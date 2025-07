Tim Cook se nikam nechystá. Navzdory krizi nemá nástupce

Tim Cook letos oslaví 65. narozeniny. V oboru informačních technologií se pohybuje už skoro 4 dekády, generálním ředitelem společnosti Apple je od roku 2011, tedy 14 roků. V souvislosti s jeho věkem a neblahou krizí, kterou teď Apple prochází, se často hovoří o jeho nástupci. Možná vás to překvapí, ale nikdo jiný, kdo by se žezla (a jablka?) jedné z nejhodnotnějších firem světa ujmul, v tuto chvíli není.

Apple není v jednoduché situaci. Na mnoha kolejích mu ujíždí vlak: tápe v oblasti implementace umělé inteligence; iPhony se prodávají dobře, ale chybí inovace; ani letos nepředstaví převratné zařízení s ohebným displejem, přestože konkurence už má venku 7. generaci těchto produktů. Hodnota na akciovém trhu se za poslední rok propadla o víc než 10 %.

K tomu Apple opouští známé tváře z minulosti. Jako externí konzultant skončil designér Jony Ive, spojil se se Samem Altmanem z OpenAI. Apple do konce roku opustí také dlouholetý provozní ředitel Jeff Williams, který stál po boku Cooka u úspěchu chytrých hodinek Apple Watch. Faktem je, že od té doby se Applu nevydařil žádný podobně velký „hit“; například Vision Pro zatím zůstává daleko za očekáváním.

Právě o Williamsovi se nejčastěji hovořilo jako o „muži číslo 2“ v hierarchii jablečné společnosti. Po něm a Cookovi drží Apple při životě board složený z předsedy Arthura D. Levinsona (v Applu od roku 2000) a členů Susan Wagner (od roku 2014) a Ronalda Sugara (od roku 2010).

Cook „vládne“ Applu s naprostou důvěrou boardu a pravděpodobně se to v nejbližší době nezmění. „Žádná krize není tak velká, aby otřásla důvěrou představenstva v Cooka. Ve skutečnosti může jeho vliv ještě vzrůst. Levinson, dlouholetý předseda představenstva společnosti Apple, již překročil věk doporučený společností pro odchod do důchodu. Nebylo by tedy překvapením, kdyby Cook nakonec sám nastoupil do této role,“ píše Mark Gurman v nejnovějším reportu Power On pro Bloomberg.

Power On: Apple CEO Tim Cook isn’t going anywhere, but a larger shake-up looms. For the first time in a decade, Cook also has no clear Number 2. Everything to know about the latest on Apple Succession — https://t.co/l0u2b1o8qv

— Mark Gurman (@markgurman) July 13, 2025