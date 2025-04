Vyzkoušeli jsme Teslu Model 3 Performance. Stovku zvládne za 3,1 sekundy

Otestovali jsme nejrychlejší Teslu v nabídce, vyjde na 1,4 milionu

Performance verze oproti standardu nabídne lepší výkon i některé designové detaily

Dojezd není špatný, se zrychlením se ale musíte krotit

Kromě možnosti vyzkoušet zcela nový facelift Modelu Y jsem měl možnost několik dní strávit i s vozem, který je na trhu už nějakou dobu, i tak se ale jedná o velmi zajímavý elektromobil. Bavíme se o Modelu 3 ve verzi Performance, což je již dle názvu nejsilnější verze populárního sedanu. Se zrychlením z nuly na sto za 3,1 sekundy a maximální rychlostí 262 km/h jde opravdu o velmi zábavný elektromobil. Oproti standardní verzi se ale liší i vizuálně.

V čem se liší Performance?

Přední i zadní difuzor či zadní karbonový spoiler zlepšují aerodynamiku. Vůz má o centimetr nižší světlou výšku a standardně je obut na 20″ kovaná kola Warp. Můj testovací exemplář měl ale klasické lité 19″ disky. Víko kufru zdobí malé logo, které mají pouze modely s označením Performance. Oko přitáhnou také červené brzdiče, ty jsou u modelu Performance doplněny o větší kotouče i destičky pro větší účinek.

V interiéru taktéž najdeme některé karbonové detaily a sedačky jsou ozdobeny speciálními logy Performance. Jinak je ale pocit z kabiny velmi podobný, jako u nového Modelu Y Juniper. Perforované sedačky nabízí chlazení i vyhřívání, displej je k dispozici pro obě řady sedadel. Zmínit musím absenci páčky pro směrovky, což je u tohoto vozu pro mě jedna z největších slabin. Na tlačítka na volantu jsem si zvykal poměrně těžce a stále si na ně v některých situacích zanadávám. Jinak ale testovací kousek v barevném provedení Stealth Grey spolu s karbonovými doplňky a tmavými koly výborně ladil. Jen vykukující červené brzdiče na první pohled prozrazují ostřejší potenciál vozu.

Jízdní dojmy

Nebudu chodit kolem horké kaše. Už papírově je zřejmé, že Performance dokáže posádku pořádně provětrat. Reakce na plynový pedál a bleskové zrychlení navíc bez doprovodu jakéhokoliv řvoucího motoru je opravdu působivé. Věřím, že takový odpich vykouzlí úsměv na tváři kdejakému řidiči. Mnohdy je ale i velmi praktický, například při najíždění na zaplněnou dálnici, kde během pár metrů dorovnáte rychlost okolních vozů a nemusíte nervózně vyhlížet konec připojovacího pruhu.

Je ale pravda, že ostřejší jízda a především ono zrychlení vybírá svou daň ve výdrži baterie. Pokud tedy cestujete na větší dálky a netoužíte po zapasování do sedaček při každém rozjezdu, kromě režimu Insane je v nabídce také poměrně hbitý Standard a pak o poznání klidnější Chill, který jsem využíval právě na delší cesty. Na dojezdu se to totiž projeví. Ačkoliv dle WLTP by testovaný vůz měl zvládnout 528 km, realita je odlišná. Jak moc ale záleží na stylu jízdy a dalších okolnostech. Performance totiž vyloženě láká k provětrání a pak se může stát, že na jedno nabití ujedete jen něco málo přes 400 km, což už může při některých cestách činit problém.

Z hlediska nabíjení jsem využíval převážně Superchargery, kde doplnění energie z nějakých 20 % na 80 % nezabere více než 30 – 40 minut. To mi nepřijde jako mnoho, raději si ale udělám spíše dvě patnáctiminutové zastávky než jednu delší. Potom záleží na množství nabíjecích míst na trase.

