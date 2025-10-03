Recenze iPhone 17: těžko budete hledat kompromisy

- iPhone 17 se konečně blíží představě ideálního smartphonu pro široké masy
- Apple vyslyšel přání uživatelů a přidal 120Hz obnovovací frekvenci displeje a zrychlil nabíjení
- Základní kapacita se zvýšila na 256 GB, cena 22 990 korun zůstala zachována
Představení nových iPhonů je každoročně jednou z největších událostí v technologickém světě. Ostatně není se čemu divit, když se jedná o jedny z nejprodávanějších chytrých telefonů na světě, o které je velmi velký zájem. Ačkoli je velká pozornost tradičně upřena na nejvybavenější modely s přídomkem Pro (recenze) a v letošním roce si značnou část pozornosti uzurpoval i nový, velmi tenký model iPhone Air, pro řadu uživatelů je více než dostačující základní model, který se jmenuje jednoduše iPhone 17.
Ten na první pohled neprošel žádnou dramatickou změnou, ostatně po vizuální stránce jsou změny jen minimální. Jakmile jej ale poprvé zapnete, prakticky okamžitě poznáte, na co Apple zaměřil svou pozornost a kde se vylepšovalo nejvíce. Hned na úvod se s trochou nadsázky totiž nebojím říci, že zatímco iPhone 16 byla spíše taková „betaverze“, aktuální model už je připraven k okamžitému použití a může se pyšnit odstraněním všech neduhů, kvůli kterým si z něj mnozí dělali legraci. Pojďme se na něj ale podívat hezky zblízka a představit si všechny novinky popořadě.
Jako vejce vejci
Měl jsem tu možnost používat předchozí generaci iPhonu 16 celý rok, takže mě design novinky neměl prakticky v čem překvapit. Na první pohled si totiž žádných změn nevšimnete, snad jen v dostupnosti nové barevné palety. Černá a bílá zůstala zachována (co by za to konzervativnější zájemci o Pro modely dali) a doplňují je světle modrá Mlhově modrá, lehce růžová Levandulová a světle zelená Šalvějově zelená. Předchozí Ultramarínová, Růžová a Modrozelená byly o poznání sytější a z mého pohledu zajímavější, avšak usedlejší barvy nikdy nejsou na škodu. Na testování nám bohužel dorazila „nudnější“ bílá barva, avšak i v té vypadá iPhone 17 elegantně.
Novinka oproti minulé generaci také mírně narostla. Zatímco iPhone 16 se mohl chlubit rozměry 147,6 × 71,6 × 7,8 milimetrů a hmotností 170 gramů, iPhone 17 má rozměry 149,6 × 71,5 × 7,8 milimetrů a hmotnost 177 gramů. Ačkoli se to na papíře zdá jako marginální rozdíly, při držení obou zařízení v ruce jsem se nemohl zbavit dojmu, že mi loňská generace přeci jen o něco lépe padne do ruky. Nejde ale o nic zásadního a troufnu si říci, že pokud nemáte takto přímé srovnání, nejspíše rozdíl vůbec nepocítíte.
O designu by sice někteří mohli říci, že už je okoukaný, nicméně vzhledem k tomu, že Apple podobu zařízení mění v několikaletých cyklech, nejspíše se v následujících letech žádné razantní změny nedočkáme. Ostatně současná podoba je tady s námi teprve od loňska.
Hliníkový rám a zadní skleněný „frosted“ panel je z mého pohledu stále velmi elegantní a podobě telefonu nemám moc co vytknout. Co mě zamrzelo, je jen stále stejná poloha tlačítka Capture, které je (nejen) na mou velikost ruky stále obtížně dosažitelné, což mě demotivuje od jeho využívání.
