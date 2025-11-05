PanzerGlass ochrana pro iPhone 17: ještě tvrdší keramika i designová pouzdra

- Dánský PanzerGlass začal v Česku prodávat nové doplňky k iPhonu 17, 17 Pro (Max) a iPhonu Air
- Součástí nabídky je nové, ještě tvrdší sklo Ceramic II a krytky fotoaparátů Hoops Ceramic II
- Mezi pouzdry přibyly designovky Samba a Flow, zaujme i Kickstand s novým typem stojánku
Podle mnoha průzkumů přibližně 70–80 % zákazníků aktivně chrání displej a tělo svého telefonu. Drtivá většina lidí tak k nákupu nového mobilu rovnou počítá i s nákupem tohoto typu příslušenství, nejčastěji pouzdra či skla. V Česku patří k nejznámějším výrobcům v tomto segmentu dánská společnost PanzerGlass. A parádně to ukazuje i u nových doplňků pro letošní iPhony, tedy řadu iPhone 17 a také tenoučký Air. Nabídka se v letošním roce rozšířila o několik zajímavě pojatých pouzder a ještě odolnější ochranná skla.
Keramická skla, která vydrží opravdu hodně
Pokud chcete na displej svého telefonu využít to nejlepší sklo – bez ohledu na výrobce – vždy volte kombinaci skla s keramickým krytím. Jednak podobnou technologii používá sám Apple, jistě už jste slyšeli o Ceramic Shield, a jednak příměs keramiky výrazně zlepšuje celkovou tvrdost a odolnost, zejména vůči škrábancům.
PanzerGlass se experimentů nebojí – na telefon s ochranným sklem Ceramic II můžete svrhnout ocelovou kouli o hmotnosti až 320 gramů, a to z výšky 2,5 metru, aniž byste zařízení rozbili. Nová skla mají také 5× vyšší odolnost proti poškrábání, ať už jde o klíče, mince v kapse, nebo smítka a částečky prachu.
Výrobce sklíčka certifikuje, pro tvrdost využívá japonskou sklokeramiku pojmenovanou Nanoceram. Jde o materiál se speciálními zapuštěnými krystaly, které jsou neviditelné pouhým okem. Pod mikroskopem si ale všimnete, že certifikované sklo je mnohem čistší a obsahuje méně přirozených mikroprasklin, které v případě nárazů a pádů přispívají k degradaci skla. Nanoceram se rovněž řadí mezi nejpevnější materiály na světě odolné proti rozbití.
Technologický proces vývoje ochranných skel je dle tvrzení PanzerGlass velice složitý a zahrnuje více než 10 kroků, od mikroskopicky přesného řezání diamantem přes leštění, temperování a nasazení antibakteriální vrstvy až po laminaci a obohacování o speciální vrstvy, jako je právě keramika nebo hliníkový rámeček u výše zmíněných modelů.
Sklo PanzerGlass Ceramic II je v nabídce jak pro iPhone 17, 17 Pro i Pro Max, tak i tenký 6,5″ iPhone Air, a zpětně také pro model iPhone 16 Pro a Pro Max. Součástí balení je instalační rámeček, se kterým je aplikace-nalepení skla opravdu jednoduché a zvládne ho prakticky každý.
I my v redakci spoléháme na jistotu – naše telefony chráníme skly a kryty PanzerGlass. Díky nim se nemusíme bát ani v situacích, kdy novinky testujeme v terénu, testujeme nové funkce nebo s nimi cestujeme po světě. PanzerGlass nám už nejednou zachránil displej i záda telefonu a kromě prvotřídní ochrany oceňujeme i jeho elegantní design, který nijak neubírá na stylu.
