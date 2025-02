Recenze Samsung Galaxy S25 Ultra: v každém směru povedená evoluce

Galaxy S25 Ultra má výkonnější procesor, lepší zpracování fotografií a především videa

Telefon je také tenčí, užší, lehčí a zaoblenější, díky čemuž se lépe drží v ruce

Cena startuje na 35 999 Kč, dostupné jsou tři paměťové a sedm barevných variant

Samsung Galaxy S25 Ultra představuje chloubu jihokorejského výrobce a je ukázkou toho, co všechno lze vměstnat do vlajkového telefonu. Hlavní inovace se ukrývají pod kapotou, i když došlo i k vítané změně designu. Telefon se lépe drží, je tenčí, užší a také lehčí, a to vše i přes nepatrně větší úhlopříčku displeje, která činí 6,9 palce. Výrobce opět vsadil na čipset od Qualcommu – tentokrát na 3nm čipset Snapdragon 8 Elite for Galaxy s navýšenými takty výkonných procesorových jader.

Na poli fotoaparátů došlo ke změně širokoúhlého snímače, který se nově pyšní 50 Mpx. Smartphone navíc disponuje modernějším obrazovým procesorem a také enginem ProVisual, který lépe pracuje s fotografiemi, vylepšuje post-processing a výrazně zlepšuje práci s videem. Samozřejmostí je obrovská nálož AI funkcí, které posouvají práci s telefonem na jinou úroveň.

V Česku se Samsung Galaxy S25 Ultra s 12GB operační pamětí a 256GB úložištěm prodává za doporučenou cenu 35 990 Kč, s 512GB úložným prostorem zájemci zaplatí 39 490 Kč, přičemž stejný model s 1 TB úložištěm vyjde na 45 490 Kč včetně DPH. V rámci předobjednávek lze do čtvrtka 6. února využít akce, kdy lze koupit vyšší paměťovou variantu za cenu nižší.

Jedná se o to nejlepší na trhu? Má vůbec zařízení nějaké nedostatky? Dokáže zaujmout i jinými vlastnostmi než jen bohatou soustavou fotoaparátů nebo perem S Pen? A jaké další vlastnosti a funkce nabízí? Vše vám prozradí naše mimořádně podrobná recenze.

Nový design se povedl

Začněme tradičně pohledem na konstrukci a design telefonu. Poslední tři generace smartphonů Galaxy Ultra si byly podobné jako vejce vejci – v podstatě jedinou významnější designovou úpravou bylo nasazení plochého displeje u loňského Galaxy S24 Ultra. Letos byl Samsung o něco odvážnější. Novinka sice stále nese viditelný rukopis svých předchůdců, ale opustila „hranatý“ design zděděný ze zrušené řady Galaxy Note. Namísto toho došlo k decentnímu zaoblení rohů, což vnímám velice pozitivně – původní tvar se totiž výrazně obtiskoval do kapes kalhot a nepříjemně tlačil do dlaně při držení.

Samsung Galaxy S25 Ultra se zkrátka vzhledově mimořádně povedl a navíc se lépe drží v jedné ruce. Oproti svému předchůdci je tenčí, užší a také lehčí. V řeči čísel to znamená 162,8 × 77,6 × 8,2 mm, což představuje nárůst výšky o půl milimetru, ale zároveň zúžení o 1,4 mm a ztenčení o 0,4 mm. Hmotnost činí 218 gramů, což je o nemalých 13 gramů méně.

I přes tuto „dietu“ se Samsungu podařilo zvětšit úhlopříčku displeje o desetinu palce, což znamená tenkost rámečku pouze 1,32 mm. Stále se však jedná o obří smartphone, který může být pro menší ruce hůře ovladatelný.

Recept na příkladnou ergonomii

Smartphone se opravdu skvěle drží a oceňuji jeho perfektní vyvážení – telefon se nijak nepřevažuje. Ploché boky jsou otázkou vkusu, ale oceňuji jejich matnou úpravu, kterou najdete samozřejmě i na zádech. Bohužel umístění fotoaparátů zůstalo stejné, což kvůli jejich vyčnívání způsobuje houpání telefonu při položení na stůl. Tento neduh často neodstraní ani kryty či obaly. Líbí se mi výraznější kovové okruží kolem objektivů, ale už si nejsem jistý mezerou, kterou vytváří mezi zády telefonu.

