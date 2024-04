Samsung Galaxy A55 recenze: je dražší, je ale zároveň lepší?

Galaxy A55 je o chlup výše umístěný model střední třídy od Samsungu

Jeho největší problém ale spočívá v podobné výbavě s o něco levnějším Galaxy A35

Novinka vyjde na 11 990 Kč za základní paměťovou variantu 8/128 GB

Letošní iterace řady Galaxy A od Samsungu i letos prokazuje, že korejský výrobce bude mít silné zastoupení ve vodách střední třídy. Před dvěma týdny jsme tu měli model Galaxy A35, který překvapil tím, jak vyváženou výbavu vlastně nabízí. Teď přichází řada na výkonnějšího, o něco lépe vybaveného, ale též dražšího sourozence – Galaxy A55. Který z obou ambiciózních bratrů bude mít navrch?

Jednotlivé rozdíly obou telefonů si probereme postupně. Nejprve k ceně: oproti A35 si zde mírně připlatíte. Galaxy A55 je v nabídce na e-shopu Samsungu či u vybraných prodejců vždy ve verzi s 8 GB RAM a dvěma variantami úložiště: 128 GB za 11 990 Kč, anebo 256 GB za 12 990 Kč. Pod hranici 10 tisíc korun se tedy v tomto případě nedostanete.

Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.

Obsah balení

Novinku od Samsungu obdržíte dle očekávání v tenoučkém, útlém balení, do kterého se sotva vejde telefon samotný, kabel a nějaké to čtení pro hodně nudné večery. Hodnotit prodejní balení zde není moc jak: design je strohý, utilitární, navíc na chudý obsah si snad většina zákazníků během těch let zvykla.

Design: kov není vždycky výhrou

V úvodu jsem hovořil o rozdílech mezi A35 a A55. Tak tady máte jeden dle mého názoru nejdůležitější, rozhodně nejznatelnější – rám zařízení, včetně celé monolitické konstrukce, je zhotoven z hliníku. Nutno uznat, že telefonu to rázem dává úplně jinou koncepci. A to ne vždy zrovna v tom nejlepším smyslu slova.

Jakmile máte mobil položený na stole, působí díky metalickým stranám velmi luxusně a prémiové, prakticky nehledě na barevnou variantu. Jakmile jej ale vezmete do ruky, začnou vás do dlaně řezat jen velmi málo spilované rohy zařízení. Špatně se mi to říká, ale tady vyhrál vzhled nad praktičností a ergonomií, což je u produktu tohoto typu naprosto nepřijatelné.

Člověk si ještě rád vzpomene na příjemné plastové šasi u levnějšího A35. A je to škoda, dílenské zpracování je totiž u Galaxy A55 na vysoké úrovni: nikde nic nevrže, konstrukce je maximálně pevná a troufám si říct, že i odolná. To samé platí o skle Gorilla Glass na zadní straně. Jeho problém je jinde, a sice v tom, že mocně zachytává nečistoty a otisky prstů.

Co se týče designové proměny oproti předchozí generaci, moc se toho nezměnilo. Také u dražšího z dvojice je výstupek na pravé straně nazývaný Key Island. Ten nese zamykací tlačítko a kolébku pro regulaci hlasitosti. Líbí se mi, že pěkně ozvláštňuje jinak velmi uniformní design. Nicméně při používání jsem měl tendenci mačkat hranu ostrůvku namísto tlačítka samotného. Ale nejde o nic, co by nevyřešila trocha tréninku.

Displej, výkon a výbava

Nejlepší displeje (nejen) pro smartphony = Samsung. Tato rovnice platí de facto do dnešních dní, i když je pravda, že před vzestupem čínských firem měl korejský výrobce podstatně větší monopol, můžeme-li to tak nazvat. Výhodou pro zákazníky je, že to nejlepší Samsung aplikuje napříč všemi cenovými sektory.

A zrovna zobrazovač Galaxy A55 nabízí opravdu super základ. Díky dostatečné svítivosti (obvykle kolem 1 000 nitů) a kvalitnímu Super AMOLED panelu se můžete těšit na vynikající zážitek pro vaše oči, rozlišení Full HD+ je na úhlopříčce 6,6″ v této cenovce naprosto dostačující. Velmi chválím také adaptivní obnovovací frekvenci, propracovaný Always-on režim a všelijaké filtry na ochranu vašeho zraku.

Trochu té kritiky ale nelze vypustit ani tady. Galaxy A55, stejně jako jeho úspornější sourozenec, má rámečky kolem displeje velké jako telefony s poloviční cenou. Po stranách asi 3 milimetry je ještě celkem přijatelných, dolní bezmála 4milimetrová brada ale ruší hodně. Od Samsungu jde o zbytečnou chybu, neboť většina konkurenčních výrobců již s tímto neduhem minulosti problém nemá.

