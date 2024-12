One UI 7 je tady. První beta verze přináší vylepšený design a novinky v umělé inteligenci

Samsung konečně uvolnil k testování Android 15 s prostředím One UI 7

Systém dostal vylepšený design, intuitivnější rozhraní a nové AI funkce

Beta verze je dostupná v pěti zemích na smartphonech řady Galaxy S24

Android 15 letos dorazil později než minulé generace, tudíž i jeho implementace do koncových zařízení nabírá zpoždění. Mezi největší opozdilce se letos překvapivě dostal Samsung – korejská firma v minulých letech nasazovala nový systém mezi prvními, s Androidem 15 si ale dává pořádně načas. První smartphony se nového Androidu zabaleného do prostředí One UI 7 dočkají až začátkem příštího roku, do té doby jej budou moci testovat vybraní zájemci v rámci beta programu. První beta verzi Samsung vydal v tomto týdnu.

One UI 7 přináší vylepšené uživatelské rozhraní

Že na telefonu běží systém Android 15 s prostředím One UI 7 poznáte na první pohled – Samsung provedl několik designových úprav, kterých si všimne úplně každý. Domovská obrazovka se dočkala zjednodušení a přepracování widgetů, nová je i kompletní sada systémových ikon. Napříč celým prostředím byly zvýrazněny nejdůležitější prvky, aby bylo ovládání maximálně intuitivní. Potěší i nové animace, které mají být plynulejší a dynamičtější.

Nová je i stahovací lišta, která od sebe odděluje rychlé přepínače a notifikace, v tomto případě záleží, odkud roletku stáhnete – zda z levé nebo pravé půlky displeje. Výraznou proměnou prošla zamykací obrazovka. Její součástí se nově stává funkční lišta Now Bar, která umí zobrazovat aktivity v různých aplikacích, ať jsou to hudební přehrávat, stopky, záznam zvuku apod. Lišta je situována do spodní části obrazovky, a kromě výše uvedeného nabídne i přístup k nejdůležitějším notifikacím.

Samsung také konečně do systému implementoval vertikálně se posouvací seznam všech aplikací – dosud jej bylo možné získat buď použitím jiného launcheru, nebo skrze „tweakovací“ aplikaci Good Lock. Vertikální obrazovka se využívá pouze v případě, že jsou aplikace seřazeny podle abecedy, u vlastního seřazení se seznam přepne na horizontální posuv.

Umělá inteligence, kam se podíváš

Důraz je pochopitelně kladen i na umělou inteligenci. Zde si Samsung připravil několik vylepšení v čele se sadou asistenčních pomůcek pro psaní. Umělá inteligence v tomto případě zvládne shrnout obsah textů, zkontrolovat pravopis a gramatiku, automaticky formátovat poznámky do odrážek apod. Část těchto funkcí již nyní umí výchozí klávesnice Samsung, nové řešení bude implementováno do celého systému, takže si ho budou moci užít uživatelé jiných klávesnic napříč všemi aplikacemi.

Umělá inteligence rovněž dovede přepisovat hovory, podporováno je více než 20 jazyků z celého světa, čeština bohužel mezi nimi (zatím) není. Otázkou je, zda u nás bude tato funkce někdy podporována, neboť nahrávání hovorů u nás není povolené.

Intuitivnější aplikace fotoaparát

Úprav se dočkala i výchozí fotoaplikace, která má být snadněji ovladatelná především při používání pokročilejších funkcí. Novou podobu mají tlačítka, ovládací prvky i fotografické režimy, zjednodušeno bylo manuální nastavení fotografických parametrů v režimech Pro a Pro Video.

Nové funkce zabezpečení

K méně viditelným novinkám patří úprava zabezpečení a ochrany uživatelských dat. Díky novému řídícímu panelu Knox Matrix lze snadněji a transparentněji udržovat ekosystém propojených zařízení. Nová je i metoda obnovy telefony, která umožňuje přenášet soukromá data do nového zařízení. Uživatelé smartphonů Galaxy také mohou nově vytvářet a používat přístupové klíče ke svému účtu Samsung. Novinkou je i možnost blokovat 2G sítě či přístup k portu USB.

Z bezpečnostních funkcí také jmenujme volitelné zabránění nechtěnému automatickému připojování k vybraným Wi-Fi sítím, nový systém zabraňující instalaci aplikací pocházejících z neautorizovaných zdrojů či častější vyžadování biometrického ověření v případech, že se zařízení nachází na neznámém místě.

Beta verze nejprve na Galaxy S24

Android 15 s prostředím One UI 7 beta mohou testovat nejprve majitelé smartphonů řady Galaxy S24, a to v USA, Německu, Indii, Jižní Koreji a Polsku, přihlašování do beta verze probíhá skrze program Samsung Members. Finální verze systému přijde na svět pravděpodobně až v lednu s novou řadou Galaxy S25, a teprve poté by se měly aktualizace dočkat starší telefony, ty první někdy v prvním kvartále příštího roku.