Co se materiálů týče, ani zde Samsung nezahálel. Přední i zadní stranu chrání nejodolnější sklo Corning Gorilla Armor 2 – nová sklokeramická vrstva údajně odolá pádu z výšky 2,2 metru na beton. Celou konstrukci drží pohromadě titanový rámeček, který je nově z výrazně pevnější a lehčí třídy 5 namísto dřívější třídy 2. Samozřejmostí je odolnost IP68, a to jak u samotného telefonu, tak i u stylusu S Pen.

Galaxy S25 Ultra bude k dispozici hned v sedmi barevných variantách. Vlajkovou barvou má být letos modrý titan, dále bude telefon dostupný v šedé, bílé a černé. Pokud si jej zakoupíte na webu Samsungu, získáte možnost exkluzivní volby – růžovo-zlaté varianty, jiného odstínu černé „jet-black“ a nefritově zelené.

Nejlepší displej na trhu

Vlajková loď od Samsungu opět zaujme špičkovým displejem, kolem kterého se rozprostírají velmi tenké rámečky. Těžko si lze představit lepší displej. Obrazovka má nově 6,9″ a zabírá úctyhodných 92,5 % čelní plochy. Tohle je opravdová krása. Displej zůstal zcela plochý, takže žádné zaoblené strany nečekejte – má pouze decentně zakulacené rohy.

Dynamic AMOLED 2X panel nabízí velmi jemné rozlišení Quad HD+ (1 440 × 3 120 pixelů, 498 ppi) a poměr stran 19,5:9. Novinkou je funkce Vision Booster, která vylepšuje barevné podání, jas i ostrost, takže obraz je živější než u minulých modelů. Nechybí ani perfektní antireflexní úprava, která zaručuje vysokou viditelnost i za ostrého denního světla – displej se tak mnohem méně leskne.

Obrazovka se vyznačuje sytými barvami, bezproblémovou čitelností na přímém slunci a skvělými pozorovacími úhly. Maximální svítivost dosahuje až 2 600 nitů, což je skvělá hodnota. Tradičně nechybí podpora adaptivní obnovovací frekvence 1–120 Hz, a to i při Quad HD+ rozlišení.

Nechybí samozřejmě ani oblibená funkce Always-on displej, který nezhasíná displej na černou plochu s hodinami, ale pouze ztmavuje zamykací obrazovku. Nastavit lze ale i klasické zobrazení, které méně vybíjí baterii.

Čtečka otisků prstů nemá konkurenci

Pro autentizaci lze opět využít ultrazvukovou čtečku otisků prstů v displeji. Ta je perfektně umístěna v jeho dolní třetině a stejně tak plocha pro stisk je opravdu velká, takže se na ní bez problémů trefíte. Odemykání probíhá opravdu bleskurychle – stačí se vyhrazené oblasti jen lehce a na krátký okamžik dotknout a telefon je ihned připraven k použití.

Dalším klasickým způsobem, jak odemknout telefon, je rozpoznáním tváře. To funguje z hlediska pohodlnosti naprosto bezchybně, a to i při jakémkoli natočení telefonu nebo za horších světelných podmínek. Stačí dvakrát poklepat na zhasnutý displej nebo zvednout telefon ze stolu a je odemknuto. Nejedná se však o bezpečnější 3D skener, což je nutné brát v potaz.

Prvotřídní hardwarová výbava

O pohon se stará nejnovější 3nm čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy s navýšenými takty výkonných procesorových jader. Samsung se chlubí, že oproti minulé generaci vzrostl procesorový výkon o 37 %, grafický o 30 % a výkon AI o 40 %. Pro úplnost doplním, že čip disponuje celkem osmi procesorovými jádry (2× 4,47GHz Oryon V2 Phoenix L a 6× 3,53GHz Oryon V2 Phoenix M) a grafikou Adreno 830.

