Vypadá jako Mimoň? Nové telefony od Huawei rozdělují fanoušky na dva tábory

Řada Nova od Huawei spadá do střední třídy a již za pár dnů oficiálně dorazí generace navazující na aktuální sérii Nova 15. V rámci nové generace Nova 16 dorazí čtyři telefony, včetně vrcholných specifikací Pro a Ultra a čínský gigant přepracoval jejich designové pojetí. Výsledek je na jednu stranu originální, ale na druhou se tak moc liší od většiny klasických telefonů, že vypadají trochu jako zjevení.
Novinky z řady Nova se blíží
Huawei začal lákat na svou nadcházející řadu telefonů střední třídy s označením Nova 16, která naváže na předchozí sérii Nova 15. Nové modely od ní převzaly designový styl, ale vrcholné verze Pro a Ultra se dočkaly výrazné změny v oblasti modulu fotoaparátu. Ten je opět roztažený přes celá záda, takže je orientovaný horizontálně a obsahuje dva moduly.
Nově se ale v obou modulech nachází objektivy a výsledek působí velmi osobitě, až ojediněle. Oba modely, tedy Pro i Ultra, vypadají, jako by měly oči obřích proporcí a rozhodně se jedná o pojetí, které zaujme. A to buď tím, že se vám bude líbit, nebo zcela opačnou reakcí, protože jak známo, design je čistě subjektivní a každý člověk má jiné cítění i vkus.
Slušný hardware pod kontroverzním kabátkem
Telefony z této řady se vyznačují solidní výbavou a nejinak tomu bude i modely v rámci řady Nova 16. Hlavně vrcholný model Ultra vypadá opravdu velmi schopně a pod tímto lehce kontroverzním zevnějškem ukrývá solidní hardware. Telefon nabídne například 6,84palcový AMOLED displej s ultratenkým rámečkem a LTPO technologií.
Pohon telefonu obstará vlajkový procesor HiSilicon Kirin 9 a dostatečnou výdrž zaručí baterie s kapacitou 7 000 mAh. Vnitřní úložiště nabídne velikost 1 TB a z promo fotografií je patrná přítomnost hliníkového rámečku, takže kvalitní zpracování bude samozřejmostí. Trojitý fotoaparát vsadí na rozlišení 50 + 50 + 50 Mpx a hlavní snímač bude mít plochu 1/1.3″.
Premiéra a dostupnost
Oficiální premiéra řady Nova 16 se odehraje za pár dnů a kromě modelů Pro a Ultra dorazí také základní varianta Nova 16z a verze Nova 16. Huawei čas od času tyto telefony nabízí i v Česku, takže uvidíme, zda se dočkáme i nové generace. Vzhledem k absenci služeb Google je ale mnoho zájemců asi vyloženě vyhlížet nebude.