Displej je takřka bez kompromisů
„Proč má iPhone jen 60 Hz?“ byla patrně nejčastější otázka, která byla směrem k základnímu vlajkovému modelu předchozí generace směřována. A zcela po právu vzhledem k tomu, že displeje s vysokou obnovovací frekvencí jsou u konkurence poměrně běžné i v případě smartphonů dostupných za čtvrtinovou cenu. Jak to tak vypadá, Applu podle všeho začaly docházet argumenty k tomu, proč základnímu iPhonu 60 Hz stačí, a proto se rozhodl k velkému skoku vpřed – iPhone 17 má konečně ProMotion displej, což znamená variabilní obnovovací frekvenci 1 až 120 Hz a s tím i příchod Always-on režimu. Zopakuji to ještě jednou: konečně!
Nechme stranou debaty o tom, jestli mají displeje s vysokou obnovovací frekvencí při praktickém používání význam, ostatně já jsem jeden z těch, který i v dnešní době dlouhodobě používá smartphony s 60Hz obnovovací frekvencí a nikterak mě to v běžném používání neomezuje. Naopak jsem byl často proti vyšší frekvenci, kterou se mnohdy výrobci snaží zakrýt mizernou optimalizaci uživatelského prostředí. Přesto ale tento krok nelze než přivítat, neboť více než zlepšení každodenního používání se jedná o silné stanovisko – Apple totiž konečně uznal, že adaptivní obnovovací frekvence s maximem 120 Hz je standard.
Stále se jedná o LTPO OLED Super Retina XDR panel, který má rozlišení 1206 × 2622 pixelů. Novinkou je také vyšší jas 3000 cd/m² v peaku, v režimu vysokého jasu pak 1600 cd/m² – jinými slovy na přímém slunci nebudete mít sebemenší problém. Nechybí ani HDR10+, technologie True Tone, Dolby Vision, antireflexní úprava či ochrana proti poškrábání Ceramic Shield 2. Displeji jednoduše není v letošním roce prakticky co vytknout.
Výkonu má na rozdávání
Opomenout nemůžu ani hardwarovou výbavu, v čele s čipsetem Apple A19. V jeho případě jde o šestijádrový TSMC N3P vyrobený 3nm technologií, který doprovází pětijádrová grafika, 8 GB RAM a 256/512 GB interního úložiště bez možnosti rozšíření o microSD karty, jak je u Applu zvykem. Co do výkonu budete jen obtížně hledat aplikaci či hru, na kterou by iPhone 17 nestačil.
V benchmarku AnTuTu získal základní iPhone úctyhodných 2 083 129 bodů a GeekBench 6 hlásil na jednom jádru 3681 bodů a na více jádrech 9359 bodů, pokud si potrpíte na tvrdá čísla. Telefon jsem testoval při hraní her jako Call of Duty Mobile a Civilization VI, přičemž smartphone s nimi neměl žádné větší problémy. Pochopitelně počítejte s vyšším zahříváním a rapidním klesáním výdrže baterie, avšak to se při hraní náročných titulů dá očekávat.
Ostatní výbava se v posledních letech příliš nemění – nechybí podpora 5G, Wi-FI 7, Bluetooth 6, všech relevantních geolokačních systémů, odolnost proti vodě a prachu podle standardu IP68, NFC pro bezkontaktní platby Apple Pay, USB Type-C 2.0 s podporou DisplayPort, UWB čip druhé generace, podpora pro satelitní komunikaci a eSIM. Stereo reproduktory jsou zde opět přítomné a kvalitní jako v minulých letech, pro ověřování identity je zde FaceID, které je opět rychlé a spolehlivé.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 149,6 × 71,5 × 7,95 mm, hmotnost: 177 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 3692 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Výdrž vám ostudu neudělá
Kapacita baterie je v případě iPhonů vždy tak trochu záhadou, Apple se jí totiž příliš nechlubí. iPhone 17 nicméně disponuje akumulátorem s kapacitou 3692 mAh (předchozí generace má baterii s kapacitou 3561 mAh), přičemž základní iPhone podporuje rychlé drátové nabíjení a k dispozici máte také 25W bezdrátové nabíjení skrze nabíječky MagSafe nebo standardní s podporou Qi2.