Špičkový výkon dokazuje i výsledek v benchmarku AnTuTu (verze 10), kde smartphone dosáhl 2 260 000 bodů. To ho v tomto testu řadí na 10. místo mezi nejvýkonnějšími smartphony na trhu. Všechny hry tak poběží plynule a s maximálními detaily, včetně podpory ray tracingu. Výrobce oproti loňsku použil efektivnější systém chlazení, takže telefon se ani při maximální zátěži příliš nezahřívá.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S25 Ultra Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 15, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core, 2× 4,47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6× 3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M, GPU: Adreno 830, RAM: 12 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 162,8 × 77,6 × 8,2 mm, hmotnost: 218 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,9", Dynamic AMOLED, rozlišení: Quad HD+, 1440 × 3120 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 200 Mpx, f/1.7, 24mm, 1/1.3", 0.6µm, PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 67mm, 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3× optický zoom, třetí: 50 Mpx, teleobjektiv, f/3.4, 111mm, 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5× optický zoom, čtvrtý: 50 Mpx, širokoúhlý, f/1.9, 120˚, 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video, selfie kamera: 12 Mpx, f/2.2, 26mm, PDAF, 4K video, HDR, HDR10+ Cena: 35 990 Kč Kompletní specifikace

Čipset je spárován s rychlými paměťmi typu LPDDR5x a UFS 4.0. V maximální konfiguraci je telefon dostupný s 12 GB RAM a 1TB úložištěm. Samozřejmostí je podpora většiny standardů bezdrátové komunikace – 5G, Wi-Fi 7, NFC a nejnovějšího Bluetooth 5.4.

Bluetooth konektivitu už bohužel nenajdeme v ovládacím peru S Pen, které u Galaxy S25 Ultra nepodporuje vzdálené ovládání fotoaparátu nebo hudebního přehrávače. Podle Samsungu nebyla tato funkce často využívána. Jejím odebráním došlo k úspoře prostoru uvnitř telefonu, což umožnilo zvětšení chladicího systému o 40 %.

Samozřejmostí je eSIM, lokalizační služby, USB-C 3.2 nebo technologie UWB. Za zmínku stojí i skvělé stereo reproduktory, které nabízejí čistý, výrazný a dostatečně basový zvuk s vysokou hlasitostí. Galaxy S25 Ultra tak opět patří mezi telefony s nejlepšími reproduktory na trhu.

Baterie, výdrž a nabíjení

Kapacita akumulátoru zůstala na hodnotě 5 000 mAh, což je docela škoda – konkurence využívající křemíko-uhlíkové akumulátory dnes umí nabídnout podstatně větší hodnoty. Smartphone podporuje USB Power Delivery 3.0 a lze ho dobíjet výkonem až 45 wattů, což zůstalo při starém. Za 30 minut se dostanete na 65 %, ale i v této metrice je konkurence daleko napřed.

Naměřená rychlost nabíjení 45W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 90 % 100 % Čas 14 minut 24 minut 42 minut 50 minut 67 minut

Novinkou je podpora bezdrátového dobíjení Qi2. Díky tomuto standardu jsem očekával nasazení magnetického prstence pro uchycení nabíječek a příslušenství, které většina zná pod názvem MagSafe od Applu. Magnetický kroužek pro přesné vycentrování telefonu na nabíječce však telefon kvůli zachování co nejmenší tloušťky neobsahuje – dodají jej až oficiální kryty.

Tohle je za mě velké zklamání, protože Samsung nevyužil plný potenciál tohoto standardu. Kryt s magnetickým uchycením si můžete dokoupit i na starší modely. Bezdrátové nabíjení je zde opět v 15W verzi, takže ani zde nedošlo k žádnému posunu. Jiní výrobci nabízejí díky svým řešením bezdrátové dobíjení i s výkony nad 50 W. 4,5W reverzní nabíjení nechybí.

Dva dny na jedno nabití

Výdrž baterie se oproti předchozí generaci příliš nezměnila. Pokud budete mít zapnutou adaptivní frekvenci, Quad HD+ rozlišení, Always-On displej v novém zobrazení, hojně využívat 5G a neomezovat se v aktivitách, baterie vám vystačí na jeden pracovní den. I tak si ale Samsung vede velice dobře a díky novému čipsetu a perfektně odladěnému systému je úspornější než konkurence.

Při běžném používání se dá bez problémů dostat na 1,5denní výdrž, což rozhodně hodnotím jako dobré. A pokud si aktivujete standardní 60Hz frekvenci, výdrž se prodlouží ještě o zhruba 15 %. Musím také pochválit velmi dobře zvládnutou správu napájení, kde nechybí režim spánku pro málo využívané aplikace, funkce pro nabíjení baterie maximálně do 85 %, volba rychlosti nabíjení a adaptivní, střední nebo maximálně úsporný režim.

