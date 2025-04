Tim Cook sní o skutečných chytrých brýlích. Vision Pro toho zdaleka nedosahují

Apple pracuje na dalších generacích AR/VR headsetu pod produktovou sérií Vision. Nicméně současná podoba tohoto zařízení – Vision Pro z loňského roku – ani plánované příští generace se stále nesetkávají s cílem, který si vytyčil generální ředitel Tim Cook. Jeho vize je jasná: lehké, tenoučké chytré brýle.

Jak upozornil již v minulosti novinář agentury Bloomberg Mark Gurman: Vision Pro se nesetkalo s velkým úspěchem zejména kvůli tomu, že jej Apple mermomocí profiloval jako zařízení pro koncové uživatele, namísto high-tech zařízení pro firmy a průmysl. Zacílení na masový prodej však nekoresponduje s cenou 3,5 tisíce dolarů, respektive 4 tisíce eur, tedy zhruba 100 tisíc korun.

Jisté vysvětlení situace kolem Vision Pro nabídl i sám Tim Cook v rozhovoru pro Wired: „Jedná se o produkt pro early adopters (průkopnické uživatele), kteří chtějí technologie budoucnosti již dnes. Tito lidé jej kupují a ekosystém vzkvétá. Konečným testem je pro nás ekosystém. Nevím, jestli ho hodně používáte, ale já jsem na něm neustále. Neustále vnímám příliv nových aplikací,“

V novém reportu Gurman připomíná, že Apple již na vývoj Vision Pro vynaložil několik miliard dolarů a byť se to tak nemusí jevit, jde o klíčový projekt pod vedením současného ředitele Cooka. Firma prý pracuje na dalších modelech – nástupci Vision Pro a možná o něco dostupnějším, levnějším provedení.

Jedna z nástupnických generací (pravděpodobně ta levnější) by mohla trochu změnit kurz tohoto produktu. Namísto samostatného Vision Pro půjde o zařízení, které budete moci kabelem připojit k Macu a v rozlišení 5K si rozšířit pracovní plochu do augmentované reality. Něco podobného, co již dnes umí dražší Vision Pro.

NEW: Apple is planning a lighter and cheaper Vision Pro, plus a new tethered version with zero latency for enterprise apps. It’s also working on Meta Ray Ban-like non-AR glasses as Tim Cook has prioritized true AR glasses. https://t.co/TMg2N9x6t8

— Mark Gurman (@markgurman) April 13, 2025