Rychlost nabíjení je jednou z věcí, kterou Apple u aktuální generace výrazně vylepšil, ke spokojenosti všech uživatelů. Jenže není všechno zlato, co se třpytí, a podpora rychlého 40W nabíjení má v případě iPhonu 17 jeden zásadní háček. Maximálním výkonem totiž svůj iPhone nenabijete s pomocí jakékoli nabíječky, kterou budete mít k dispozici, byť by svým dobíjecím výkonem přesahovala maximální hranici iPhonu.
Zakopaný pes je v takzvaném standardu Power Delivery Adjustable Voltage Supply, který je součástí USB-C 3.2. Jedná se o poměrně nový standard, přičemž konkurence ve velké míře spoléhá na starší Power Delivery Programmable Power Supply. Právě podporu pro ten druhý jmenovaný najdete v řadě adaptérů, zatímco rozšíření toho prvního je jako šafránu. Jak z této situace ven?
Tím nejjednodušším řešením je nákup 40W Dynamic Power adaptéru s podporou maximálně 60 W, který prodává sám Apple. Jenže ten není, alespoň prozatím, k dispozici v rámci české distribuce. Druhou možností je pečlivě hledat adaptér, který podporuje standard Power Delivery Adjustable Voltage Supply, avšak v tomto případě přejeme hodně štěstí, neboť se jedná o informaci, kterou prodejci (a často i výrobci) běžně neuvádějí. Běžným smrtelníkům tak nejspíše nezbyde nic jiného, než se smířit s tím, že na rychlé nabíjení jen tak nedosáhnou. V tomto ohledu Apple své vyřazení adaptéru z krabičky s odůvodněním, že „každý už doma adaptér má“, příliš nedomyslel.
|Naměřená rychlost nabíjení 35W adaptérem od Applu
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|14 minut
|22 minut
|41 minut
|80 minut
Jestli mají moje adaptéry podporu Power Delivery Adjustable Voltage Supply, se mi dohledat nepodařilo, nicméně jsem sáhnul po adaptéru od Applu, konkrétně po běžně dostupném 35W dvouportovém USB-C. S ním překvapivě není nabíjení žádná velká tragédie, ostatně z nuly jsem se na 50 procent dostal zhruba za 22 minut. Vysokou rychlostí se iPhone nabíjí až přibližně právě do 80 procent, přičemž poté se dobíjení citelně zpomalí z důvodu ochrany baterie. YouTube kanál ChargerLAB vyzkoušel rychlost nabíjení na všech dostupných nabíječkách od Applu. Sami se můžete podívat, jaké jsou výsledky, na videu níže:
Pár slov si ale zaslouží také samotná výdrž iPhonu 17. V přímém srovnání s loňskou generací mohu říci, že se alespoň pocitově výdrž zlepšila. Běžně jsem končil pracovní den s nějakými 20 procenty, zatímco u aktuální generace mi těch procent zbývalo zhruba o deset více. iPhone 17 rozhodně není dvoudenním smartphonem, a to ani v případě, že baterii šetříte více, než je zdrávo. Na druhou stranu ho kompletně utahat za jeden den je také výkon, který se běžnému uživateli nejspíše nepodaří.
iOS 26: konečně výrazný redesign
Operační systém iOS prošel v letošním roce hned dvěma zásadními změnami. Ta menší se odehrála v číslování, kdy Apple sjednotil označení veškerých svých systémů, přičemž aktuální verze nenese číslo 19, ale 26. Tou o poznání větší změnou je příchod nového designového jazyka s názvem Liquid Glass, tedy v překladu tekuté sklo.