Android 15 a One UI 7

Nejnovější Android 15 tradičně doplňuje uživatelské prostředí One UI, tentokrát ve verzi 7.0. Samsung slibuje, stejně jako u minulé generace, 7 let systémových a bezpečnostních aktualizací, což je nejdelší podpora mezi výrobci. Nejnovější verze One UI prošla poměrně velkou proměnou. Všem novinkám jsme se věnovali ve speciálním článku, přesto vypíchnu ty nejzajímavější, které mě zaujaly.

Hned na zamykací obrazovce si povšimnete interaktivního widgetu Now Bar, který zobrazuje právě probíhající události, jako například stopky, záznamník nebo sportovní aktivitu. Součástí tohoto widgetu je i funkce Now Brief, která mění zobrazovaný obsah podle denní doby – ráno například ukáže spánkové skóre, předpověď počasí a seznam nadcházejících schůzek či jiných událostí. Lišta je situována do spodní části obrazovky a kromě výše uvedeného nabízí i přístup k nejdůležitějším notifikacím (jde o obdobu živých widgetů z konkurenčního iOS).

Trocha inspirace od konkurence

Další inspirace od Applu je patrná v přiblížení se Dynamic Islandu – v horní liště stačí kliknout na proužek přehrávače, záznamníku apod. a rozbalí se interaktivní widget pro ovládání. Po stažení horní lišty zaryté „Samsungisty“ překvapí rozdělení roletky na notifikace (potažení z levé části) a rychlé přepínače (potažení z pravé části displeje). Jakmile máte lištu staženou, můžete mezi oběma částmi jednoduše přepínat swajpnutím. Osobně jsem spíše fanoušek tradičního přístupu, ale vítám, že přepínače nyní dostávají více prostoru, takže jsou lépe na dosah.

Domovská obrazovka se dočkala zjednodušení a přepracování widgetů, nová je i kompletní sada systémových ikon. Napříč celým prostředím byly zvýrazněny nejdůležitější prvky, aby bylo ovládání maximálně intuitivní. Potěší i nové animace, které jsou plynulejší a dynamičtější.

Samsung také do systému implementoval vertikálně posouvací seznam aplikací, což uživatelé čistého Androidu a jiných nadstaveb dobře znají. Vertikální posuv se využívá pouze v případě, že jsou aplikace seřazeny podle abecedy. Pokud si uživatel nastaví vlastní uspořádání, seznam se přepne na horizontální posuv.

Nový vizuál prostředí se mi hodně líbí a Samsung přidal poměrně dost užitečných funkcí. Systém je skvěle odladěný a všechno běhá bleskurychle a plynule.

Umělá inteligence: Galaxy AI & Gemini

S řadou Galaxy S25 přichází i nová generace hlasového asistenta Gemini, který konečně dokáže komunikovat v češtině. Gemini lze nově spouštět zamykacím tlačítkem a je integrován do systémových aplikací (nejen těch od Googlu). Díky tomu je možné umělé inteligenci zadávat komplexní příkazy, jako například: „Vyhledej mi nejbližší koncert Linkin Park a ulož ho do kalendáře.“

Aktualizován byl i vizuální vyhledávač Circle to Search, který nyní rozpoznává telefonní čísla, e-maily nebo webové adresy a umí s nimi kontextuálně pracovat.

Vylepšená Galaxy AI, ale stále bez češtiny

Umělá inteligence Galaxy AI zvládne shrnout obsah textů, zkontrolovat pravopis a gramatiku, automaticky formátovat poznámky do odrážek apod. Část těchto funkcí již nyní nabízí výchozí klávesnice Samsung, nové řešení je ale integrované do celého systému, takže je mohou využívat i uživatelé jiných klávesnic ve všech aplikacích.

Galaxy AI podporuje více než 20 jazyků pro přepis hovorů, ale čeština mezi nimi (zatím) chybí. Rovněž S25 Ultra dokáže překládat hovory v reálném čase. Obdobnou funkcí je Tlumočník, tedy živý překlad rozhovoru. Asistent přepisu záznamníku taktéž bohužel zatím nepodporuje češtinu, jinak jde rovněž o skvělou funkci.

