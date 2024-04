Jony Ive a Sam Altman chystají zařízení využívající AI. Prý má jít o zcela nový typ produktu

Sam Altman a Jony Ive společně pracují na záhadném AI zařízení

Jejich startup se snaží od investorů získat 1 miliardu dolarů na financování

O přesné podobě zařízení se toho zatím moc neví, čekat ale máme něco vskutku revolučního

Již dříve se bývalý šéfdesignér společnosti Apple Jony Ive spolu se Samem Altmanem, generálním ředitelem společnosti OpenAI, nechali slyšet, že spolupracují na vývoji záhadného zařízení, což vyvolalo v technologickém světě velké nadšení. Zatímco původně se spekulovalo o revolučním chytrém telefonu s umělou inteligencí na pokročilé úrovni, podle nejnovějších informaci půjde o zařízení zcela nového typu. O přesné podobě produktu můžeme v tuto chvíli pouze spekulovat, Ive i Altman totiž médiím nehodlají téměř nic prozradit.

Miliardový business zahalený tajemstvím

Co však oba technologičtí mágové přiznali, je nutnost financování celého ambiciózního projektu. Nepojmenovaný startup, který spolu založili, se podle serveru The Information snaží získat až 1 miliardu dolarů. K tomu by mohly pomoci i subjekty jako Thrive Capital, investiční společnost, která pomáhala s financováním OpenAI, a Emerson Collective, jež se rovněž věnuje investicím rizikového kapitálu. Další funding by pak mohl přijít z holdingové společnosti SoftBank. Její generální ředitel Masayoshi Son už dokonce dle dostupných informací s Altmanem a Ivem jednal přímo v jeho sanfranciském studiu.

Zmíněné zařízení zcela revolučního typu by dle spekulací mohlo být velmi podobné například produktu Humane AI Pin, který představuje malý nositelný osobní projektor s možností jednoduchého připnutí třeba na sako. Druhý tábor pak sází na to, že se očekávaný produkt bude podobat spíše zařízení Rabbit R1. To je krabička vypadající jako stará konzole, která však umí úplně všechno, na co si vzpomenete.

Přestože zatím opravdu netušíme, jak by mohl výsledný produkt vypadat, je jasné, že to bude něco opravdu velkého. Spojení Altmana a Iveho představuje technologický dream team, který se ani náhodou nevyplatí podcenit. Očekávat můžeme revoluci s potenciálem změnit způsob, jakým interagujeme s umělou inteligencí v každodenním životě. Návrh je ale stále v rané fázi a bude trvat roky, než bude dokončen. Ive prý v tuto chvíli uvažuje o zařízení s malým důrazem na displej, minimalistickým designem, hlasovým ovládáním a zaměřením na intuitivní interakci. Je tedy možné, že bychom mohli stát u zrodu „nového iPhonu“?