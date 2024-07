Vyzkoušeli jsme Samsung Galaxy Z Flip 6: hranatější, lépe vybavený a s pořádnou náloží umělé inteligence

Samsung Galaxy Z Flip 6 oproti předchozí generace výrazně vylepšuje design

K hlavním přednostem patří větší baterie a lepší fotoaparát

Předprodej startuje už dnes, za Z Flip 6 zaplatíte 28 999 Kč

Samsung právě v Paříži představil své nové vlajkové lodě ze segmentu skládacích telefonů. Kapitánem flotily je rozhodně Galaxy Z Fold 6 s větším vnějším displejem (první dojmy). Nicméně fanoušky kompaktních véčkových telefonů rozhodně potěší i Galaxy Z Flip 6. Telefon jsme si mohli krátce vyzkoušet a již z prvních pocitů je jasné, že novinek je více než dost.

Ještě hranatější design, stejný displej

Hned na první pohled je zřejmé, že Samsung vylepšoval design. Letos přišla řada na matné povrchy: sklo Gorilla Glass Victus 2 v dolní polovině zad je matné a 6,9 milimetru tenké bočnice z hliníku jakbysmet. Obecně je telefon letos o poznání hranatější, ostřejší, ačkoliv ne tak jako v případě Galaxy A55, kde hrany nepříjemně řezaly do rukou.

Tady je vše v pořádku a nový design působí v některých barevných variantách až futuristicky. Třeba taková stříbrná může fajnšmekrům připomínat Tesla Cybertruck. Kromě této barvy bude k mání ještě tyrkysová, žlutá a modrá. Ikonickým prvkem je také duo fotoaparátů úplně nahoře, které mají kovové orámování v barvě telefonu. Stylový detail, jenž hned odliší Flip 6 od předchozí generace.

Samsung i po letech platí za výrobce nejkvalitnějších skládacích telefonů a ihned to poznáte na pevnosti pantu, který je zodpovědný za ohýbání celé konstrukce. Ten je opět extrémně silný, obě poloviny na sebe úplně doléhají a celkový dojem z dílenského zpracování je vynikající. Výrobce navíc k rezistenci proti vodě přidal o odolnost vůči velmi drobným částicím prachu, hovoříme tedy o certifikaci IP48.

Displeje zůstaly prakticky totožné: venkovní Super AMOLED s úhlopříčkou 3,4″ a jemným rozlišením 720 × 748 pixelů, vnitřní ohebný Dynamic AMOLED 2X pak nabízí 6,7″ úhlopříčku, dynamickou frekvenci 1–120 Hz, Full HD+ rozlišení a slušnou svítivost 1 750 nitů.

Mírnou novinkou na venkovním displeji jsou nové sady widgetů, které se mohou skládat vedle sebe jako malé dlaždice. Můžete si sem přidat kalendář, počasí, kalkulačku či záznamník. Rozšířen byl též seznam podporovaných aplikací, a to ať už těch přímo systémových, respektive od Googlu (YouTube, Mapy), tak těch od třetích stran prostřednictvím rozhraní Good Lock.

Výbava na vlajkové úrovni

Z Flip 6 je nefalšovaná vlajkovka, high-end telefon, a z toho důvodu musí nabízet i velkorysou vnitřní výbavu. Tím hlavním bojovníkem v poli je čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ve speciální úpravě „for Galaxy“. Jde o 8jádrový procesor s taktem až 3,3 GHz, při práci jej doplňuje ještě grafický akcelerátor Adreno 750.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z Flip 6 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm), octa-core,1× 3,3 GHz Cortex-X4 + 5× 3,2 GHz Cortex-A720 + 2× 2,3 GHz Cortex-A520), GPU: Adreno 750, RAM: 12 GB , interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 165,1 × 71,9 × 6,9 mm (rozevřený), 85,1 × 71,9 × 14,9 mm (zavřený), hmotnost: 187 g, zvýšená odolnost: IP48 Displej, konektivita a baterie 6,7" + 3,4", Dynamic AMOLED, rozlišení: 1080 × 2640 px, 720 × 748 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, Dual Pixel AF, OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 123°, selfie kamera: 12 Mpx, f/2.2, 4K video Kompletní specifikace

Nové véčko je dále nabízeno s 12 GB RAM, 256 či 512 GB úložiště UFS 4.0, 5G i LTE připojením, Wi-Fi 6E, Blutetooth 5.3, eSIM, pochopitelně i NFC, gyroskopem, GPS a speciálním zabezpečením Samsung Knox. Zajímavou novinkou je speciální chlazení typu vapour chamber, které se do útlého těla Z Flipu dostává letos úplně poprvé.

