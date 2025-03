Vyzkoušeli jsme Samsung Galaxy A56: hitparáda vylepšení, ale i pár kroků zpět

Samsung Galaxy A56, A36 a A26 jsou nové přírůstky do střední třídy

Hlavní novinka A56 nabízí kvalitní zpracování z hliníku a rychlé 45W nabíjení

Cena je oproti loňsku stejná: Galaxy A56 se prodává za necelých 12 tisíc korun

Korejská společnost Samsung právě představila své adepty na nejprodávanější androidové smartphony roku 2025. Nová řada Galaxy A bude na českém trhu sestávat ze tří modelů – Galaxy A26, Galaxy A36 a Galaxy A56 – přičemž poslední zmíněný jsme si mohli vyzkoušet ještě před startem prodeje.

Nový design bez překvapení

Novinky z řady Galaxy A jsou opět zabaleny do trochu odlišného pozlátka než loňské modely – to aby byly jasně odlišitelné a zákazníci byli motivování pro nákup novější verze. I když v tomto konkrétním případě nutno uznat, že loňské modely se nám líbily trochu víc.

Základ zůstává: hranaté tělo se zarovnanými bočnicemi s výjimkou pravého boku, kde se nachází vystupující panel s tlačítky. Vrcholné provedení Galaxy A56 opět přichází s kombinaci hliníku a skla, dvojice levnějších modelů je z plastu. Jak A56, tak A36 navíc meziročně hlásí úbytek hmotnosti – o 15 gramů u A56 (198 vs. 213 gramů) a o 14 gramů u A36 (195 vs. 209 gramů).

Hlavní designová novinka je tedy na zádech, kde už nenajdete 3 samostatné objektivy fotoaparátu. Nyní jsou soustředěny v kontrastně černém, svisle vedeném fotomodulu. To je vlastně hlavní poznávací znamení nových modelů Galaxy A. Barevné varianty jsou letos spíše tuctové – vévodí světlé tóny, hlavně fialová, šedá, bílá, perleťová, světle modrá a nechybí ani klasická černá.

Displej, výkon a výbava

Vzhledem k tomu, že o 1 milimetr narostlo tělo všech novinek, lze počítat s mírným zvětšením displeje. U Galaxy A56 narostla úhlopříčka na 6,7″, displej ale zůstal prakticky stejný. Řeč je o Super AMOLED panlu s Full HD+ rozlišením, dynamickou frekvencí až 120 Hz a velmi solidní svítivostí až 1 200 nitů. Právě A56 má také nejtenčí rámečky, skoro na úrovni dražších telefonů konkurence. U A26 a A36 už jsou rámečky kolem displeje podstatně větší.

Mírným vylepšením prošel i procesor. Samsung nasadil novější generaci svého středně-třídního čipu Exynos 1580, bohužel stále se 4nm architekturou. Dle oficiálních tabulek přináší tento čipset 18% nárůst výpočetního výkonu a 17% nárůst grafiky. Zároveň výrobce nabízí u tohoto modelu 8 GB RAM, úložiště s kapacitou 128 či 256 GB je konečně, rozšířit paměťovou kartou už nelze. Tuto smutnou novotu Samsung vysvětluje snahou o tenčí konstrukci.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy A56 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 15, čipset: Exynos 1580, octa-core, 1× 2,91 GHz + 3× 2,6 GHz + 4× 1,95 GHz, GPU: Xclipse 540, RAM: 8 GB, interní paměť: 256 GB, pam. karta:

Rozměry: 162,7 × 77,5 × 7,4 mm, hmotnost: 197 g, zvýšená odolnost: IP67 Android 15,Exynos 1580, octa-core, 1× 2,91 GHz + 3× 2,6 GHz + 4× 1,95 GHz,Xclipse 540,8 GB,256 GB,162,7 × 77,5 × 7,4 mm,197 g, Displej, konektivita a baterie 6,7", Super AMOLED, rozlišení: Full HD, 1080 × 2340 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 123˚, 1/3.06", 1.12µm, třetí: 5 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: 12 Mpx, f/2.0, 4K video Kompletní specifikace

Samozřejmě nechybí ani 5000mAh baterie, která se oproti loňsku nezměnila – pouze s tím rozdílem, že nově podporuje alespoň trochu důstojný nabíjecí výkon 45 W (oproti 25 W vloni). Dále zmíníme optickou čtečku v displeji, stereo reproduktory, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, samozřejmě i 5G, NFC a samotné tělo oplývá též odolností dle certifikace IP67.