Uvnitř zařízení se nachází historicky první čipset se 4nm architekturou v řadě Galaxy A – Exynos 1480, který sice navrhuje sám Samsung, ale vyrábí jej „obvyklý podezřelý“: tchajwanské TSMC. Grafické operace pomáhá řešit čip Xclipse 530 s architekturou od AMD a pak je tu již zmíněná paměť 8 GB, kterou lze virtuálně rozšířit o 2, 4, 6 nebo i 8 GB.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy A55 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Exynos 1480, octa-core, 4× 2,7 GHz Cortex-A78 + 4× 2,0 GHz Cortex-A55, GPU: Xclipse 530, RAM: 8 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 161,1 × 77,4 × 8,2 mm, hmotnost: 213 g, zvýšená odolnost: IP67 Displej, konektivita a baterie 6,6", Super AMOLED, rozlišení: Full HD, 1080 × 2340 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 123˚, 1.12µm, třetí: 5 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.2, 4K video, HDR Cena: 11 990 Kč Kompletní specifikace

Výkon je pro běžnou agendu naprosto dostačující, systém se při vyšším náporu nezasekává a throttling hrozí jen v opravdu extrémních případech. Příjemným překvapením je grafický výkon, který dostačuje i hraní náročnějších titulů. Samozřejmě na trhu ve stejné cenové relaci potkáte i výkonnější stroje, Samsung se v tomto ohledu ale rozhodně nemusí za nic stydět.

Zbývající výbava zahrnuje Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, všechny relevantní geolokační systémy včetně GPS, NFC, 5G, USB-C, optickou čtečku otisků v displeji. Nechybí ani zvýšená odolnost IP67 a potěší i možnost hybridní Dual SIM (1× nanoSIM a 1× eSIM).

Výdrž a nabíjení

Korejský výrobce nechtěl nechat nic náhodě a i v případě Galaxy A55 sáhl po akumulátoru s kapacitou 5 000 mAh. Díky tomu zvládnete na jedno nabití v klidu 2 běžné pracovní dny. Novinka se tak přidává k několika telefonům střední třídy, které disponují touto příjemnou výdrží. Samozřejmě ale vždy záleží, jakým způsobem smartphone používáte.

Naměřená rychlost nabíjení 25W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 17 minut 29 minut 51 minut 83 minut

V případě nouze nejvyšší můžete aktivovat úsporný režim, který má potenciál prodloužit celkovou výdrž o 1–2 hodiny. Na oplátku ale dočasně deaktivuje Always-on režim, omezí výkon o 30 % nebo třeba vypne 5G. K nabití pak budete potřebovat originální 25W adaptér, který stojí 300 korun a nabije mobil z 1 % za hodinu a půl.

Ještě malé upozornění, rychlejší nabíjení si musíte aktivovat v nastavení. Tak či onak, tento nabíjecí výkon je hluboce pod úrovní cenové třídy. Namátkou: OnePlus nabízí 80W nabíjení, Xiaomi 120W výkon a Motorola dokonce 125W nabíjení. Akumulátor má přitom ve všech uvedených příkladech stejnou kapacitu.

Svižný systém, pětiletá podpora

Operační systém Android je na telefonech Samsung tradičně překryt masivní, leč přehlednou a organizovanou nadstavbou One UI. Zde konkrétně ve verzi 6.1. Ta nepřináší nic zásadního oproti předchozí verzi, prakticky jen obligátní zlepšení stability, opravy chyb a zabezpečení.

Na rozdíl od vlajkových řad Galaxy Z a Galaxy S, tady nenajdete funkce umělé inteligence Galaxy AI. Samsung to vysvětluje absencí potřebného výkonu pro výpočet AI přímo na zařízení. K dispozici je však třeba mazání objektů v Galerii nebo automatické rozpoznání scény v aplikaci Fotoaparát. Zkrátka nic, co byste neznali již z let minulých.

To stejné lze prohlásit o samotné nadstavbě One UI. Telefony řady Galaxy A nabízí již delší dobu funkce dříve známé jen z dražších modelů, jako je například chytrý vysunovací panel s nástroji, popřípadě rozhraní Gaming Hub pro náruživé hráče. K tomu samozřejmě nutno připočíst funkce, které přináší nový Android 14, jako třeba propracovanou úpravu zamykací obrazovky.

Jak zaznělo, One UI 6.1 běží v Galaxy A55 na Androidu 14. Samsung je velmi důsledný v otázce softwarové podpory. Také zde tedy nabízí 5letou podporu bezpečnostních aktualizací, stejně jako garantuje 4 velké updaty systému Android. Zařízení by tak postupně mělo získat Android 15, 16, 17 i 18. A to určitě stojí za pochvalu.

Silný hlavní fotoaparát

Když se podíváte do tabulkových údajů, řeknete si, že Samsung ke smůle všech fotoaparát nevylepšoval. Opak je pravdou, i když to na první pohled není vidět. Jednotlivé snímače přichází s novější generací, což je znát především na hlavním snímači a jeho práci ve dne, ale do značné míry i v noci.

