Recenze iPhone 17 Pro (Max): jablíčko, které po letech opět baví

- Model 17 Pro Max je bezesporu nejlepším iPhonem posledních let a reprezentuje skutečná vylepšení, ne jen kosmetické novinky
- Má rekordní výdrž, fantastický displej, nový design, po kterém se dlouho volalo, a velmi povedené fotoaparáty
- Mezigenerační přitom zlevnil o tisícovku – iPhone 17 Pro koupíte od 32 990 Kč, Pro Max za 34 990 Kč včetně DPH
Možná jsme po letech konečně vstoupili do nového cyklu iPhonů. Novinky jsou po čase zase nápadité, v lecčem odlišné a přináší spoustu kýžených vylepšení. Hlavním nositelem těchto – minimálně mezigeneračních – změn je duo vrcholných modelů iPhone 17 Pro a Pro Max. Jaké jsou v reálném provozu ty nejdražší iPhony letošního roku, které cílí na nejnáročnější klientelu?
Začneme tradičně cenou. Ta se od loňska změnila, ale vlastně k lepšímu. iPhone 17 Pro nově startuje na 256GB úložišti a v této variantě stojí stejně jako vloni, čili 32 990 Kč. Musíte však počítat s tím, že pod tuto cenu nejlepší nový iPhone nekoupíte. Větší iPhone 17 Pro Max ve stejné 256GB verzi startuje dokonce na 34 990 Kč, tedy je o tisícovku levnější než vloni. Na druhou stranu, iPhone je i letos nejdražší: konkurenční Samsung Galaxy S25 Ultra zlevnil na 30 tisíc korun, Pixel 10 Pro XL koupíte za 33 tisíc korun.
Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.
Obsah balení
Apple je prověřený přeborník v odstraňování položek z prodejního balení svých produktů. Letos se nabízí otázka, co ještě lze vynechat? Nabíječka zmizela už dávno, stejně tak typické samolepky. Stále zůstává sponka na otevření SIM slotu a také bílý opletený USB-C kabel. Naopak přibyl energoštítek vycházející z regulace Evropské unie, ze kterého se dozvíme, že iPhone 17 Pro Max má energetickou třídu A, odolnost třídy B, opravitelnost třídy C a že baterie vydrží nabitá 53 hodin.
Úplně nový design
Škarohlídi budou namítat, že iPhony jsou i letos stejné jako dřív. Pravda to není. Přece jen, segment se posouvá nějakou rychlostí, a když budeme srovnávat posun mezi modely iPhone 12 Pro a 16 Pro, mnoho rozdílů opravdu nenajdeme. Letošní iPhone 17 Pro (Max) ale přináší zcela nový design zad, odlišné materiály než před lety a také spoustu dílčích úprav.
Hned na první pohled je patrné, že ubylo skleněných povrchů. Celý monolit je z eloxovaného hliníku, a to včetně velkého fotomodulu na zádech, který se táhne v horní čtvrtině po celé šířce zad. Zbytek zad pak pokrývá matné sklo, které tvoří značnou část designové identity nových iPhonů. Jeho význam je značný – přes hliník by nebylo možné nabíjet bezdrátově, proto Apple přišel s tímto lišáckým řešením. Sklo je samozřejmě v barvě telefonu, navíc pod případným pouzdrem vůbec není vidět.
Přechod z titanu k hliníku Apple vysvětluje lepší odolností a možností zvolit zajímavější barevné varianty. V tom druhém se dá souhlasit, protože kromě tradiční stříbrné máme letos k dispozici temně modrou a oranžovou, která je vskutku neokoukaná. Odolností ale hliník zrovna neoplývá: při pádu na roh se snadno promáčkne, anodizovaný povrch se zase při srážce s ostrým předmětem rychle seškrábe.
Naštěstí Apple zachoval odolnost proti vodě a prachu dle certifikace IP68, skleněné povrchy pak vybavil keramickou ochranou Ceramic Shield 2. generace. Ta je schopná odolat škrábancům a oděrkám zhruba na úrovni 6–7 Mohsovy stupnice tvrdosti. Během našeho testování k žádným škrábancům na displeji ani na zádech nedošlo, ve svém testu odolnosti to však ověřil známý youtuber JerryRigEverything.