Úprava fotek, generování obrázků i mazání zvuku

Samsung zapracoval na výrazně lepších generativních úpravách fotografií, díky kterým lze snadno přesouvat objekty nebo je zcela mazat. Vše funguje s daleko větší přesností než dříve. Stačí na objekt kliknout a automaticky se vybere. Navíc si v nastavení můžete vybrat, zda chcete data zpracovávat přímo v telefonu, nebo je odesílat do cloudu. To přináší nejen vyšší soukromí, ale také možnost offline editace. Na výsledky úprav se můžete podívat níže.

Kromě generativních úprav lze fotografie ozvláštnit i dokreslením objektů nebo částí scény. Stačí jednoduchá skica, a umělá inteligence často správně pochopí záměr uživatele a věrně doplní požadovaný prvek do snímku. I když nejste zrovna zruční v kreslení, AI se postará o to, aby výsledný objekt co nejvíce odpovídal realitě. Vybrat si pochopitelně můžete i barvu kreslení a generovaný objekt co nejvíce přiblížit realitě. V praxi jde o velmi působivou funkci, která otevírá nové možnosti kreativní úpravy snímků.

Další novinkou je asistent kreslení, který dokáže vygenerovat obrázek na základě textového zadání, fotografie nebo jednoduché skici vytvořené perem S Pen. V aktuální podobě jde spíše o kreativní funkci než o nástroj pro realistické generování obrázků. Hodí se především pro zábavu, například pro děti nebo kreativní nadšence.

Mnohem užitečnější funkcí je mazání zvuku ve videích. Telefon dokáže separovat jednotlivé složky audia – rozpozná hlas, hudbu, vítr a okolní ruchy. Každý z těchto kanálů lze následně upravit, například ztlumit šum větru nebo zvýraznit dialogy. Musím říct, že tato funkce mě svou precizností opravdu překvapila.

Schopnosti fotoaparátů

Nové smartphony od Samsungu každoročně patří mezi špičku fotomobilů, a ani letošní model není výjimkou. Oproti loňsku došlo ke změně pouze u širokoúhlého snímače, jinak zůstala sestava fotoaparátů téměř nezměněná:

200Mpx hlavní fotoaparát s 1/1,3″ čipem (pixely o velikosti 0,6µm), více-směrovým ostřením PDAF a objektivem s optickou stabilizací, světelností f/1.7 a ohniskem 24 mm,

10Mpx teleobjektiv s 3× optickým přiblížením (67 mm), optickou stabilizací, světelností f/2.4 a čipem o velikosti 1/3,52″ (pixely 1,12 µm) a ostřením PDAF,

50Mpx periskopický teleobjektiv s 5× optickým přiblížením (111 mm), optickou stabilizací, světelností f/3.4 a čipem s velikostí 1/2,52″ (pixely 0,7 µm) a ostřením PDAF,

nový 50Mpx širokoúhlý fotoaparát s úhlem záběru 120°, světelností f/1.9 a ostřením dual pixel PDAF.

Přestože je většina fotoaparátů po hardwarové stránce totožná s minulou generací, Galaxy S25 Ultra dokáže přinést lepší výsledky díky modernějšímu obrazovému procesoru a enginu ProVisual. Tento engine zlepšuje zpracování fotografií a výrazně vylepšuje post-processing, což se pozitivně projevuje na kvalitě snímků a videí.

V základním nastavení vytváří Galaxy S25 Ultra 12Mpx snímky, které se v galerii zobrazují v 10bitovém HDR. To znamená čtyřikrát bohatší barevné podání a vyšší jas v exponovaných částech snímku. Samsung navíc slibuje přesnější zobrazení barev pleti a více detailů v nočních fotografiích i videích.

Nová aplikace Fotoaparát

Hned po otevření aplikace Fotoaparát mě mile překvapilo přepracované uživatelské prostředí. Přepínače fotoaparátů a možnosti přiblížení jsou snadno dostupné, jak jsme již zvyklí. Novinkou je ikonka se čtyřmi tečkami, která po kliknutí rozbalí rychlé volby pro blesk, časovač, formát, rozlišení a nastavení expozice.

