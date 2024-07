120 starých telefonů za den. T-Mobile na Colours of Ostrava recykluje a odměňuje

T-Mobile ve spolupráci s Remobilem na Colours of Ostrava sbírá staré telefony

Během prvního dne návštěvníci odevzdali k recyklaci na 120 starých mobilů

Každý fanoušek recyklace následně může soutěžit o zajímavé dárky, třeba nový smartphone T Phone 2

Pokud se dnes nebo zítra chystáte přijet do Ostravy na festival Colours of Ostrava, určitě si nezapomeňte přibalit starý nepotřebný mobilní telefon. T-Mobile totiž v rámci svého stánku nabízí i možnost soutěžit o zajímavé ceny. Kdokoliv kdo přinese starý mobil a odevzdá jej k recyklaci, může vyhrát třeba nový T Phone a další ceny. Návštěvnící jen za první den poslali k recyklaci do speciálního koše přes sto mobilů.

T-Mobile na Colours of Ostrava

Magentový operátor T-Mobile, který je tento rok generálním partnerem Colours of Ostrava, postavil v areálu Dolních Vítkovic nejen vlastní stage a hned několik relax zón, kde si můžete dobít telefon, ale také vlastní stánek s terasou a vyhlídkovou věží.

Na stánku se můžete pochopitelně občerstvit, svézt se na lanovkové zipline nebo soutěžit o některou z cen od operátora, respektive od partnerů. Abyste se mohli do slosování zapojit, musíte do speciálního koše na staré telefony vhodit nepoužívaný přístroj. Na stavu a vlastně i stáří mobilu nezáleží, všechna vysloužilá elektronika z koše bude určena k recyklaci, kterou zajišťuje česká firma Remobil.

Za každý „odhozený“ mobil získáte jeden poukaz do soutěže, který můžete přímo před zraky obsluhy setřít a dozvědět se svou výhru. Každý den se na stánku rozdává 5 kusů smartphonu T Phone 2, pak také sluchátka od značky Baseus, poukaz do udržitelného e-shopu Nakup na Dobro, kolekci oblečení českých olympioniků (na výběr je z trička, batůžku či ledvinky) a nakonec i menší dárky od T-Mobilu, jako jsou třeba špunty do uší.

120 telefonů zamířilo na recyklaci

Za recyklaci starého telefonu tedy vždy dostanete alespoň malý dárek a neodejdete s prázdnou. I z místa konání je vidět, že o recyklaci mobilů a následné soutěžení je na festivalu velký zájem. Dle našich informací jen během prvního dne bylo na místě odevzdáno 120 telefonů a bylo vydáno 90 odměn. Ne všichni návštěvníci totiž využili svou možnost soutěžit.

Pro T-Mobile letošním ročníkem začíná několikaletý kontrakt, v rámci kterého je uveden jako jeden z největších partnerů Colours of Ostrava. V areálu zajišťuje stabilní mobilní síť pro návštěvníky a platební terminály, festival je totiž kompletně „cashless“, platit lze jen bezkontaktně.