K dispozici bude ještě nová baterie s kapacitou 4 000 mAh, baterie je tím pádem nepatrně větší než před rokem a měla by tak zvládat minimálně celý jednodenní náročný provoz, což pro véčkové předchůdce nebyl vždycky jednoduchý úkol. Nabíjení se nemění, zůstává 25W kabelem, 15W bez drátu a 4,5W reverzní dobíjení. Jeho rychlost v praxi zhodnotíme v recenzi, kterou pro vás již připravujeme.

Android 14 s novými funkcemi Galaxy AI

Samozřejmostí je systém Android 14 s grafickou nadstavbou One UI 6.1.1, přičemž ještě letos by na nové telefony měl zamířit Android 15 a One UI 7.0. Ani Z Flip 6 není výjimkou a Korejci slibují velkorysou 7letou podporu softwarových aktualizací i u něj. Svůj životní cyklus by tak telefon měl zakončit s Androidem 21.

Součástí softwarových vylepšení jsou však nové funkce ze sady Galaxy AI, které budou minimálně po nějakou dobu exkluzivní pouze pro telefony Z Fold 6 a Z Flip 6. Jmenovitě jde například o Smart Select, chytrý výběr čehokoliv na displeji a možnost přetáhnout prvek do libovolné aplikace – například fotku z internetu rovnou můžete otevřít v editoru, popřípadě ve vyhledávání.

Pak je tu několik generativních vychytávek, které půjdou nejlépe využít se stylusem S Pen, nicméně k jejich použití postačí i prst. Funkce Sketch to Image dokáže podle vaší malůvky do obrázku dogenerovat libovolný prvek (třeba vlasy plešatému člověku či brýle psovi). Samsung pro tyto úpravy využívá AI nástroj Gemini od Googlu a funkce je plně dostupná bez ohledu na jazyk.

Kromě toho je nový Z Flip pochopitelně schopný všech již dříve uvedených funkcí Galaxy AI dostupných v češtině, jako je Circle to Search, schopnost sumarizace textu kdekoliv v telefonu nebo online a také starší generativní úpravy v aplikaci Galerie.

Fotoaparát z Galaxy S24

Korejský gigant dlouho čelil kritice, že jeho skládačky, najmě Z Flip, nedosahují takových kvalit v oblasti mobilního focení, jako konvenční telefony řady S. Proto letos udělal Samsung malý fígl a pro Z Flip 6 si coby hlavní fotoaparát vypůjčil 50Mpx snímač s optickou stabilizací (OIS) a clonou f/1.8 od lednové vlajkovky Galaxy S24.

Na zádech mu pak sekunduje ještě 12Mpx širokoúhlý foťák s velkorysým úhlem záběru 123° a clonou f/2.2. Uvnitř pak v kruhovém výřezu ční ještě 10Mpx selfie kamerka, uživatelé véčkových telefonů jsou však zvyklí, že selfíčka mohou jednoduše odbavit i pomocí hlavní sestavy a venkovního displeje.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Kvalitu fotoaparátů jsme měli zatím možnost vyzkoušet jen velmi málo, nicméně na první pohled se úroveň snímků jeví výrazně lepší než u minulé generace. Na testovací snímky se můžete podívat v galerii, recenzi s komplexním testem fotoaparátu pro vás již chystáme.

Cena a dostupnost

Předprodej telefonu Galaxy Z Flip 6 odstartoval již dnes. Zákazníci nakupující na oficiálních stránkách Samsungu mohou jako benefit získat výkupní bonus 3 až 5 tisíc korun, slevu na pojištění Samsung Care+ a 50% slevu na nákup značkových pouzder. Ostrý start prodeje je pak naplánován na 24. července a v nabídce budou dvě paměťové varianty (12/256 GB a 12/512 GB). Mezigeneračně Galaxy Z Flip 6 bohužel podražil, byť naštěstí méně než jeho větší sourozenec Z Fold 6. České ceny jsou následující:

Varianta Galaxy Z Flip 6 Galaxy Z Flip 5 Rozdíl 256 GB 28 999 Kč 28 499 Kč +500 Kč 512 GB 31 999 Kč 30 999 Kč +1 000 Kč

I v tomto případě lze ušetřit díky výkupu stávajícího zařízení – standardní výkupní bonus činí 3 tisíce korun, u prémiového zařízení činí bonus k výkupu 5 tisíc korun. Kromě toho získáte bonusy ve formě pojištění, několik výměn fólie i slevu na ochranná pouzdra.

