TOPlist

PanzerGlass ochrana pro iPhone 17: ještě tvrdší keramika i designová pouzdra

Michal Javůrek
Michal Javůrek 5. 11. 18:00
1
Pouzdra PanzerGlass Care
  • Dánský PanzerGlass začal v Česku prodávat nové doplňky k iPhonu 17, 17 Pro (Max) a iPhonu Air
  • Součástí nabídky je nové, ještě tvrdší sklo Ceramic II a krytky fotoaparátů Hoops Ceramic II
  • Mezi pouzdry přibyly designovky Samba a Flow, zaujme i Kickstand s novým typem stojánku

Podle mnoha průzkumů přibližně 70–80 % zákazníků aktivně chrání displej a tělo svého telefonu. Drtivá většina lidí tak k nákupu nového mobilu rovnou počítá i s nákupem tohoto typu příslušenství, nejčastěji pouzdra či skla. V Česku patří k nejznámějším výrobcům v tomto segmentu dánská společnost PanzerGlass. A parádně to ukazuje i u nových doplňků pro letošní iPhony, tedy řadu iPhone 17 a také tenoučký Air. Nabídka se v letošním roce rozšířila o několik zajímavě pojatých pouzder a ještě odolnější ochranná skla.

Keramická skla, která vydrží opravdu hodně

Pokud chcete na displej svého telefonu využít to nejlepší sklo – bez ohledu na výrobce – vždy volte kombinaci skla s keramickým krytím. Jednak podobnou technologii používá sám Apple, jistě už jste slyšeli o Ceramic Shield, a jednak příměs keramiky výrazně zlepšuje celkovou tvrdost a odolnost, zejména vůči škrábancům.

PanzerGlass se experimentů nebojí – na telefon s ochranným sklem Ceramic II můžete svrhnout ocelovou kouli o hmotnosti až 320 gramů, a to z výšky 2,5 metru, aniž byste zařízení rozbili. Nová skla mají také 5× vyšší odolnost proti poškrábání, ať už jde o klíče, mince v kapse, nebo smítka a částečky prachu.

Výrobce sklíčka certifikuje, pro tvrdost využívá japonskou sklokeramiku pojmenovanou Nanoceram. Jde o materiál se speciálními zapuštěnými krystaly, které jsou neviditelné pouhým okem. Pod mikroskopem si ale všimnete, že certifikované sklo je mnohem čistší a obsahuje méně přirozených mikroprasklin, které v případě nárazů a pádů přispívají k degradaci skla. Nanoceram se rovněž řadí mezi nejpevnější materiály na světě odolné proti rozbití.

Technologický proces vývoje ochranných skel je dle tvrzení PanzerGlass velice složitý a zahrnuje více než 10 kroků, od mikroskopicky přesného řezání diamantem přes leštění, temperování a nasazení antibakteriální vrstvy až po laminaci a obohacování o speciální vrstvy, jako je právě keramika nebo hliníkový rámeček u výše zmíněných modelů.



Keyart k produktům od PanzerGlass



Nepřehlédněte

Nejlepší ochrana pro iPhone 17. PanzerGlass má skvělé novinky se slevou několik stovek

Sklo PanzerGlass Ceramic II je v nabídce jak pro iPhone 17, 17 Pro i Pro Max, tak i tenký 6,5″ iPhone Air, a zpětně také pro model iPhone 16 Pro a Pro Max. Součástí balení je instalační rámeček, se kterým je aplikace-nalepení skla opravdu jednoduché a zvládne ho prakticky každý.

I my v redakci spoléháme na jistotu – naše telefony chráníme skly a kryty PanzerGlass. Díky nim se nemusíme bát ani v situacích, kdy novinky testujeme v terénu, testujeme nové funkce nebo s nimi cestujeme po světě. PanzerGlass nám už nejednou zachránil displej i záda telefonu a kromě prvotřídní ochrany oceňujeme i jeho elegantní design, který nijak neubírá na stylu.

Pouzdra pro každou příležitost

Hlavní nabídka ochranných krytů pro nové iPhony 17 a iPhone Air je více méně shodná s tou loňskou. Pro všechny modely jsou k dispozici průhledná odolná pouzdra Urban Explorer, tmavá, mírně zakalená Smokey, nebo naopak třpytivá pouzdra Star Lit. V nabídce je stále i pouzdro Tango 2v1 Wallet Case, které nabízí komplexní ochranu zadní i přední části díky tzv. flipové zavírací konstrukci, nicméně telefon můžete z „flipu“ jednoduše vyjmout a používat jej ještě v separátním krytu.