To přímo vychází z podoby systému visionOS, který najdeme v headsetu pro smíšenou realitu Apple Vision Pro. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně drahé zařízení s omezenou dostupností, patrně jste se až do této doby s tímto prostředím mohli setkat jen na videích a propagačních materiálech.
Od prvního představení na konferenci WWDC až do vydání finální verze uplynula poměrně dlouhá doba, po kterou Apple systém ladil, primárně po vizuální stránce. Stále platí, že iOS 26 je jednou z nejodvážnějších designových změn Applu v poslední době a všemožné efekty a vychytávky sice prošly revizí, přesto vypadají alespoň z mého pohledu dobře. Pokud jde o design, platí že sto lidí sto chutí, nicméně pokud se vám Liquid Glass nepozdává, budete se s tím muset smířit, případně sáhnout po konkurenčním zařízení.
Co se týče funkčních novinek, stále platí, že mobilní operační systémy jsou v podstatě hotové produkty, kde vymyslet něco nového je poměrně obtížné. Také proto přibylo v rámci iOS 26 jen několik málo vychytávek, které spíše jen drobně vylepšují každodenní fungování a nemají zásadní vliv. Ty nejdůležitější najdete shrnuty níže:
- Adaptivní napájení – nový režim baterie, který s pomocí AI mírně omezuje výkon a další procesy na pozadí, aby iPhone déle vydržel (není tak důsledný jako klasický úsporný režim)
- Nové aplikace Náhled a Hry – novinkou jsou samostatné aplikace pro otevírání náhledu PDF a dalších souborů, respektive pro sdílení zážitků z her (obě aplikace jsou součástí i iPadOS a macOS)
- AutoMix a Crossfade – se zapnutou funkcí AutoMix či Crossfade (první je více výrazná, druhá naopak méně) na sebe skladby přehrávané v Apple Music plynuleji navazují
- Zprávy – nabízí možnost zvolit libovolné pozadí pro chaty ve Zprávách, ve skupinových konverzacích přibyla taktéž možnost anket
- RCS komunikace – s iOS 26 konečně dorazila do Česka funkce RCS, která nahrazuje klasické SMS zprávy mezi uživateli Androidu a iOS (zatím pouze pro zákazníky T-Mobilu)
Rád bych také ztratil pár slov o umělé inteligenci Apple Intelligence, nicméně ta není v češtině podporována (musíte telefon přepnout do angličtiny či jiného podporovaného jazyka), tudíž k ní nemám co říci.
Dva fotoaparáty vzadu potěší, zaujme ale ten vepředu
Fotoaparáty jsou prakticky v každém smartphonu jednou z nejdůležitějších součástí a iPhone pochopitelně není výjimkou. V případě základního modelu se u hlavního snímače mnoho nevylepšovalo, na druhou stranu ten širokoúhlý dostal velmi vítané vylepšení. Co možná ale překvapivě zaujme nejvíce, je přední selfie kamera, která z mého pohledu zaznamenala největší posun. Ale hezky popořadě.
- Hlavní fotoaparát se spoléhá na fotočip Sony IMX904 typu CMOS o velikosti 1/1.56″ s rozlišením 48 Mpx, clonu f/1.6, velikost pixelů 1,22 µm a seskupování pixelů 1-4 (2×2)
- Širokoúhlý fotoaparát využívá CMOS fotočip Sony IMX972 o velikosti 1/2.55″ s rozlišením 48 Mpx a clonou f/2.2
- Přední selfie kamera vsadila na CMOS čip Sony IMX914 s rozlišením 18 Mpx, clonou f/1.9 a velikostí pixelů 0,96 µm
Nejprve bych se chtěl trochu věnovat samotné fotoaplikaci, která doznala několika zásadních změn. Ta největší spočívá ve zjednodušení – na spodní liště už na první pohled nenajdete řadu různých foto a video režimů, ale jen možnosti foto a video, což je pro běžného uživatele nejvíce klíčové.
