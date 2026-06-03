Oprašte vzpomínky na divoké LAN party! Vylepšený Stronghold teď pořídíte jen za stovku

- Definitivní edici legendární strategie Stronghold právě teď pořídíte ve skvělé slevě přibližně za stovku
- Aktualizovaná verze nestárnoucí klasiky nabízí nový obsah, vylepšenou grafiku i kompatibilitu se Steam Deckem
- Výprodej potrvá do 8. června, ve slevě jsou i další díly, třeba možná ještě ikoničtější Crusader
Stronghold bezesporu patří k opravdovým klasikám žánru real-time strategií. Sérii, která vyniká propracovaným mechanismem stavění hradů a opevnění, přivedl na svět britský tým Firefly Studios už v roce 2001. O více než dvě desetiletí později – přesněji řečeno v listopadu 2023 – titíž tvůrci vdechli stařičké hře nový život vydáním definitivní edice, díky níž mohla srovnat krok s moderními standardy.
Lorde, pevnost vás již očekává!
Pokud jste s vylepšenou edicí ještě neměli tu čest, možná je právě teď ten správný čas to napravit. Stronghold: Definitive Edition totiž na Steamu aktuálně pořídíte se 70% slevou. Hra je k mání za pouhých 4,49 eur (v přepočtu lehce přes 100 korun). Podle známé databáze SteamDB jde o dosud nejnižší cenu, za kterou bylo hru možné pořídit. Potěší i kompatibilita se Steam Deckem, na němž vylepšený Stronghold běží překvapivě dobře.
Jako za starých časů
Definitivní edice Strongholdu se hraje stále podobně jako před 20 lety. Hráči staví středověké pevnosti s hradbami, věžemi a sýpkami. Stále je třeba pečlivě dbát na morálku vašich poddaných, kterým je třeba naplnit žaludky a postavit střechu nad hlavou. Zároveň se musíte mít neustále na pozoru, aby se k vašim hradbám nepřihnal krvežíznivý nepřítel. Raději vybudujte vlastní armádu rytířů, lučištníků a obléhacích věží a zaútočte jako první.
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Kultovní strategie díky definitivní edici obdržela na první pohled viditelný facelift, který zahrnuje vylepšenou grafiku s podporou 4K rozlišení a ultrawide monitorů. Výrazného zlepšení doznaly textury, animace, efekty i uživatelské rozhraní. Nezůstalo však pouze u grafického kabátku – nová edice přidává také novou kampaň s 14 misemi, 10 misí „Castle Trail“ s obléhacími scénáři a další obsah.
Nový Stronghold klepe na dveře
Blíží se také odhalení zbrusu nového dílu série, tvůrci jej fanouškům představí už 7. června v rámci PC Gaming Show. Podle dřívějších informací by se mohlo jednat o ambiciózní pokračování postavené na Unreal Enginu 5.