Umělá inteligence Galaxy AI: tohle jsou ty nejlepší funkce, které umí jen telefony Samsung

Samsung telefony nabízí už od ledna tohoto roku speciální sadu funkcí Galaxy AI

Výrobce opravdu jako první nabídl vylepšení umělou inteligencí pro základní funkce

Pomocí Galaxy AI můžete vylepšovat své fotky, generovat text či si nechat vytvořit tapetu na míru

Samsung jako vůbec první a zatím do značné míry jediný výrobce představil ucelenou sadu funkcí umělé inteligence, která je využitelná i v Česku. Říká ji jednoduše Galaxy AI. Funkce umělé inteligence zasahují do klasických nativních aplikací, jako je prohlížeč, galerie nebo poznámky, přidávají nové postupy a zjednodušují to, jak s mobilním telefonem pracujete. Konkrétní funkce Galaxy AI si teď postupně představíme a probereme, k čemu jsou vlastně dobré.

Galaxy AI v kostce

Jednotlivé funkce umělé inteligence by se daly rozdělit zhruba do čtyř skupin: překladové, textově generativní, grafické a pak od Googlu. Postupně si všechny ukážeme, řeč dojde i na ty nové, které zatím nabízí pouze dvojice skládacích telefonů Z Flip 6 a Z Fold 6, ale postupem času zamíří i do dalších „Galaxy AI ready“ telefonů a tabletů.

Na úvod se ještě sluší zabřednout trochu do technikálií. Galaxy AI pohání přímo na zařízení velký jazykový model Samsung Gauss, který sestává ze tří menších modelů: Gauss Language (generativní jazykový model, který se aktivuje při psaní textů), Gauss Code (využívá se pro psaní kódu) a Gauss Image (generativní obrazový model, jenž umožňuje snadnou tvorbu a úpravu fotografií a další grafiky).

Samsung zároveň umožňuje sdílet data z používání Galaxy AI s cloudem, pro přesnější a rychlejší práci. To ale není povinné, můžete to v nastavení vypnout a velkou část funkcí používat i bez internetu. Pár AI funkcí zajišťuje i Google díky svému modelu PaLM a nástroji Gemini.

Circle to Search

A na jednu zásadní funkci přímo od Googlu se hned podíváme. Jmenuje se Circle to Search a jako o jediné lze prohlásit, že není exkluzivní pro telefony Samsung. Užít si ji mohou i uživatelé Pixelů a co nevidět zamíří i na androidové mobily dalších značek.

Co vlastně umí Circle to Search? Dlouhým stiskem domovského tlačítka se aktivuje režim vyhledávání, přičemž poté stačí prstem nebo stylusem podtrhnout, označit či přečmárat jakýkoliv objekt na obrazovce, což spustí operaci reverzního vyhledávání na Googlu.

Je přitom jedno, zda označujete obrázek na webu, ve své galerii či kdekoliv v systému. Vyhledávač vám pak nabídne k objektu na obrázku informace, případně možnost si jej rovnou zakoupit; protože ano, z reklamy je Google živ, z čeho jiného.

Právě vyhledávací engine Google dodává funkci takovou sílu, avšak nejde o funkci umělé inteligence v pravém slova smyslu. Spíše jde o funkci známou již z aplikace Google Lens, pouze více integrovanou přímo do systému. Ovšem o její užitečnosti nemůže být pochyb. Stejně jako to platí i u dalších, již více „core AI“ funkcí, Circle to Search používat nemusíte, záleží zcela na vás, jak se rozhodnete.

Generování textu všeho druhu

Už rozhodně zajímavější a užitečnější jsou funkce textového generování. Základní funkcí, kterou zvládne Galaxy AI je vytvořit krátký či delší souhrn prakticky čehokoliv: může jít o článek z internetu, dlouhý PDF soubor, zápis z porady, anebo třeba i hlasovou nahrávku, například záznam delšího rozhovoru, který pak potřebujete přepsat na text. Umělá inteligence se v tomto hodně drží kontextových kořenů a nijak zásadně nehalucinuje.

Další je práce s poznámkami. Pokud jste zvyklí zapisovat si dlouhé poznámky v nativní aplikaci Notes, jistě oceníte možnost sumarizovat vše, co jste napsali, automaticky vygenerovat titulek a podnadpisy, opravování pravopisu (funguje i v češtině, i když ne vždy perfektně) či formátování poznámek pomocí záhlaví, odrážek a odstavců.

Čistě pro nové telefony Samsung Galaxy Z Flip 6 a Fold 6 pak přibyla ještě funkce Spisovatel. Zde stačí umělé inteligenci načrtnout několik bodů, o čem chcete, aby psala. Můžete kupříkladu zadat AI napsat formální dopis na úřad, anebo si nechat vygenerovat textovou zprávu pro vašeho nadřízeného o tom, proč se zrovna v době konání hudebního festivalu nemůžete dostavit na poradu (mrk, mrk).