Posuvem se můžete dostat i na režimy jako časosběr, film, zpomalený záběr, portrét, prostorový režim či panorama, pokud je ale nepotřebujete, nebudou vás obtěžovat. Tleskám. V rámci natáčení videa dostal iPhone 17 ještě jednu novinku v podobě duálního natáčení pro případ, že byste chtěli kromě obrazu z hlavní kamery zaznamenat i vaše bezprostřední reakce. V tomto ohledu jen Apple dohání konkurenci.
Za dobrých světelných podmínek není moc co řešit – iPhone 17 poskytuje velmi dobré výsledky ve všech ohledech. Takřka vždy dostanete příkladně ostré snímky s dobrým dynamickým rozsahem, kterým nedělá problém ani protisvětlo či přechody mezi světlem a stíny. Pakliže chcete mít jistotu, že fotky budou vypadat dobře nejen v galerii, ale také na Instagramu či vytisknuté ve fotorámečku, iPhone 17 vás rozhodně nenechá ve štychu. A to platí jak o hlavním fotoaparátu, 2× digitálnímu zoomu, tak i o širokoúhlém fotoaparátu.
Focení v noci je výzva pro každý telefon a iPhone 17 není žádnou výjimkou. Pokud máte relativně dostatek světla, například z pouliční lampy či jiného zdroje, můžete čekat vcelku použitelné snímky. Překvapením je širokoúhlý fotoaparát, který dokáže sesbírat docela dost světla, takže výsledná fotografie vizuálně nezaostává oproti výsledkům z hlavního fotoaparátu. Na můj vkus se také docela dobře vypořádává z protisvětlem a odlesky. Detaily jsou na tom o poznání hůře a šum je v mnoha případech viditelný, ale to je bolístka víceméně všech „širokáčů“.
Neváhal jsem a v jednom případě jsem také vyzkoušel, jak si fotoaparáty poradí v situaci, kdy má i navyknuté lidské oko problémy něco vidět před sebou. V tomto případě si iPhone 17 hodí mincí – buď dostanete naprosto nepoužitelný, nezaostřený snímek, který poputuje rovnou do koše, nebo naopak výsledek, ze kterého si sednete na zadek. A prakticky nic mezi tím. Nutno dodat, že tohle platí jen v případě hlavního fotoaparátu, širokoúhlý vám příliš pozitivních výsledků nedoručí.
Zapomenout nesmím na přední fotoaparát, který se dočkal vylepšení nejen z hlediska kvality, ale především s přidáním funkcí Center Stage. O co jde? iPhone 17 dostal u selfie kamery čtvercový senzor, který automaticky rozpozná, kolik lidí se nachází před fotoaparátem, a podle toho upraví podobu snímku. V praxi když budete před selfie kamerou sami, nic se nezmění, avšak jakmile se k vám přidají přátelé, snímač automaticky přepne na pořízení širokoúhlého snímku, abyste se do záběru vešli všichni. Pro selfie maniaky ideální vychytávka.
V neposlední řadě bych se chtěl věnovat také záznamu videa. iPhone je dlouhá léta etalonem v této oblasti a model s označením 17 toto postavení rozhodně neohrozí, ba právě naopak. Za dobrých světelných podmínek není moc co záznamu vytknout, stabilizace odvádí špičkovou práci, mikrofony zaznamenávají zvuk autenticky a přepínání mezi kamerami je plynulé. Drobnou výtku bych měl možná k příliš agresivnímu HDR, avšak to je jen otázkou mého vkusu. V noci už je to o trochu horší a mimo hlavní kameru jsou výsledky rozporuplné, přičemž pokud nemáte dostatek světla, nedokáže ani hlavní fotoaparát udržet 60 snímků za sekundu. Přesto v rámci cenové kategorie odvádí telefon dobrou práci.
Pro koho je iPhone 17 určený?
