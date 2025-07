Když nechcete dělat kompromisy: klimatizace Unico Next 12 HP Evanx od italské značky Olimpia Splendid

Klimatizace bez venkovní jednotky, která je stylová, tichá a výkonná? Italská značka Olimpia Splendid dokazuje, že to jde. Model Unico Next 12 HP Evanx zaujme nejen elegantním designem, ale především svou všestranností. Chladí, topí, odvlhčuje, ventiluje, a to vše bez rozsáhlých stavebních úprav. Díky vysokému výkonu a chytrým funkcím patří mezi vyhledávaná řešení pro domácnosti i kanceláře, které chtějí mít pohodlí po celý rok.

Co všechno umí?

Model Unico Next 12 HP Evanx od prémiové italské značky Olimpia Splendid spojuje špičkový výkon, tichý provoz, moderní design a kvalitní zpracování přímo v Itálii. Je to řešení pro každého, kdo chce mít komfort po celý rok bez zbytečně složité instalace. Klimatizace zvládne chladit i topit, takže obstojí v každém ročním období.

Klimatizace je nenápadným zařízením, které nenarušuje vzhled fasády ani interiéru – díky chytré konstrukci potřebuje pouze dva kruhové otvory ve zdi. A protože patří mezi klimatizace bez venkovní jednotky, perfektně zapadne tam, kde jsou stavební úpravy nežádoucí nebo rovnou zakázané – například v bytových domech, památkově chráněných oblastech, firemních prostorách nebo víkendových chalupách.

Potěší i uživatelsky přívětivým ovládáním. Na výběr máte dálkový ovladač nebo aplikaci v chytrém telefonu. Všechno je navržené tak, abyste mohli zařízení snadno používat každý den, ať už potřebujete rychle ochladit přehřátou místnost nebo si večer jen přitopit.

Výkon, který si poradí s každou sezonou

Chladicí výkon 2,6 kW znamená, že model spolehlivě ochladí místnosti do velikosti cca 30 m² – může se jednat o ložnici, pracovnu, obývací pokoj nebo menší kancelář. Klimatizace má navíc tepelný výkon 2,4 kW, což z ní dělá perfektního pomocníka i na chladnější dny. Co všechno zvládne?

Chlazení – zajistí příjemné klima během horkých dnů, a to rychle a rovnoměrně.

– zajistí příjemné klima během horkých dnů, a to rychle a rovnoměrně. Topení – spolehlivě vytopí místnost i během chladných zimních měsíců, nehledě na venkovní teploty.

– spolehlivě vytopí místnost i během chladných zimních měsíců, nehledě na venkovní teploty. Odvlhčování – pomáhá udržet optimální vlhkost, což je důležité pro zdravé domácí prostředí.

– pomáhá udržet optimální vlhkost, což je důležité pro zdravé domácí prostředí. Ventilace – rozproudí vzduch v místnosti bez nutnosti měnit teplotu.

– rozproudí vzduch v místnosti bez nutnosti měnit teplotu. Automatický režim – zařízení samo vyhodnocuje, co právě nejvíce potřebujete.

To vše doplňuje moderní invertorová technologie, která plynule reguluje výkon kompresoru podle aktuálních podmínek v místnosti. Díky tomu je provoz tichý, efektivní a bez zbytečných výkyvů teploty. A co je nejlepší, hlučnost v nejtišším režimu se pohybuje jen kolem 26 dB.

Italský design, který nechcete schovávat

Olimpia Splendid Unico Next 12 HP Evanx se hodí do moderních interiérů, ale nepůsobí rušivě ani v klasickém prostředí. Na první pohled zaujme čistými liniemi a úzkým profilem. Není třeba ji skrývat, právě naopak.

Prémiová značka, která drží laťku vysoko

Olimpia Splendid je renomovaná italská značka, která se specializuje na designově čistá a technicky pokročilá klimatizační zařízení. Před více než 25 lety jako první přišla s řešením klimatizací bez venkovní jednotky, na které má patent, a od té doby tuto technologii neustále zdokonaluje. Tento model patří mezi její vlajkové lodě – kombinuje elegantní vzhled, nejnižší hladinu hlučnosti, prémiovou kvalitu a vysokou účinnost, a přitom si zachovává dostupnou cenu.

Proč nakoupit na Vzdušín.cz?

Na e-shopu Vzdušín.cz najdete vše pro to, abyste si doma udrželi příjemné klima po celý rok – od klimatizací přes čističky až po odvlhčovače nebo zvlhčovače vzduchu. V nabídce e-shopu najdete jen takové modely, které dobře fungují, jednoduše se ovládají a mají kvalitní zpracování.

Zákazníci oceňují nejen rychlé doručení, ale i ochotnou podporu. Když si nevíte rady s výběrem nebo nastavením, můžete se obrátit na někoho, kdo daný produkt opravdu zná. Ceny zůstávají férové – platíte za výkon a kvalitu, ne za pozlátko navíc.