Pouzdra PanzerGlass Care
Komplexní ochrana pro iPhone Air

Nějaké novinky tu ale přece jen máme. Série Kickstand ještě vloni nepodporovala MagSafe, protože kruhový stojánek byl až moc robustní a vystupoval ze zad. Nová, kompaktnější verze pouzdra Kickstand nabízí menší stojánek ve spodní části obalu. Potěší, že stojánek je kovový, takže by mohl vydržet i delší a nepříliš šetrné používání.

Novinky zaměřené na design najdete pod řadou Samba a Flow. První zmíněná pouzdra mají vyztužené rohy, takže nabízí i velmi slušnou odolnost, a seženete je v černé, béžové (Vanilla) a hnědé (Espresso) barvě. Obaly Flow naproti tomu mají dole malý emblém dvou vlnek a jsou měkčí. Zatímco první zmíněné jsou vyrobeny ze 100% recyklovaného TPU materiálu, Flow jsou vyrobeny z 60% recyklovaného silikonu. Pokud vám standardní silikonová pouzdra nevyhovují, zaměřte se spíše na jiné kryty.

Co je důležité, všechny zmíněné kryty podporují nabíjení MagSafe, takže o tuto klíčovou funkci všech iPhonů od modelu 12 nepřijdete. Zároveň pouzdra PanzerGlass Care mají místo dedikovaného extra tlačítka pro Camera Control výřez. Spoušť fotoaparátu tedy budete ovládat přímo přes výřez v krytu, což je rozdíl oproti originálním pouzdrům Applu.

Cena a dostupnost

PanzerGlass u nás neprovozuje vlastní e-shop s kryty a sklíčky, jeho produkty ale najdete u všech oblíbených prodejců, například u Mobil Pohotovosti. Právě teď navíc v Mobil Pohotovosti získáte 15% slevu na celý nákup. Stačí zakoupit tři a více produktů, což je ideální pro kompletní ochranu vaší nové vlajkovky, a sleva se vám v košíku automaticky odečte. Celkově tak můžete ušetřit až 457 Kč. Všechny produkty od PanzerGlass pro nové iPhony 17 najdete také skladem na prodejnách.

Varianta ochranného skla Cena
PanzerGlass Ceramic II 1 399 Kč
PanzerGlass Ultra-Wide-Fit 899 Kč
PanzerGlass Hoops Ceramic II 649 Kč
PanzerGlass Hoops 499 Kč
Model krytu Cena
PanzerGlass Urban Explorer od 899 Kč
PanzerGlass Urban Explorer bez MagSafe od 699 Kč
PanzerGlass Kickstand od 999 Kč
PanzerGlass Smokey od 899 Kč
PanzerGlass Star Lit od 899 Kč
PanzerGlass Tango 2v1 Wallet od 999 Kč
PanzerGlass Samba od 699 Kč
PanzerGlass Flow od 999 Kč

Ještě sleva až 15 %

Pokud si u MP.cz koupíte dva nebo tři různé produkty od značky PanzerGlass a do objednávkového formuláře vložíte slevový kód „pg“, aktivuje se vám sleva ve výši 10 % (pro dva produkty) či 15 % (pro tři produkty). Ve finále tak na celém nákupu můžete ušetřit několik stovek.

Můžete si tedy například koupit pouzdro Samba (za 699 korun), k tomu přihodit průhledné Urban Explorer (za 899 korun) a sklíčko Ceramic II (za 1 399 korun), čímž ušetříte na celém nákupu s kódem „pg“ 15 %. Na celém nákupu (2 997 korun) tedy ušetříte 449 korun.

Vstoupit do diskuze (1)
Zdroj: tisková zpráva
Autor článku Michal Javůrek
Michal Javůrek
Nadšenec do mobilních technologií, vášnivý fotograf, cyklista a sběratel starých telefonů. Pokud zrovna nesedím u počítače, najdete mě v přírodě s fotoaparátem přes rameno, nebo v sedle na kole.

Další dnešní články

Chytrý telefon Motorola Edge 50
Motorola posílá do extrémních slev svoje bestsellery, ceny startují na 1 890 Kč
PR článek
PR článek PR článek 15:58
Pes vygenerovaný umělou inteligencí Sora 2 (ilustrační obrázek)
Exkluzivita Applu skončila. Sora je nově dostupná i pro Android
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 15:40
1
Tablet s Windows 11 (ilustrační obrázek)
Microsoft napravuje ostudu. Windows 11 nově zvládne to, co roky umí i levné mobily
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 15:00
2
Děti na sociálních sítích
Škola, kde jsou počítače i mobily zakázané. Chodí do ní děti zaměstnanců Applu i Googlu
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 13:30
0

Kapitoly článku