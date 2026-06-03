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Oprašte vzpomínky na divoké LAN party! Vylepšený Stronghold teď pořídíte jen za stovku

Marek Bartík
Marek Bartík 3. 6. 10:30
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Stronghold Definitive Edition
  • Definitivní edici legendární strategie Stronghold právě teď pořídíte ve skvělé slevě přibližně za stovku
  • Aktualizovaná verze nestárnoucí klasiky nabízí nový obsah, vylepšenou grafiku i kompatibilitu se Steam Deckem
  • Výprodej potrvá do 8. června, ve slevě jsou i další díly, třeba možná ještě ikoničtější Crusader

Stronghold bezesporu patří k opravdovým klasikám žánru real-time strategií. Sérii, která vyniká propracovaným mechanismem stavění hradů a opevnění, přivedl na svět britský tým Firefly Studios už v roce 2001. O více než dvě desetiletí později – přesněji řečeno v listopadu 2023 – titíž tvůrci vdechli stařičké hře nový život vydáním definitivní edice, díky níž mohla srovnat krok s moderními standardy.

Lorde, pevnost vás již očekává!

Pokud jste s vylepšenou edicí ještě neměli tu čest, možná je právě teď ten správný čas to napravit. Stronghold: Definitive Edition totiž na Steamu aktuálně pořídíte se 70% slevou. Hra je k mání za pouhých 4,49 eur (v přepočtu lehce přes 100 korun). Podle známé databáze SteamDB jde o dosud nejnižší cenu, za kterou bylo hru možné pořídit. Potěší i kompatibilita se Steam Deckem, na němž vylepšený Stronghold běží překvapivě dobře.

Jako za starých časů

Definitivní edice Strongholdu se hraje stále podobně jako před 20 lety. Hráči staví středověké pevnosti s hradbami, věžemi a sýpkami. Stále je třeba pečlivě dbát na morálku vašich poddaných, kterým je třeba naplnit žaludky a postavit střechu nad hlavou. Zároveň se musíte mít neustále na pozoru, aby se k vašim hradbám nepřihnal krvežíznivý nepřítel. Raději vybudujte vlastní armádu rytířů, lučištníků a obléhacích věží a zaútočte jako první.



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Kultovní strategie díky definitivní edici obdržela na první pohled viditelný facelift, který zahrnuje vylepšenou grafiku s podporou 4K rozlišení a ultrawide monitorů. Výrazného zlepšení doznaly textury, animace, efekty i uživatelské rozhraní. Nezůstalo však pouze u grafického kabátku – nová edice přidává také novou kampaň s 14 misemi, 10 misí „Castle Trail“ s obléhacími scénáři a další obsah.

Nový Stronghold klepe na dveře

Blíží se také odhalení zbrusu nového dílu série, tvůrci jej fanouškům představí už 7. června v rámci PC Gaming Show. Podle dřívějších informací by se mohlo jednat o ambiciózní pokračování postavené na Unreal Enginu 5.

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Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

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