Hovoříme o 50Mpx kameře, konkrétní jméno snímače je Sony IMX906, pracuje s 23milimetrovou ohniskovou vzdáleností a clonou f/1.8. Ve výchozím stavu pořizuje 12,4Mpx snímky, které ale kvalitou rozhodně potěší a jde o to nejlepší, z čeho mohou uživatelé vybírat.

Snímky ve dne jsou velmi ostré, barevně přirozené a šum se objevuje opravdu až při velmi detailním přiblížení. Kvalitu prokazuje i při horším osvětlení. V noci pak poslouží dedikovaný noční režim, který pracuje dle zvyklosti a i v případě opravdu velké tmy podává parádní výsledky.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Během testování mě od radosti brzdila automatika při zapínání bokeh efektu u portrétního režimu. Rukou přepnete režim, čekáte na alokaci obličeje či objektu a stisknete spoušť. Povedla se ale vždy jedna ze tří fotek: některé neměly vůbec bokeh, jiné zase velmi nekvalitně provedený. Tady jdou body dolů, je ale pravděpodobné, že to Samsung vyřeší softwarovou aktualizací.

Co už ale OTA update nevyřeší, je kvalita širokoúhlého a makro snímače. Oba jsou zde spíše do počtu, což byste vzhledem k jejich specifikacím asi neřekli. Rozlišení 12 Mpx pro širokoúhlý snímač je dost, bohužel výsledky doplácí na typické problémy: snímky jsou velmi ploché, až na výjimky nepůsobí líbivým, ale ani přirozeným dojmem. Za pochvalu však stojí, že širokoúhlý snímač podporuje video ve 4K.

Makro pro změnu vyžaduje zhruba 5centimetrovou vzdálenost od fotografovaného objektu, což nedává moc smysl, protože samotné snímky ve výsledku nevypadají jako makro. Selfie kamerka má velmi slušné schopnosti, ani bokeh není k zahození, nicméně v základu fotí v 8Mpx rozlišení, a to je velká bída. Přitom jde o snímač s 32Mpx rozlišením, vyšší rozlišení však musíte ručně přepnout.

Video ve 4K kvalitě

Pro potřeby videa je k dispozici jak Full HD při 30 i 60 fps, tak HD či 4K při 30 fps. Jednu velkou výhodu už jsme zmínil, ve 4K umí natáčet také širokoúhlý fotoaparát, nicméně jeho přepnutí ve videu doprovází mírný záškub na výsledném videu, to kvůli výkonnostním limitacím telefonu.

Kromě toho nechybí profesionální režim pro video, optická stabilizace obrazu nebo nové 12bitové Super HDR. Jen pozor, i bez něj jsou barvy hodně výrazné, především zelená a červená působí až nepřirozeně. Jinak ovšem lze natáčení s Galaxy A55 směle doporučit. Bezesporu potěší také možnost natáčet 4K videa přední kamerkou.

Závěrečné hodnocení

Musím to říct: na konci dne mám z Galaxy A55 podobný pocit jako z jeho souputníka jménem Galaxy A35. Jde o poctivý telefon, kvalitní stroj za adekvátní peníze, jenže oproti loňsku nenabízí nic, co by stálo za upgrade. Dokonce mám pocit, že bych na jeho úkor doporučil spíše levnějšího sourozence. Proč?

Jsem vlastně docela rád, že jsem měl možnost si oba modely simultánně vyzkoušet. U A55 mně neskonale zlobily ostré hrany, které ubírají na celkové ergonomii, a jejich jedinou výhodou je, že přidávají luxusní dojem. Čert to vem, řada Galaxy A nemá představovat luxus, ale praktické, lidové telefony za smysluplné peníze.

Když si dáte vedle sebe oba modely A55 a A35, je rozdílů ve srovnání s loňskými sourozenci propastně málo. A třeba to, co byste čekali o dost lepší, jako je fotoaparát, je lepší zase jen v detailech. Chcete-li osobní doporučení, já bych sáhl po A35 – mít ve střední třídě plastový telefon není ostuda a ve výbavě není žádný skutečně zásadní prvek, kvůli kterému byste byli nuceni připlatit za model z hliníku.

Samsung Galaxy A55 8.4 Design a zpracování 8.0/10

















Výkon a optimalizace 8.3/10

















Hardwarová výbava 8.1/10

















Kvalita fotografií a videa 8.5/10

















Výdrž baterie 9.0/10

















Klady vynikající displej

pět let softwarové podpory

dostatečný výkon

hlavní fotoaparát a 4K video

zvýšená odolnost, pevné kovové tělo Zápory poměrně velké rámečky kolem displeje

pouze 25W nabíjení

chybějící funkce Galaxy AI

kovové rámečky nepříjemně řežou

minimum vylepšení oproti Galaxy A35 Koupit Samsung Galaxy A55