Vrátím se ale zpět k řízení vozu. Kromě volby zrychlení můžete volit také mezi jízdními režimy pro ovládání: Standardní a Sport. Nastavit lze také odpor volantu a k dispozici je i okruhový režim Track Mode. Ve voze je zároveň dostupná betaverze automatického vyřazení, což ušetří občasný dotek obrazovky pro volbu režimu jízdy nebo parkování. Z mého pohledu praktická věc, která většinou fungovala správně.

Co se týče celkových jízdních dojmů, Model 3 Performance je samozřejmě tvrdší, což poznáte na rozbitých cestách, naopak na hezké klikaté okresce se ukáže sportovní potenciál vozu, který díky nízkému těžišti výborně sedí a i při rychlejší jízdě působí jistým a bezpečným dojmem. Oněch 1929 kg hmotnosti se zde naplno projeví.

U Modelu 3 Performance není možné měnit intenzitu rekuperace, jako to známe například z Modelu Y. Je tedy potřeba počítat s tím, že vůz prostě rekuperuje non-stop. Při přechodu ze spalovacího vozu je potřeba si na tento aspekt řízení zvyknout.

Perfektní sedačky i odladěný infotainment

Co se týče komfortu a zpracování interiéru, Model 3 Performance se jen drobně liší od kokpitu nové Tesly Model Y Juniper, kterou jsem testoval nedávno. Vše je sladěno v podobném minimalistickém stylu, kdy vévodí středový displej a hlavním rozdílem je již zmíněná chybějící páčka směrovky. Sedačky jsou v Tesle výborné a sedí se v nich dobře i při ostřejší jízdě, ke které model Performance vybízí. Možnosti nastavení možná nejsou tak široké, jako je to například u vyšších výbav koncernových klasik, u umělé koženky ale člověk ocení možnost větrání i vyhřívání. V některých starších testech se dočtete, že sedačky u této Tesly nepříjemně vržou.

To však nebyl případ mnou testovaného kusu. Na dosah je v interiéru nadstandardní množství úložných prostor především ve středovém panelu, ale také ve dveřích nebo menší schránka také před spolujezdcem. LED pásek v interiéru jednoduše změní svou barvu a tím i atmosféru ve voze. Infotainment u Tesly je velmi hbitý a funguje v podstatě bez komplikací. Líbí se mi plánování tras i výpočty spotřebované energie

U Modelu 3 Performance mě ale baví hlavně poměr ceny a výkonu. Ano, tento vůz vás sice vyjde na něco málo přes 1,4 milionu korun. Za tuto cenu ale získáte odladěný a spolehlivý elektromobil, který zároveň nabídne opravdu zábavné řízení a sportovní parametry jízdy. Oproti nižším výbavám varianta Performance potěší také z hlediska designu, který se dle mého názoru povedl. Je umírněný, ale sportovní rysy nezapře. Já sám bych si ale Teslu Model 3 Performance na dlouhodobé používání nevybral. A proč?

Kterou Teslu aktuálně vybrat?

Performance vás opravdu bude bavit, z dlouhodobého hlediska bych ale ještě více ocenil spíše dlouhý dojezd varianty Long Range, která navíc vyjde o 200 tisíc levněji. Zároveň se stále jedná o hbitý elektromobil, který nabídne slušnou dynamiku. Dojezd 702 km dle WLTP je již více než velkorysý a na dlouhých cestách umožní větší volnost a méně plánování. Ještě zajímavější volbou by pro mě ale byla Tesla Model Y Juniper.

Z hlediska dojezdu na tom není tak skvěle jako Long Range, oproti „trojce“ ale zaujme především pohodlím, velkým zavazadlovým prostorem a co si budeme podívat, i ta páčka směrovek by mne jako staromilce lákala. A ani cenově tato novinka nevychází nijak špatně. Za Long Range verzi s pohonem všech kol dáte 1,3 milionu korun.

Autor článku Adam Bělunek Baví mě Apple, kvalitní audio-video technika a obecně chytrá řešení, která fungují. Volné dny se snažím trávit na kole v bikeparcích a trailcentrech, nebo na horách s batohem na zádech. Užívám si dobrou hudbu, občas zajímavou knihu a rád cestuji.