U každého nového zařízení visí ve vzduchu otázka, pro koho je vlastně určený, a jinak tomu není ani v případě iPhonu 17. Nebudu chodit dlouho okolo horké kaše – majitelé předchozí generace, tedy iPhonu 16, moc důvodů k upgradu nemají, stejně jako majitelé vybavenějších modelů loňské řady. Pro majitele základních iPhonů, které už jsou v provozu nějaký ten pátek nicméně pořízení nového kousku smysl dává, stejně jako pro majitele starších Pro zařízení, kteří jsou ochotni obětovat jeden fotoaparát navíc.
iPhone 17 je také zajímavou volbou pro uživatele z opačného smartphonového tábora. Pokud jako majitel staršího vlajkového modelu s Androidem už delší dobu pošilháváte po iPhonu a iOS, nyní je patrně ta nejlepší chvíle přesedlat k Applu – základní model totiž nabízí historicky nejméně kompromisů oproti vybavenějším modelům a také oproti špičkovým chytrým telefonům s Androidem, pokud vůbec nějaké.
Závěrečné hodnocení
iPhone 17 není zásadně lepší než jeho předchůdce. Apple ovšem v jeho případě vyslyšel volání uživatelů a odstranil neduhy, kvůli kterým byl iPhone 16 u mnohých terčem posměchu. Ačkoli se bezesporu jedná o dobrý krok směrem kupředu, vyvstává zde také otázka, jestli gigant z Cupertina neudělal chybu – iPhone 17 je totiž jedním z nejvýhodnějších iPhonů vůbec a lze si jen těžko přestavit, jak by jej mohl Apple v příštím roce vylepšit tak, aby upgrade dával smysl a neohrozil postavení vyšších modelů.
Na druhou stranu se spekuluje o tom, že současný model dostane nástupce až začátkem roku 2028, kdy by měl Apple přejít na nový harmonogram představování svých iPhonů. V takovém případě by současná podoba iPhonu 17 byla zárukou, že základní model bude atraktivní i v delším časovém horizontu. S čím nás ale kalifornská společnost hodlá překvapit u příští generace, to je velkou otázkou – iPhone 17 je totiž po všech stránkách skvělý balíček za rozumné peníze.
Co hraje velkou roli v rozhodování, je také cena. iPhone 16 ve 128GB variantě loni začínal na 23 990 Kč, nicméně po uvedení letošní řady jeho cena klesla na 19 990 Kč. iPhone 17 také přišel o 128GB variantu a základní verzí se tak stala ta s 256GB úložištěm, která startuje na 22 990 Kč. To je o tisíc Kč méně, než za kolik se vloni prodávala 128GB verze iPhone 16. 512GB iPhone 17 se prodává za 28 990 Kč.
I když Apple ze své nabídky chytře vyřadil 256GB základní verzi iPhonu 16 (větší paměť můžete koupit jen u iPhonu 16 Plus za 25 990 korun), u jiných prodejců stále ještě iPhone 16 s pamětí 256 GB najdete a jeho cena je totožná s letošní cenou iPhonu 17.
Apple iPhone 17
Design a zpracování9.3/10
Výkon a optimalizace9.8/10
Hardwarová výbava9.5/10
Fotografie a video9.2/10
Výdrž baterie9.1/10
Klady
- konečně 120Hz displej s Always-on
- tenké rámečky okolo displeje
- iOS 26 s Liquid Glass telefonu sluší
- kvalita fotografií a videa za dobrých světelných podmínek
- dostatek výkonu i pro náročné úkoly
- cena se meziročně nezvýšila
Zápory
- rychlé 40W nabíjení je k dispozici jen se správnou nabíječkou
- Apple Intelligence stále není k dispozici v češtině
- rozporuplné výsledky fotoaparátů v noci
- změn mohlo být více
- digitální výřez není plnohodnotná náhrada teleobjektivu
- stále rozdílná kvalita mezi hlavním a širokoúhlým fotoaparátem