Jedete na Colours? Vezměte starý telefon k recyklaci, dostanete za něj sympatické dárky

T-Mobile zve návštěvníky festivalu Colours of Ostrava na svůj stánek

I letos bude odměňovat ty, kteří přinesou k recyklaci starý mobilní telefon

Už ve středu vypukne v Dolních Vítkovicích největší hudební festival u nás – Colours of Ostrava. Pokud se do metropole Moravskoslezského kraje chystáte, nezapomeňte si do zavazadla přibalit i starý telefon, který se vám dost možná válí v šuplíku. Operátor T-Mobile totiž i letos bude na festivalu sbírat staré telefony a každého dárce odměňovat zajímavými dárky.

Přineste si na Colours starý telefon

Český T-Mobile je i letos jedním ze tří generálních partnerů festivalu Colours of Ostrava. Kromě vlastní brandované stage nabídne návštěvníkům také vlastní Fest Zónu, kde se bude možné občerstvit či jen tak posedět nedaleko zmíněného pódia T-Mobile Stage. Také letos zde operátor představí ve spolupráci se společností Remobil sběrné koše na staré mobilní telefony.

„Návštěvníci zde mohou odevzdat staré mobilní telefony po celou dobu konání festivalu a získat zajímavé odměny – bezdrátová sluchátka či oficiální merch. Telefony budou následně ve spolupráci s Remobilem zrecyklovány. Za celý loňský rok se v rámci této spolupráce podařilo operátorovi zajistit recyklaci 47 000 telefonů, což vedlo k úspoře 124 tun emisí CO2 a 1,7 milionu litrů vody,“ stojí v tiskové zprávě.

Recyklace mobilů v T-Mobile Fest Zóně

Abyste získali odměnu, stačí do T-Mobile Fest Zóny přinést starý mobilní telefon, vhodit ho do sběrného boxu a u obsluhy stánku si vyzvednout odměnu. Denně by se přitom měla rozdávat značková sluchátka T-Mobile (vyrábí je firma Baseus), dárkové předměty T-Mobile a festivalu Colours of Ostrava (trička, plátěnky, batůžky a podobně) a také powerbanky.

Vloni návštěvníci jen za první den přinesli 120 nepotřebných telefonů k recyklaci, za celé 4 dny se pak podařilo vybrat více než 700 mobilů. Přitom vloni operátor každý den na stánku rozdával 5 kusů smartphonu T Phone 2, pak také sluchátka od značky Baseus, poukaz do udržitelného e-shopu Nakup na Dobro, kolekci oblečení českých olympioniků (na výběr je z trička, batůžku či ledvinky) a nakonec i menší brandované dárky, například špunty do uší.

Sběrné boxy zajišťuje nezisková společnost Remobil, která se sběru a recyklaci starých mobilních telefonů věnuje už od roku 2015. Své sběrné koše má na desítkách míst po celé České republice, spolupracuje s více než tisícovkou firem, například i Českou poštou. Starý mobil můžete k recyklaci poslat také Zásilkovnou, s využitím speciálního kódu „98 765 259“ navíc neplatíte za dopravu.

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.