Problémové Apple Vision Pro? Zájem umírá, výroba prý skončila a nový model v nedohlednu

Nejnovější hardwarové zařízení společnosti Apple – chytrý headset Vision Pro – zažil veskrze úspěšný rok. Vstoupil do prodeje nejen v USA, ale i v Asii a v Evropě, navíc byl řadou technologických redakcí vybrán jako nejlepší gadget roku 2024. Jenomže budoucnost projektu moc nepřeje. Výroba současného modelu byla ukončena a další generaci nelze očekávat do roku 2026–2027, shodují se analytici Mark Gurman a Ming-Chi Kuo.

Apple Vision Pro se začal prodávat v únoru 2024, a to jen ve Spojených státech amerických. V červenci pak chytrý headset dorazil také do Velké Británie, Francie, Německa, Japonska, Číny a několika dalších zemí. Expanze na trhy do Evropy, Asie a Oceánie s sebou však velký nárůst popularity nepřinesla.

New Vision Pro details: Roadmap doesn’t call for a new model until Fall 2026, as the company struggles to figure out how to make a cheaper version; VisionOS 2.0 is catch-up release, not a game-changer; Expansion to China is happening in very near future. https://t.co/f8p6tmqJYg

— Mark Gurman (@markgurman) April 28, 2024