Naopak negativní dopad má hliník na celkové rozměry. Veškerou snahu o tenké zařízení Apple věnoval novému iPhonu Air, který má nejspíš zakrýt to, že nejdražší iPhone 17 Pro Max je o půl milimetru tlustší (8,8 mm versus 8,3 mm vloni) a o 6 gramů těžší (233 g versus 227 g vloni) než poslední titanová generace. Vypadá to, že daň za oranžovou barvu se zdá být celkem vysoká.
Tlačítka a reproduktor
Po obvodu zůstalo vše zachováno. Na levém boku je tradičně rozdělený regulátor hlasitosti a akční tlačítko, na které lze namapovat jednu z 20 funkcí. Nechybí zde ani slot na jedinou nanoSIM – čistě eSIM varianty všech iPhonů kromě modelu Air se v Evropě neprodávají. Dole je reproduktor a USB-C, vpravo pak zamykací tlačítko a fyzická spoušť fotoaparát Camera Control, která neprošla žádnou změnou.
Reproduktor, který pracuje v režimu stereo (dolní sada + horní „sluchátko“ pro telefonování), dodává velmi slušnou kvalitu, a to ať už přehráváte mluvené slovo, rockovou hudbu nebo elektronické symfonie. Vyznačuje se velmi čistým projevem, a to i při nejvyšší možné hlasitosti. iPhone 17 Pro Max má rozhodně jeden z nejlepších repráků ve světě mobilních telefonů.
Displej s nenápadnými novinkami
Nový design bychom měli. Ano, je subjektivní, někomu se líbit nebude, někomu ano. Je však důležité zmínit, že iPhone 17 Pro není pouze starý iPhone v novém těle, novinek je spousta. Skoro bych se nebál říct, že v každém aspektu výbavy je něco nového. A displej sem patří jednoznačně, i když to na první pohled nemusí být patrné.
Úhlopříčka 6,3″ u menšího, respektive 6,9″ u většího modelu zůstala stejná. Taktéž rozlišení, které vždy zajišťuje jemnost 460 pixelů na palec. Ani po letech Apple nezměnil nic zásadního na svém Super Retina XDR OLED panelu, který disponuje technologií LTPO a podporuje jak dynamickou obnovovací frekvenci 1–120 Hz, tak Always-on zobrazení.
Novinkou u displeje je vyšší svítivost, která při zobrazování HDR obsahu může vystoupat až na 3 000 nitů. Při běžném používání, třeba na ostrém slunci, má svítivost dosahovat hodnoty kolem 1 000 a 1 600 nitů. V praxi je svítivost hodně povedená, jako je vlastně u iPhonů zvykem, a práce i během slunečného dne nepředstavuje žádný problém. Sympatické novum je i antireflexní vrstva na displeji, která pohlcuje odlesky zhruba o 50 % lépe než předchozí generace iPhonu.
Výkon a výbava
Apple zase vsadil na nový kus křemíku, konkrétně A19 Pro dle vlastního návrhu, postavený na 3nm architektuře od tchajwanského TSMC. Čipset má 6jádrové CPU (s taktem až 4,26 GHz) a 6jádrové GPU, dále 16jádrový Neural Engine pro výpočet umělé inteligence a také hardwarový akcelerátor. To celé doplňuje ještě úplně nový systém chlazení pomocí parní komory, který Apple u žádného předchozího iPhonu dosud nevyužil.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 163,4 × 78,0 × 8,75 mm, hmotnost: 231 mm, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 4832 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Celkově se nový iPhone chová při zátěži značně odlišně. Jednak se pocitově méně zahřívá, když už se zahřeje, teplo vzniká většinou v horní polovině zad, takže při držení, anebo při hraní her je úchop mnohem příjemnější. Všechny nové iPhony jsme vzali do laboratoře pod teplotní mapu a při testu 3DMark Wild Life Extreme je vidět, že rozdíl mezi 16 Pro Max a 17 Pro Max v plné zátěži mohou být 3–4 °C. V tomto odvedl Apple výbornou práci.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 150,0 × 71,9 × 8,75 mm, hmotnost: 204 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 3988 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Tak jako tak má iPhone 17 Pro Max letos tolik výkonu, že jej nejste schopni využít. V benchmarkových testech vykazuje naprosto bláznivé hodnoty, překonává jakoukoliv myslitelnou konkurenci z ranku opravdu výkonný vlajkových lodí. Při hraní her – třebaže těch nejnáročnějších, jako je Genshin Impact nebo konzolový Resident Evil Village – nemáte šanci zaznamenat jakýkoliv pokles výkonu. A co je možná ještě důležitější: minimálně po čas našeho testování se podařilo vymýtit problém, kdy se předešlé iPhony zahřívaly při běžných operacích na slunci tak, až jim klesal jas displeje.
