střední třídy – Galaxy A56, A36 a A26. Korejská firma se s touto trojicí nepouštěla do žádných velkých experimentů a spíše vsadila na jistotu, na kterou jsme byli zvyklí v minulých letech – všechny tři telefony tak dostali konzervativní design, AMOLED displeje, trojitý fotoaparát, voděodolnost a příjemně dlouhou softwarovou podporu. Samsung do své střední třídy propašoval i podporu umělé inteligence, ačkoliv kvůli slabšímu hardwaru se nejedná o vlajkový balík Galaxy AI, ale jeho ořezanou formu Awesome Intelligence. Co všechno obsahuje?

Obrázkové vyhledávání Circle to Search

Tuto funkci asi není nutné představovat – dlouhým přidržením virtuálního domovského tlačítka dojde ke zmrazení obsahu na obrazovce, v tomto obraze pak lze označit cokoliv k vizuálnímu vyhledání ve službě Google obrázky na základě podobnosti.

Služba Circle to Search navíc nově neumí rozpoznávat pouze obrázky, ale i hudbu.

AI Select

K vizuální analýze obsahu na obrazovce má Samsung i druhou funkci – jmenuje se jmenuje AI Select a vyvolává se z postranního panelu. I v tomto případě se obraz zmrazí, možnosti práce s ním jsou o něco širší – funkce nabízí různé akce podle kontextu, dokáže pracovat s textem, obrázky či videem. Díky AI Select lze například naskenovat QR kód nebo vytvořit animaci GIF z přehrávaného videa.

Read Aloud

Tato funkce slouží k převodu textu na webu do audio podoby.

Úpravy fotografií

Součástí balíku Awesome Intelligence jsou i nástroje pro úpravu fotografií, konkrétně:

Mazání objektů – odstraňování nežádoucích objektů z fotografií

Návrhy úprav – inteligentní úpravy fotografií spočívající např. v dostatečném rozostření pozadí nebo odstranění odlesků

Best face – umožňuje vybrat si z pohyblivých fotografií výrazy až pěti lidí tak, aby se každý z nich tvářil co možná nejlépe

Automatický střih – analýza několika videozáznamů najednou a vytvoření krátkého klipu z nejzajímavějších okamžiků v nich

Digitální fotografické filtry – úprava fotografií s využitím barev a stylů ve stávajících fotografiích

Balík funkcí Awesome Intelligence by měl být na smartphonech Galaxy A56, A36 a A26 dostupný ihned po vybavení.

