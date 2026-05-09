Tablet nebo počítač? Supertenký Huawei MatePad Pro Max může být oboje, a navíc s matným displejem

- Značka Huawei uvádí na globální trh supertenký tablet MatePad Max s matnou povrchovou úpravou displeje
- V pase má pouze 4,7 mm a váží 499 gramů, pohání jej systém HarmonyOS
- Díky krytu s klávesnicí lze tablet používat i jako počítač
Značka Huawei v uplynulém týdnu představila několik zajímavých produktů, mezi nimi i prémiový tablet MatePad Max. Jedná se o špičkově vybavené zařízení, jehož největšími prodejními taháky jsou supertenké a lehké tělo, antireflexní displej a přídavná klávesnice, se kterou lze tento tablet proměnit v počítač.
Huawei MatePad Max
Huawei MatePad Max je na první pohled prémiové zařízení, vlastně se ani nechce věřit, že tablet této velikosti může být až tak tenký a lehký. Díky celokovovému unibody tělu, tenké OLED obrazovce a chytrému rozmístění komponent má tablet v pase pouze 4,7 mm, je tedy ještě o fous tenčí než 13″ iPad Pro. Tablet od Huawei je zároveň i lehčí – standardní verze váží „Baťovských“ 499 gramů, varianta s antireflexní obrazovkou PaperMatte pak váží 509 gramů.
Vrstva PaperMatte byla vyrobena leptáním na nanoúrovni a ve venkovním prostředím zlepšuje čitelnost o 20 procent. V praxi můžeme potvrdit, že displej vypadá naprosto neskutečně – má perfektní podání barev, dobrou ostrost a téměř nulové odlesky z dopadajícího světla. Obrazovka má v obou případech úhlopříčku 13,2″, rozlišení 3 000 × 2 000 pixelů, vysokou obnovovací frekvenci 144 Hz a špičkový jas 1 600 nitů. Huawei se pyšní rovněž ultratenkými rámečky, díky nimž obrazovka zabírá 94 procent celé čelní plochy.
I když mají rámečky tloušťku pouze 3,55 mm, podařilo se do toho horního integrovat 12Mpx webkameru, aniž by bylo nutné sahat k nevzhledným výřezům. Na zádech tabletu se pak nachází 50Mpx fotoaparát, který má oslňovat vysokou barevnou přesností. Součástí tabletu je i šest reproduktorů s technologií Huawei Sound.
Čipset neznámý
Huawei ve specifikacích vůbec nezmiňuje, jaký procesor tablet pohání. Vychloubá se však unikátními softwarovými funkcemi, které mají dokazovat vysoký výkon, např. Live Multitask pro spouštění více aplikací vedle sebe, nebo AI nástroji pro generování textu, vytváření prezentací, či rozpoznávání rukopisu. Čipset je spárován s 12 GB RAM a je opatřen robustním chladicím systémem s dvouvrstvou odpařovací komorou. Bezdrátová konektivita je zastoupena Wi-Fi 7 a Bluetooth 6.0. Operačním systémem je HarmonyOS, který na globálním trhu vychází ze zastaralého Androidu 13.
Poslouží i jako powerbanka
Evropská varianta MatePadu si bere energii z 9 760 mAh akumulátoru, mimo EU seženete stejný tablet s 10 400mAh baterií. Nabíjení probíhá skrze USB-C konektor, a to výkonem až 66 wattů. O energii se ale MatePad umí i podělit, podporuje totiž 40W reverzní dobíjení.
Klávesnice, stylus a kryt se stojánkem
Pro zvýšení produktivity lze k tabletu dokoupit následující příslušenství:
- Klávesnice Huawei Glide s notebookovým uspořádáním kláves se zdvihem 1,8 mm, touchpadem a integrovanou nabíjecí šachtou pro stylus. Hmotnost klávesnice činí 439 gramů.
- Stylus Huawei M-Pencil Pro s nízkou latencí, citlivostí na tlak a s podporou ovládáním gesty
- Obal MatePad Pro Max Folio Cover s integrovaným stojánkem pro postavení tabletu do režimu na výšku i na šířku
Cena a dostupnost
Huawei MatePad Pro Max se začíná prodávat v Evropě již nyní, a to za následující ceny:
- 12/256 GB s Folio Coverem za 1 399 eur (asi 34 000 korun s DPH)
- 12/256 GB s klávesnicí Huawei Glide za 1 499 eur (asi 36 500 korun s DPH)
- 12/512 GB s klávesnicí Huawei Glide za 1 649 eur (asi 40 100 korun s DPH)
Tablet se bude prodávat v šedé a modré barvě, nicméně o dostupnosti na českém trhu nemáme zatím žádné informace.