|Benchmark
|iPhone 17 Pro Max
|iPhone 16 Pro Max
|Samsung Galaxy S25 Ultra
|Xiaomi 15 Ultra
|Geekbench 6 – Single Core
|3 851 bodů
|3 403 bodů
|3 057 bodů
|3 070 bodů
|Geekbench 6 – Multi Core
|9 896 bodů
|8 275 bodů
|9 846 bodů
|9 464 bodů
|3DMark Wild Life Extreme
|5 926 bodů
|4 570 bodů
|3 335 bodů
|2 591 bodů
|AnTuTu 10
|2 640 022 bodů
|1 891 584 bodů
|2 207 809 bodů
|2 661 565 bodů
Zapadnout by nemělo ani to, že nové iPhony 17 Pro a Pro Max mají jako vůbec první telefony značky 12 GB RAM, respektive jednotné paměti, jak tomu Apple říká. Těžko říct, proč výrobce přešel z 8 na 12 GB, ale velmi pravděpodobně to má co do činění s umělou inteligencí Apple Intelligence, kterou plánuje do příštích let ještě vylepšit, ačkoliv v tuto chvíli nevíme přesně jak.
Co se týče další výbavy, nechybí Wi-Fi 7 a Bluetooth 6, o které se stará vlastní čip Apple N1, dále 5G, GPS a i další navigační systémy, praktické SOS komunikování s družicí (v Česku zatím nedostupné), NFC pro bezkontaktní platby přes službu Apple Pay a samozřejmě ani detekce autonehody. Ve výbavě je dále USB-C 3 (až 10 Gb/s). V průstřelu se nachází čelní kamerka pro 3D skenování obličeje, které u iPhonu nahrazuje biometrickou čtečku otisků prstů známou od konkurence.
Výdrž a nabíjení
Na výdrž je u nových iPhonů 17 Pro brán velký zřetel, přestože už loňská generace v tomto aspektu excelovala. Dle rčení „větší, lepší“ Apple letos znovu zvětšil baterii nových iPhonů, jaká ale škoda, že ta největší inovace zůstane evropským uživatelům zapovězena. iPhony 17 Pro a Pro Max prodávané na trzích, kde je k dispozici výhradně eSIM varianta (tedy bez slotu na fyzickou SIM), totiž nabízí skoro o desetinu větší akumulátor než loňské modely. Jak asi tušíte, v Česku se nás to netýká.
Ale pěkně popořadě. Nový iPhone 17 Pro Max má baterii s kapacitou 4 832 mAh, oproti loňskému modelu 16 Pro Max s 4685mAh akumulátorem je to nárůst zhruba o 3 %. U modelů bez fyzické SIM, prodávaných například v USA, se kapacita zvýšila o 8,6 % na 5 088 mAh. Nic naplat, tento rozdíl je pro našince vedlejší, v Česku čistě eSIM iPhone 17 Pro či Pro Max koupit nelze.
Výdrž je ale nadmíru povedená, iPhone zvládne i při větším zápřahu celý den. Lehce po 7. hodině ráno jsem jej sundal z bezdrátové nabíječky se 100 % v nádrži, po celém dni, kdy se mnou absolvoval několik schůzek, telefonáty, přehrával jsem přes něj hudbu do sluchátek a zhruba 20 minut posloužil coby Wi-Fi hotspot se večer kolem 21. hodiny stále držela baterie na 40–45 %.
Upozorňuji, že nejde o jediný den, testování probíhalo průběžně a zkušenost, že iPhone 17 Pro Max je velmi složité vybít za jeden den, se mi potvrdila hned několikrát. V tomto ohledu rozhodně vítané zlepšení, v které nikdo možná ani nedoufal.
|Naměřená rychlost nabíjení 35W adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|12 minut
|23 minut
|45 minut
|86 minut
Horší je to ale s nabíjením. Apple tvrdí, že originálním 40W adaptérem se iPhone dobije za 20 minut na 50 %. Háček je v tom, že tento adaptér v Česku nenabízí, test dobíjení jsme tak vyzkoušeli s přibaleným USB-C kabelem a 35W adaptérem k MacBooku Air.
iOS 26: vše v novém
iOS 26 představuje v očích mnoha největší změnu, jakou mobilní operační systém Apple v posledních letech nabídl. Samotný systém staví na stejných základech jako doposud, ale od píky překopal designovou identitu. Hlavním nosníkem jsou polopropustné „jakoby skleněné“ plochy a ve stejném stylu vyvedené ovládací prvky. Tomuto stylu Apple souhrnně říká Liquid Glass (tekuté sklo).