Některé volby stále zůstaly u horního okraje obrazovky, kde slouží spíše jako indikátory aktuálního nastavení. Manuální nastavení fotografických parametrů v režimech Pro a Pro Video bylo zjednodušeno, což zpřístupňuje pokročilé funkce i méně zkušeným uživatelům.

Za zmínku stojí i nová funkce Virtuální clona, která umožňuje kreativní práci s hloubkou ostrosti v režimu Expert Raw. Stále zde najdeme i funkce softwarového ND filtru, astronomické fotografie nebo vícenásobné expozice. Celkově jde o vítaná vylepšení již tak skvělé aplikace Fotoaparát, která dělají z Galaxy S25 Ultra ještě lepší nástroj pro mobilní fotografii.

V hlavní roli 200Mpx fotoaparát

Hlavní fotoaparát podává naprosto brilantní výsledky. Snímky mají přirozené podání barev, skvělý dynamický rozsah a jsou krásně kontrastní a vyvážené. Samsung tradičně dokáže vytvořit živé a atraktivní fotografie, což platí i zde. Používal jsem maximální inteligentní optimalizaci kvality, která je nastavena jako výchozí. Osobně mi ale více vyhovuje střední hodnota, při které jsou snímky nepatrně ostřejší a stíny prosvětlenější – i když za cenu mírně vyššího šumu. Naopak maximální optimalizace snižuje šum a zvyšuje živost a kontrast. Tyto rozdíly jsou však minimální a postřehnete je pouze při bližším zkoumání v určitých scénách.

Dynamický rozsah považuji za naprosto prvotřídní, stejně jako u selfie kamery. Inovovaný obrazový engine v kombinaci s pokročilými algoritmy a umělou inteligencí dokáže i v náročných světelných podmínkách vykouzlit skvělé výsledky.

Fotografie jsou ostré a plné detailů. Některé konkurenční modely si možná vedou v určitých ohledech lépe, ale při běžném používání to není zásadní. Ano, při přiblížení detailů se občas objeví digitální šum, někdy i výraznější. Například Vivo X200 Pro je na tom v tomto ohledu lépe, stejně jako iPhone 16 Pro Max. Přesto má Samsung výrazně konzistentnější a vizuálně přitažlivější výstupy, což ocení většina uživatelů.

Ostření a makro snímky

Ostření je většinou velmi rychlé a přesné. Při focení portrétů měla focená osoba vždy ostrý obličej i oči. K dispozici je také funkce sledování objektů, která umožňuje automatické ostření na pohybující se cíle – ve většině případů to pomáhá dosáhnout ještě lepších výsledků.

Fotografie blízkých předmětů se opět povedly. Mají ostré detaily a přirozeně rozostřené pozadí, což dodává snímkům profesionální vzhled. Nicméně je potřeba dodržet minimální vzdálenost 10 cm, což může být v některých situacích lehce omezující.

Samsung zachoval i funkci pro zlepšení zaostření, která využívá širokoúhlý fotoaparát k zachycení maximální ostrosti v celé scéně. Tato funkce je volitelná, takže ji lze v případě potřeby vypnout. Širokoúhlý fotoaparát navíc skvěle zvládá makro snímky, které mají vysokou úroveň detailů.

Přední fotoaparát si rovněž vede výborně. Selfie snímky jsou ostré, pleť působí přirozeně a je dobře prosvětlená. Portrétní režim pak dokáže vytvořit snímky s realistickým a většinou velmi přesným bokeh efektem, který pěkně odděluje objekt od pozadí.

„Širokáč“ s autofokusem a schopnosti přiblížení

Hlavní novinkou v oblasti fotoaparátů je 50Mpx širokoúhlý snímač, který prošel výrazným vylepšením. Díky nové optice si lépe poradí se scénami s vysokým dynamickým rozsahem a poskytuje přirozenější barvy i ostřejší snímky. Výrazně se také snížil šum na okrajích fotografií, což přispívá k vyšší úrovni detailů. V horších světelných podmínkách je znát posun vpřed díky technologii skládání pixelů, která pomáhá zachytit více světla. Celkově lze říci, že širokoúhlý objektiv fotí velmi dobře a poskytuje kvalitní snímky.

