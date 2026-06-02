Špičkové Xiaomi 18 Ultra v ohrožení? Čínský gigant prý zastavil vývoj

- Telefony s označením Ultra představují u všech výrobců vrcholné přístroje
- Svůj model Ultra má také Xiaomi, v aktuální generaci je to Xiaomi 17 Ultra
- Nejnovější zprávy ale nejsou k této řadě ani trochu vlídné a nevypadá to s ní nejlépe
Telefony s označením Ultra mají u Xiaomi dlouhou tradici – první počin Mi 10 Ultra dorazil v srpnu 2020, tedy jen pár měsíců po úplně první specifikaci Ultra, která se kdy v mobilním světě objevila (Samsung Galaxy S20 Ultra). Od té doby nechyběla tato verze u žádné vlajkové generace telefonů od Xiaomi, nicméně aktuální vyhlídky nejsou zrovna růžové. Dle nejnovějších zpráv by mohl současný model zůstat bez nástupce.
Xiaomi 18 Ultra nad propastí?
Z více zdrojů se začínají objevovat nepříjemné zprávy, podle kterých Xiaomi zastavilo – nebo minimálně pozastavilo – vývoj svého nadcházejícího vlajkového telefonu Xiaomi 18 Ultra. Ten měl původně dle zvyklostí navázat na aktuální model 17 Ultra a je to zajímavé zejména proto, že na internet již začínaly prosakovat jeho první specifikace.
Byl by to zvláštní krok, protože modely Ultra představují dlouhodobě to nejlepší, co Xiaomi nabízí, a čínský výrobce si na těchto telefonech velmi zakládá. První střípky informací navíc naznačovaly, že se chystá opravdu nekompromisní fotomobil s ambicemi posadit se na trůn nejlepších telefonů specializovaných na fotografování.
Fotomobil bez kompromisů
První informace týkající se Xiaomi 18 Ultra odhalily, že by tato novinka mohla dostat teleobjektiv s 200Mpx senzorem a technologií LOFIC. Ta by se tedy z hlavního fotoaparátu rozšířila i na teleobjektiv a jednalo by se pravděpodobně o první telefon na trhu, který by se mohl něčím takovým pochlubit.
Scházet neměl ani kontinuální optický zoom, další poměrně unikátní technologie, a nová vlajka od Xiaomi měla přinést i pořádné makrofotografie. Očekávanou novinkou se měl stát také nový širokoúhlý fotoaparát se špičkovým snímačem, což je prvek, který je u telefonů obecně lehce opomíjen. Xiaomi 18 Ultra mělo být zkrátka v oblasti fotografie velmi pokročilým smartphonem.
Situace se může změnit
Xiaomi samozřejmě nic oficiálně nepotvrdilo a stále se tak jedná o informace na úrovni spekulací. Je sice možné, že čínský výrobce má v plánu změnit strategii a zůstat u trojice vlajek (Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro a Xiaomi 18 Pro Max), ale v roce, kdy se svým prvním telefonem Ultra přijde i Apple, se upuštění od tohoto označení jeví jako nepravděpodobné. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet dál.