V současné, tedy již plnohodnotné verzi, poté, co byl systém celé léto podrobován beta testování, vypadá už celkem k světu. Jednotlivé designové kudrlinky jsou nápadité, práce světla a odrazů je skvěle zvládnutá a celkově systém působí zase trochu jinak. Přibylo ale animací, což ne každému uživateli může být po chuti.
Odhlédneme-li od designu, dočkali jsme se i několika dílčích novinek a změn:
- Adaptivní napájení – nový režim baterie, který s využitím AI mírně omezuje výkon a další věci, aby iPhone déle vydržel (není tak agresivní jako klasický úsporný režim)
- Nové aplikace Náhled a Hry – přibyly samostatné aplikace pro otevírání náhledu PDF a dalších souborů, respektive pro sdílení zážitků z her (obě aplikace dorazily i do iPadOS a macOS)
- AutoMix a Crossfade – se zapnutou funkcí AutoMix či Crossfade (první je agresivnější, druhá méně) na sebe skladby přehrávané v Apple Music lépe navazují
- Zprávy – nové možnosti libovolného pozadí pro chaty ve Zprávách, ve skupinových chatech přibyla též možnost anket
- RCS komunikace – s iOS 26 konečně dorazila do Česka funkce RCS komunikace, která nahrazuje klasické SMS zprávy mezi uživateli Androidu a iOS (zatím však pouze pro zákazníky T-Mobilu)
A pak je tu celá slavná umělá inteligence Apple Intelligence. I ta prošla od loňska notným vylepšením, přibyla například očekávaná Visual Intelligence, tedy reverzní vyhledávání věcí a míst prostřednictvím kamery fotoaparátu. Dlužno však podotknout, že AI na iPhonech stále nepodporuje češtinu a chcete-li sadu umělé inteligence využívat, budete muset přepnout jazyk telefonu do angličtiny, případně jiného podporovaného jazyka.
Fotografie a záznam videa
U fotoaparátu dorazilo další kýžené vylepšení, a rozhodně ne jedno. K zajímavým inovacím došlo jak vpředu, tak vzadu – všechny fotoaparáty na zádech nyní mají rozlišení 48,7 Mpx, selfie kamerka dostala také vyšší rozlišení a mnohem širší úhel záběru. Sestava kamer tak letos vypadá následovně:
- Hlavní – Sony IMX 903, rozlišení 48,7 Mpx, 1/1,28″ velikost čipu, clona f/1.78, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření dual pixel (PDAF).
- Teleobjektiv – Sony IMX 973, rozlišení 48,7 Mpx, 1/2,55″ velikost čipu, clona f/2.8, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 100 milimetrů, 4× optické přiblížení, až 40× digitální zoom, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření dual pixel (PDAF), OIS.
- Širokoúhlý – Sony IMX 972, rozlišení 48,7 Mpx, velikost čipu 1/2,55″, clona f/2.2, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 13 milimetrů, úhel záběru 120°, fázové ostření dual pixel (PDAF).
- Přední – Sony IMX 914, rozlišení 17,9 Mpx, clona f/1.9, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 20 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření dual pixel (PDAF).
S tím, jak Apple vylepšil teleobjektiv u iPhonu 17 Pro a Pro Max, fotoaparáty nově pokrývají poměrně široký rozsah ohnisek: hlavní snímač je kromě ekvivalentu 24, 28 a 35 milimetrů využíván i pro 2× bezztrátové přiblížení (ekvivalent ohniskové vzdálenosti 48 milimetrů), teleobjektiv také dokáže přiblížit 8× (ekvivalent 200 milimetrového ohniska), což se daří s pomocí technologie, při které iPhone využije jen část plochy objektivu, takže výsledek zůstane v bezztrátové kvalitě.
Výsledná kvalita snímků je velmi vysoká, a to ať už sáhnete po klasice v podobě základního hlavního snímače (1× a 2×), případně teleobjektivu. Velkou radost mi udělal nový 8× zoom, který dodává snímky v skutečně optické kvalitě, přestože kvůli technickým limitacím musí přepínat z 24 na 12 Mpx. Přiblížení, byť už jen 4×, pak využijete i při pořizování portrétů.