Důležité je, že funkce Spisovatel, ale i k ní přídružená možnost změnit styl a zacílení napsané zprávy, funguje prakticky kdekoliv, ne jen v nativních aplikacích Samsung. Jedinou podmínkou je, že musíte používat výchozí Samsung klávesnici, jejíž součástí je právě typické tlačítko Galaxy AI, které spustí výše popsané operace.

Grafické funkce v Galerii

Pro další sadu funkcí musíte zamířit do aplikace Galerie. Zde jsou k dispozici výraznější i jemnější generativní úpravy vašich vyfocených fotografií. Velmi užitečnou se jeví možnost z obrázku cokoliv odstranit, za což AI dogeneruje pozadí, aby nebylo poznat, že byl na snímku nějaký rušivý element. Prvky pak můžete po fotce i libovolně přemisťovat, zvětšovat je či změnšovat. Anebo snímek trochu pootočit a vygenerovat rázem zmizelé pozadí.

Vcelku oblíbenou AI vychytávkou je taktéž generování tapet. Pokud se vám jednoduše nelíbí výchozí sada tapet, můžete si dle vlastní fantazie vygenerovat takovou tapetu, jakou vám příkazy dovolí. Anebo si můžete vybrat nějakou pěknou fotografii z galerie a nechat AI, aby u ní měnila počasí dle toho, jak je ve skutečnosti venku. Ač jde spíše o drobnost, neúnavné hračičky určitě zabaví na spoustu minut, možná hodin.

Technologicky mnohem propracovanější je však generativní funkce, která vyžadují trochu té vaší zručnosti. Skicování do obrázku, opět exkluzivní pro nové skládačky, umí vygenerovat do již pořízené fotky něco navíc, a to čistě podle vaší skicy prstem nebo stylusem. Může jít o cokoliv: zvíře, auto, hodinky na ruku nebo klobouk. AI dokonce vnímá rozdíly v barvách: pokud tedy do fotky načmáráte bílé autíčko, i vygenerované auto bude bílé.

Za zmínku určitě stojí také Portrétní studio, ve kterém váš portrét přední či zadní kamerou převede na několik různých grafických stylů: komiksový, animovaný (jako od Pixar), vodová barva a černobílá skica. U těchto pokročilých grafických operací však výrazně narůstá doba, jakou telefon progenerování potřebuje: zhruba 5–30 sekund. Mějte na paměti, že všechny AI upravené fotky mají v dolní části vodoznak „Obsah vygenerovaný pomocí AI“.

Překladové funkce Galaxy AI

Pak jsou tu funkce spojené s překladem, které jsme si nechali záměrně na konec. Jsou totiž pro našince značně omezené. A to tak, že je vlastně nelze používat. Jak asi tušíte, čeština ani slovenština v nich nefiguruje, tudíž pro drtivou většinu uživatelů budou úplně nepoužitelné.

Konkrétně se jedná o funkci simultánního textového překladu během telefonních hovorů (včetně aplikací jako WhatsApp, Meet, Messenger a Instagram) a funkci tlumočníka. Ta pro změnu umožňuje okamžitý překlad v terénu, například v obchodě v cizině nebo při řešení důležitých situací, kdy vám druhá strana nerozumí.

Tím zásadním je, že jazykové sady pro tyto funkce podporují pouze následující jazyky: angličtina (USA, Velká Británie, Austrálie, Indie), arabština, francouzština (Francie, Kanada), hindština, indonéština, italština, japonština, korejština, němčina, polština, portugalština (Brazílie), ruština, thajština, vietnamština, čínština (zjednodušená, kantonská) a španělština (Španělsko, USA, Mexiko).

Co nevidět pak dorazí i rumunština, turečtina, nizozemština, švédština, evropská portugalština a standardní čínština. S češtinou se dle komentáře tuzemského Samsungu počítá spíše do budoucna, zatím není na pořadu dne.

Pro jaká zařízení je Galaxy AI k dispozici?

Funkce Galaxy AI jsou v tuto chvíli dostupné hned na 14 mobilních telefonech a 6 tabletech. Kompletní seznam je zde:

Z Fold 6

Z Flip 6

Z Fold 5

Z Flip 5

Z Fold 4

Z Flip 4

S24 Ultra

S24 a S24+

S23 Ultra

S23 a S23+

S23 FE

S22 Ultra

S22 a S22+

Tab S9 Ultra

Tab S9 a S9+

Tab S8 Ultra

Tab S8 a S8+

Zároveň, jak v článku několikrát upozorňujeme, některé funkce jsou exkluzivní pro nejnovější modely Z Flip 6 a Z Fold 6, pro starší telefony dorazí v průběhu letošního roku. Jedná se například o funkce Spisovatel, Tlumočník, Portrétní studio nebo Skicování do obrázku.