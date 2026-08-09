Na nic nečekejte. Apple může už zítra zdražit iPhony 17

- Podle nových informací by Apple mohl zvýšit ceny iPhonů 17 už v pondělí
- Dosud se očekávalo, že případné zdražení přijde až se zářijovým představením nových modelů
- Informace pochází od známého čínského leakera, oficiální potvrzení však zatím nemáme
Apple by mohl překvapit všechny zájemce o dosluhující generaci iPhonů 17. Podle čerstvé spekulace z čínské sociální sítě Weibo totiž firma údajně plánuje zvýšit ceny už 10. srpna, tedy ještě před tradiční podzimní konferencí, na které představuje novou generaci svých telefonů. S informací přišel známý leaker Fixed Focus Digital, jenž tvrdí, že se mezi informovanými zdroji šíří zvěsti o blížícím se zdražení.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Blíží se zdražení iPhonů 17?
Konkrétní důkazy ani zdroj svých informací však nezveřejnil, proto je potřeba brát tuto zprávu s určitou rezervou. Na druhou stranu má tento leaker za sebou několik přesných úniků, takže jeho tvrzení nelze úplně přehlížet. V posledních měsících Apple zvýšil ceny některých svých produktů, iPhony ale zůstaly beze změny. Analytici proto předpokládali, že pokud se ceny telefonů upraví, stane se tak až při uvedení nové generace v září.
Nová spekulace ale naznačuje jiný scénář. Pokud Apple skutečně plánuje ponechat modely řady iPhone 17 v nabídce i po příchodu novinek, mohl by podle leakera přistoupit ke zdražení už nyní a nečekat na podzimní prezentaci. V tuto chvíli není známo, zda by se případné zvýšení cen dotklo celé řady iPhone 17, nebo jen vybraných modelů. Stejně tak není jasné, o jak vysoké zdražení by mělo jít.
Apple se ke spekulacím tradičně nevyjadřuje, takže na potvrzení nebo vyvrácení této informace si budeme muset ještě počkat. Pokud se ale zvěsti ukážou jako pravdivé, mohlo by jít o jeden z nejméně obvyklých kroků společnosti v posledních letech, protože změny cen iPhonů mimo uvedení nové generace nejsou běžné.