Teleobjektivy zůstaly oproti loňskému modelu beze změny, a proto zde nelze očekávat zásadní skok v kvalitě. V některých situacích, především při desetinásobném a vyšším přiblížení, se projevují nedostatky v ostrosti a detailech. Například konkurenční Vivo X200 Pro si vede lépe díky propracovanějším algoritmům postprocessingu, které lépe redukují šum a neostrosti. Zejména při zachycení textů nebo obličejů dokáže konkurenční model nabídnout čistší a detailnější výstup.

Na druhou stranu trojnásobný i pětinásobný teleobjektiv odvádí skvělou práci a snímky jsou díky optické stabilizaci krásně ostré. K dispozici je i 100× přiblížení, které však působí spíše jako marketingová funkce. Pokud ale potřebujete vyfotit větší text na velkou vzdálenost, telefon si s tím bez problémů poradí.

Focení v noci a noční režim

Při focení v šeru, zhoršených světelných podmínkách v interiéru a ve tmě si Galaxy S25 Ultra vede velmi dobře. Díky 200Mpx hlavnímu fotoaparátu a pokročilé postprodukci si snímky zachovávají přiměřenou úroveň šumu a zároveň mají výbornou světlost. Největší výhodou takto vysokého rozlišení je spojování pixelů, díky čemuž se vytvoří větší pixely, schopné pojmout více světla a tím zlepšit kvalitu fotografie.

Ke zvýšení kvality nočních snímků lze využít noční režim, který zachycuje scénu s delší expozicí a následně snímky softwarově vylepší. Díky výkonnému čipu a technologii Super Night Solution vypadají fotografie ve tmě skvěle. Navíc je celý proces velmi rychlý – stisknete spoušť a snímek je okamžitě zpracován v galerii.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Noční režim se obzvláště osvědčil při focení širokoúhlým objektivem a teleobjektivy, kde přináší výrazně lepší výsledky. Nicméně, pokud srovnám výkon s konkurencí, například s Vivo X200 Pro, v některých situacích Samsung lehce zaostává. Vivo dokáže díky propracovanějším algoritmům lépe potlačit šum a zvýšit ostrost detailů, což je znát především při extrémně slabém osvětlení.

Záznam videa

Samsung Galaxy S25 Ultra umožňuje záznam videa až v 8K při 30 snímcích za sekundu, a to hlavním fotoaparátem, širokoúhlým objektivem a 5× teleobjektivem. Bohužel při natáčení v tomto rozlišení není možné přepínat mezi jednotlivými objektivy. Kvalita 8K videa se však oproti předchozí generaci zlepšila – je stabilnější a plynulejší, takže už je prakticky použitelná. Přesto nejlepšího výsledku dosáhnete při natáčení ve 4K při 60 nebo 30 fps, kde lze na rozdíl od 8K během natáčení přepínat mezi objektivy.

Ve 4K rozlišení je v profesionálním režimu k dispozici až 120 fps. V automatickém režimu nechybí ani HDR10+ podpora až do 4K/60 fps. Další zásadní novinkou je profesionální záznam v 10bitovém formátu Galaxy Log, což ocení zejména pokročilí tvůrci. Po natočení lze video okamžitě dobarvit přímo v galerii, škoda jen, že v aplikaci nelze přidávat vlastní LUT soubory.

Nový engine ProVisual významně vylepšuje kvalitu videa. Umí v reálném čase rozeznávat statické a dynamické objekty a přizpůsobit jim různé úrovně redukce šumu, což zajišťuje ostřejší a plynulejší výsledek. Automatické ostření funguje velmi dobře, přeostřování je plynulé a přirozené.

Záznam v HDR10+ nebo Galaxy Log

Velkou pochvalu si zaslouží stabilizace videa, která až do 4K/60 fps funguje naprosto špičkově. Při statickém natáčení je obraz naprosto klidný, a i při chůzi máte dojem, jako byste telefon drželi na gimbalu.

Nechybí ani automatické snímkování, které při horším světle snižuje počet snímků za sekundu pro dosažení světlejšího videa s nižším šumem – naštěstí tuto funkci lze vypnout. K dispozici je také super slow-motion záznam nebo možnost natáčet ve formátu HEVC.