Systém bez umělé inteligence

Samsung nás hned zkraje potěšil, také u modelů Galaxy A pro rok 2025 totiž aplikoval svou maximální podporu aktualizací systému Android. Galaxy A56 konkrétně může počítat se 6 updaty Androidu (tedy až Android 21 v roce 2031) a nezávazně na tom i se 6 lety softwarových aktualizací. Jenže tam radost končí.

Střední třída z Koreje přichází s Androidem 15 a One UI 7.0, nicméně bez podpory Galaxy AI. V kontextu nového iPhonu 16e (který pravda stojí trochu víc) anebo modelů Redmi Note 14, kde AI funkce nabízí i ten nejlevnější za necelých 5 tisíc korun, je to velmi překvapující tah. Pro potenciální zákazníky bude toto rozhodnutí bezesporu zklamáním.

Výrobce se snaží zákazníky obměkčit alespoň malou sadou funkcí, které však s AI nemají moc co do činění. V první řadě jde o zkratku vyhledávání Circle to Search, A56 pak nabídne také automatický střih videa, vylepšená skupinová selfíčka s funkci Nejlepší obličej a nakonec i retuš při úpravě fotek. Ta ale nebude tak šikovná jako u vlajkových lodí, protože celá operace je řešena na telefonu, nikoliv přes cloud.

Fotoaparát stejný, selfie kamera horší

Ani tentokrát nečeká na zájemce o Galaxy A žádné výrazné zlepšení v oblasti fotoaparátu; bohužel je to přesně naopak. Galaxy A56 má znovu 50Mpx hlavní snímač, oproti loňsku zůstala i 12Mpx širokoúhlá s úhlem 123° a 5Mpx makro. Trochu toho zlepšení by neškodilo, vloni jsme v recenzi Galaxy A55 hodně kárali především širokoúhlý objektiv, který oproti konkurenci těžce zaostává. Uvidíme, jak na tom bude Samsung letos.

Jak zadní sestava, tak přední selfie kamera pak nabízí možnost natáčet video až ve 4K při 30 fps, případně Full HD 60/30 fps s aktivním optickou stabilizací obrazu. Bohužel právě u selfie kamerky dojde k citelné změně – dříve oblíbenou 32Mpx kamerku s vysokým rozlišením výrobce nahradil novou, která má však rozlišení méně než poloviční, a sice 12 Mpx. Tato změna se týká i Galaxy A36.

Cena a dostupnost

Galaxy A56 se svými dvěma souputníky vstupuje do předprodeje už zítra, tedy v pondělí 3. března, ostrý start prodeje je pak naplánován na 14. března. Od tohoto dne do 13. dubna také platí speciální zaváděcí akce, v rámci které je možné získat jednotlivé modely se slevou klidně až 2 tisíce korun. Ceny všech tří novinek přehledně (v závorce je uvedena zaváděcí sleva):

6/128 GB 8/128 GB 8/256 GB V prodeji od… Samsung Galaxy A26 7 499 Kč (6 999 Kč) – 8 999 Kč (8 499 Kč) 3. března (sleva do 13. dubna) Samsung Galaxy A36 9 499 Kč (8 999 Kč) – 10 999 Kč (9 999 Kč) 3. března (sleva do 13. dubna) Samsung Galaxy A56 – 11 999 Kč (10 999 Kč) 12 999 Kč (10 999 Kč) 3. března (sleva do 13. dubna)

Nový Galaxy A56 a A36 vychází nejvýhodněji na Nový Galaxy A56 a A36 vychází nejvýhodněji na mp.cz/galaxya2025 , kde na novinkách ušetříte až 3 900 Kč. Kromě slevy na vás čeká navíc speciální bonus a taky 3letá záruka zdarma.