Samostatná kapitola je práce v noci, iPhone 17 Pro Max ale v žádném případě nezklame. Kvalita je na maximální úrovni dané tou nejvyšší cenovou třídou. Obzvlášť povedený je po setmění nový teleobjektiv, ať už chcete přibližovat 4× nebo 8×. K rozostření detailů dochází v minimu případů. Naopak minimálních inovací doznal širokoúhlý foťák, který přesto pracuje dle očekávání a jeho jedinou limitací je občas kvalita při focení večer.
Zmínil jsem, že vylepšením prošla i selfie kamerka. Jde o zcela jiný snímač, navíc s vyšším rozlišením a hlavně o dost širším úhlem záběru. Apple této kamerce přezdívá Center Stage – to znamená, že díky širokému záběru umí vyhledávat váš obličej po místnosti, a to nejen při videohovorech (jako na MacBooku či iPadu), ale také při focení selfíček. Naprosto geniální funkcí je pak možnost pořizovat selfies ve formátu na šířku při držení telefonu v režimu na výšku. Jen musíte počítat s mírnou deformací okrajů, jak jsme u ultra-širokoúhlých záběrů zvyklí.
Letošní iPhony Pro podporují také standardy Dolby Vision HDR, natáčení 4K videa při 120 fps nebo záznam do ProRes Log. Novinkou je natáčení ProRes RAW videa a podpora funkce Genlock, kdy při použití více kamer najednou lze synchronizovat snímek po snímku. Jak nové iPhony 17 Pro (Max) natáčejí, se můžete podívat z přiloženého videa. Kvalita je opravdu skvělá, a to i při využití 4× optického či 8× přiblížení.
Závěrečné hodnocení
Apple letos s modely iPhone 17 Pro a Pro Max ukázal, že stále umí inovovat, protože po kosmetických vylepšeních v posledních letech přišly na trh produkty, které jsou lepší takřka v každém aspektu. Nový design, parádní displej s lepší čitelností na slunci, chytře vyřešené chlazení i navýšená kapacita baterie a několik dalších sympatických novinek. Přidejte k tomu špičkový výkon a velmi schopný fotoaparát s novým 4–8× zoomem a dostáváte do ruky telefon, který v mnoha ohledech udává tempo celé branži.
Samozřejmě to není bez chyb. Přechod z titanu na hliník má své nevýhody v podobě větší tloušťky a menší odolnosti, a i přes zlepšenou výdrž zůstává nabíjení tradičně pomalé. Čeští, potažmo evropští uživatelé navíc přichází o výhodu větší baterie v eSIM variantě.
I když není bez chybiček, stále platí, že nastavuje laťku, podle které se budou ostatní výrobci měřit. Pokud se ale ptáte, zda jde o nejlepší iPhone, jaký si dnes můžete koupit, odpověď zní jednoznačně ano. Pro náročné uživatele, kteří chtějí kombinaci výkonu, kvality fotografií, dlouhé výdrže a unikátního ekosystému, je iPhone 17 Pro Max jasnou volbou.
|256 GB
|512 GB
|1 TB
|2 TB
|Prodej
|iPhone 17
|22 990 Kč
|28 990 Kč
|–
|–
|od 19. září
|iPhone Air
|29 990 Kč
|35 990 Kč
|41 990 Kč
|–
|od 19. září
|iPhone 17 Pro
|32 990 Kč
|38 990 Kč
|44 990 Kč
|–
|od 19. září
|iPhone 17 Pro Max
|34 990 Kč
|40 990 Kč
|46 990 Kč
|58 990 Kč
|od 19. září
Pro všechny ostatní je tu skvěle vylepšený iPhone 17, pro ty, kteří se chtějí nutně odlišit, zase iPhone Air. Na oba se podíváme už co nevidět v samostatných recenzích.
iPhone 17 Pro Max
Design a zpracování9.2/10
Výkon a optimalizace10.0/10
Hardwarová výbava9.5/10
Fotografie a video9.8/10
Výdrž baterie9.4/10
Klady
- po letech konečně nový design
- displej s antireflexní úpravou
- výkon a nový systém chlazení
- fotoaparát, hlavně teleobjektiv
- ještě lepší výdrž baterie
Zápory
- hliník není tak odolný jako titan
- chybí funkce Apple Intelligence
- iOS 26 se nemusí líbit každému
- nabíjení je stále pomalejší