Špičkové Xiaomi 18 Ultra v ohrožení? Čínský gigant prý zastavil vývoj

Tomáš Zenkl 2. 6. 15:00
Špičkové Xiaomi 18 Ultra v ohrožení? Čínský gigant prý zastavil vývoj (ilustrační obrázek)
  • Telefony s označením Ultra představují u všech výrobců vrcholné přístroje
  • Svůj model Ultra má také Xiaomi, v aktuální generaci je to Xiaomi 17 Ultra
  • Nejnovější zprávy ale nejsou k této řadě ani trochu vlídné a nevypadá to s ní nejlépe

Telefony s označením Ultra mají u Xiaomi dlouhou tradici – první počin Mi 10 Ultra dorazil v srpnu 2020, tedy jen pár měsíců po úplně první specifikaci Ultra, která se kdy v mobilním světě objevila (Samsung Galaxy S20 Ultra). Od té doby nechyběla tato verze u žádné vlajkové generace telefonů od Xiaomi, nicméně aktuální vyhlídky nejsou zrovna růžové. Dle nejnovějších zpráv by mohl současný model zůstat bez nástupce.

Xiaomi 18 Ultra nad propastí?

Z více zdrojů se začínají objevovat nepříjemné zprávy, podle kterých Xiaomi zastavilo – nebo minimálně pozastavilo – vývoj svého nadcházejícího vlajkového telefonu Xiaomi 18 Ultra. Ten měl původně dle zvyklostí navázat na aktuální model 17 Ultra a je to zajímavé zejména proto, že na internet již začínaly prosakovat jeho první specifikace.

Xiaomi 17 Ultra

Byl by to zvláštní krok, protože modely Ultra představují dlouhodobě to nejlepší, co Xiaomi nabízí, a čínský výrobce si na těchto telefonech velmi zakládá. První střípky informací navíc naznačovaly, že se chystá opravdu nekompromisní fotomobil s ambicemi posadit se na trůn nejlepších telefonů specializovaných na fotografování.

Fotomobil bez kompromisů

První informace týkající se Xiaomi 18 Ultra odhalily, že by tato novinka mohla dostat teleobjektiv s 200Mpx senzorem a technologií LOFIC. Ta by se tedy z hlavního fotoaparátu rozšířila i na teleobjektiv a jednalo by se pravděpodobně o první telefon na trhu, který by se mohl něčím takovým pochlubit.

První Xiaomi Mi 10 Ultra

Scházet neměl ani kontinuální optický zoom, další poměrně unikátní technologie, a nová vlajka od Xiaomi měla přinést i pořádné makrofotografie. Očekávanou novinkou se měl stát také nový širokoúhlý fotoaparát se špičkovým snímačem, což je prvek, který je u telefonů obecně lehce opomíjen. Xiaomi 18 Ultra mělo být zkrátka v oblasti fotografie velmi pokročilým smartphonem.



Xiaomi 17 Ultra při testování na Bali



Situace se může změnit

Xiaomi samozřejmě nic oficiálně nepotvrdilo a stále se tak jedná o informace na úrovni spekulací. Je sice možné, že čínský výrobce má v plánu změnit strategii a zůstat u trojice vlajek (Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro a Xiaomi 18 Pro Max), ale v roce, kdy se svým prvním telefonem Ultra přijde i Apple, se upuštění od tohoto označení jeví jako nepravděpodobné. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet dál.

Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