Celkově je kvalita záznamu výborná. I při horším osvětlení mě překvapila nízká úroveň šumu a efektivní stabilizace světelných zdrojů. Samsung letos kvalitu videa posunul o další úroveň výš. Konkurence se ale stále drží. Vivo X200 Pro nabízí podobnou kvalitu, ale s horší stabilizací obrazu. Králem videa však nadále zůstává iPhone, který má Cinematic Mode a podporu ProRes formátu. Na druhou stranu, Samsung nabízí portrétní video ve 4K/30 fps s HDR a Galaxy Log, takže v některých aspektech iPhone dokonce dorovnává.

Závěrečné hodnocení

Samsung Galaxy S25 Ultra se opět posouvá na vrchol mobilního trhu a ukazuje, co všechno může být v současnosti na poli smartphonů možné. Osobně na první příčky řadím design, který se skutečně povedl a především se mi líbí prémiové provedení a barevné kombinace. Jedinou výtkou tak zůstávají vystupující fotoaparáty, které kvůli svému umístění způsobují houpání telefonu na stole. Displej je naprosto špičkový, s nádhernými barvami, vysokým jasem a téměř neviditelnými rámečky. K tomu připočítejte bleskovou čtečku otisků prstů a kvalitní stereo reproduktory – zkrátka příjemný zážitek z používání.

Co se týče výkonu a výbavy, Samsung nezklame. Výdrž baterie, i když ne zásadně vylepšená, pokryje i náročný den plný používání. Lehce zamrzí stále stejně rychlé nabíjení, a to drátové i bezdrátové. Stejně tak jsme se nedočkali integrovaného magnetického prstence, což beru také jako mínus. Samsung vše dohání softwarem, kterému nemám co vytknout. Prostředí One UI je krásně zpracované, líbí se mi nový design i funkční novinky. Galaxy AI přišla na steroidech, byť zatím bez češtiny, která snad dorazí co nevidět. Tuhle část zachraňuje Gemini, která je vám stále po ruce, respektive na ni můžete mluvit česky.

Co se týče fotoaparátů, Samsung opět dokazuje, že má svou pozici mezi nejlepšími v oblasti mobilní fotografie. Celkově jde o jednu z nejlepších mobilních fotosoustav na trhu, která si poradí s jakýmkoli scénářem – od nočního focení až po profesionálně vypadající portréty, či makro snímky. Nový širokoúhlý fotoaparát je příjemným zlepšením, byť v oblasti přibližování jsme se nedočkali žádného wow efektu. Ano, Samsung není ve všem excelentní, ale spíše univerzálně skvělým fotomobilem, který dělá pěkně vypadají snímky za každé situace. Ve videu je za mě excelentní, zde mu nemám vůbec co vytknout.

Vůbec nejvýhodněji koupíte nový Galaxy S25 u Mobil Pohotovosti, kde díky kombinaci různých slev a akcí můžete ušetřit až 18 500 Kč. Jedině tam také získáte k novinkám Samsung záruku prodlouženou na 3 roky zcela zdarma.

Celkově Samsung Galaxy S25 Ultra ukazuje, jak by měl vypadat vlajkový smartphone – výkonný, všestranný a nabušený funkcemi. Samsung odvedl skvělou práci a i za vyšší cenu 35 990 Kč si bezpochyby zaslouží pozornost těch, kteří jednoduše hledají to nejlepší se systémem Android, co je aktuálně k dispozici. Ačkoli pro majitele předchozích modelů nebude tento upgrade nezbytný a klidně mohou ještě rok počkat. Novinka to nebude mít lehké ani vůči silné konkurenci.

Samsung Galaxy S25 Ultra 9.6 Design a zpracování 9.6/10

















Výkon a optimalizace 9.8/10

















Hardwarová výbava 9.7/10

















Kvalita fotografií a videa 9.4/10

















Výdrž baterie 9.3/10

















Klady nejlepší displej na trhu, antireflexní vrstva

prémiový design, tenké rámečky

nekompromisní výbava a výdrž baterie

kvalita videa a fotek

Android 15, One UI 7 a AI funkce

blesková čtečka otisků prstů

stereo reproduktory s dobrým zvukem

7 let softwarových aktualizací Androidu Zápory vyšší cena

vystupující fotoaparáty

nevhodný pro menší ruce

fotoaparáty nemají takový posun

Galaxy AI zatím nepodporuje češtinu

pomalejší nabíjení

nemá magnetické uchycení na zádech

chudý obsah balení Koupit Samsung Galaxy S25 Ultra