Pouzdra pro každou příležitost
Hlavní nabídka ochranných krytů pro nové iPhony 17 a iPhone Air je více méně shodná s tou loňskou. Pro všechny modely jsou k dispozici průhledná odolná pouzdra Urban Explorer, tmavá, mírně zakalená Smokey, nebo naopak třpytivá pouzdra Star Lit. V nabídce je stále i pouzdro Tango 2v1 Wallet Case, které nabízí komplexní ochranu zadní i přední části díky tzv. flipové zavírací konstrukci, nicméně telefon můžete z „flipu“ jednoduše vyjmout a používat jej ještě v separátním krytu.
Nějaké novinky tu ale přece jen máme. Série Kickstand ještě vloni nepodporovala MagSafe, protože kruhový stojánek byl až moc robustní a vystupoval ze zad. Nová, kompaktnější verze pouzdra Kickstand nabízí menší stojánek ve spodní části obalu. Potěší, že stojánek je kovový, takže by mohl vydržet i delší a nepříliš šetrné používání.
Novinky zaměřené na design najdete pod řadou Samba a Flow. První zmíněná pouzdra mají vyztužené rohy, takže nabízí i velmi slušnou odolnost, a seženete je v černé, béžové (Vanilla) a hnědé (Espresso) barvě. Obaly Flow naproti tomu mají dole malý emblém dvou vlnek a jsou měkčí. Zatímco první zmíněné jsou vyrobeny ze 100% recyklovaného TPU materiálu, Flow jsou vyrobeny z 60% recyklovaného silikonu. Pokud vám standardní silikonová pouzdra nevyhovují, zaměřte se spíše na jiné kryty.
Co je důležité, všechny zmíněné kryty podporují nabíjení MagSafe, takže o tuto klíčovou funkci všech iPhonů od modelu 12 nepřijdete. Zároveň pouzdra PanzerGlass Care mají místo dedikovaného extra tlačítka pro Camera Control výřez. Spoušť fotoaparátu tedy budete ovládat přímo přes výřez v krytu, což je rozdíl oproti originálním pouzdrům Applu.
Cena a dostupnost
PanzerGlass u nás neprovozuje vlastní e-shop s kryty a sklíčky, jeho produkty ale najdete u všech oblíbených prodejců, například u Mobil Pohotovosti. Právě teď navíc v Mobil Pohotovosti získáte 15% slevu na celý nákup. Stačí zakoupit tři a více produktů, což je ideální pro kompletní ochranu vaší nové vlajkovky, a sleva se vám v košíku automaticky odečte. Celkově tak můžete ušetřit až 457 Kč. Všechny produkty od PanzerGlass pro nové iPhony 17 najdete také skladem na prodejnách.
|Varianta ochranného skla
|Cena
|PanzerGlass Ceramic II
|1 399 Kč
|PanzerGlass Ultra-Wide-Fit
|899 Kč
|PanzerGlass Hoops Ceramic II
|649 Kč
|PanzerGlass Hoops
|499 Kč
|Model krytu
|Cena
|PanzerGlass Urban Explorer
|od 899 Kč
|PanzerGlass Urban Explorer bez MagSafe
|od 699 Kč
|PanzerGlass Kickstand
|od 999 Kč
|PanzerGlass Smokey
|od 899 Kč
|PanzerGlass Star Lit
|od 899 Kč
|PanzerGlass Tango 2v1 Wallet
|od 999 Kč
|PanzerGlass Samba
|od 699 Kč
|PanzerGlass Flow
|od 999 Kč
Ještě sleva až 15 %
Pokud si u MP.cz koupíte dva nebo tři různé produkty od značky PanzerGlass a do objednávkového formuláře vložíte slevový kód „pg“, aktivuje se vám sleva ve výši 10 % (pro dva produkty) či 15 % (pro tři produkty). Ve finále tak na celém nákupu můžete ušetřit několik stovek.
Můžete si tedy například koupit pouzdro Samba (za 699 korun), k tomu přihodit průhledné Urban Explorer (za 899 korun) a sklíčko Ceramic II (za 1 399 korun), čímž ušetříte na celém nákupu s kódem „pg“ 15 %. Na celém nákupu (2 997 korun) tedy ušetříte 449 korun.