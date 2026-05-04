Velký fototest Xiaomi 17 Ultra: vzali jsme fotokit a vyrazili na magické Bali

- Jeden z nejlepší fotomobilů dneška – Xiaomi 17 Ultra – jsme vzali na exotický ostrov Bali
- V rozmanitém prostředí předvedl své kvality nejen za slunného počasí, ale především v nočních podmínkách
- Telefon zvládl skvěle zvěčnit i unikátní balijské oslavy nového roku Nyepi, stejně jako průchod démonů Ogoh-Ogoh
Indonéský ostrov Bali patří k nejoblíbenějším destinacím pro turisty v této části Indického oceánu. Nejde ale jen o čisté pláže a exotické počasí, ostrov nabízí vizuálně i kulturně extrémně pestré prostředí, které láká amatérské i profesionální fotografy z celého světa. My jsme na Bali vyrazili s fotomobilem Xiaomi 17 Ultra a podrobili ho těžké zkoušce – období oslav nového roku (Ogoh-Ogoh & Nyepi) a přidružených svátků.
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Bali, přezdívané „Ostrov bohů“, je geologickým i kulturním unikátem, který vznikl díky intenzivní sopečné činnosti v rámci indonéského Ohnivého kruhu. Jeho historie sahá hluboko do pravěku, ale klíčovým momentem byl úpadek říše Majapahit v 15. století, kdy na ostrov uprchla hinduistická elita z Jávy.
Díky tomu si Bali dodnes zachovalo svou unikátní formu balijského hinduismu, která se mísí s animismem a uctíváním předků, což ostrov výrazně odlišuje od zbytku převážně muslimské Indonésie.
Na ploše přibližně 5 600 km2 dnes žije více 4,4 milionu obyvatel, pro které je náboženství neoddělitelnou součástí každodenního života, manifestovanou tisíci chrámy a všudypřítomnými obětinkami „canang sari“.
Zatímco první evropští mořeplavci spatřili břehy ostrova koncem 16. století, skutečný rozmach moderního turismu mají na svědomí především surfaři. Ačkoliv první vlna umělců dorazila ve 20. letech 20. století, byl to až kultovní surfařský film Morning of the Earth z roku 1971, který světu odhalil dokonalé vlny v oblastech Uluwatu, Kuta a Canggu.
Právě komunita surfařů, hledající nedotčená místa a adrenalin, v 70. letech „rozpohybovala“ cestovní ruch a proměnila ospalé rybářské vesnice v globální destinaci. Masový turismus pak definitivně stvrdilo otevření mezinárodního letiště a výstavba resortů (a později i vil), díky čemuž je dnes Bali světovým surfařským rájem, kde cestovní ruch tvoří hlavní pilíř ekonomiky.
Fotoaparáty Xiaomi 17 Ultra puncem Leica
Jak tomu u telefonů Xiaomi s přídomkem „Ultra“ bývá, nabízí špičkové fotoaparáty v té nejlepší kondici. U současného vlajkového modelu čínský výrobce sáhl po sestavě kombinující fotočipy OmniVision a Samsung, prim hraje 50Mpx hlavní snímač a 200Mpx teleobjektiv, samozřejmě vše podpořené optikou společnosti Leica. Zde přehledně:
- Hlavní – OmniVision OVX10500, rozlišení 50 Mpx, 1/1″ velikost čipu, clona f/1.67, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF), optika Leica
- Teleobjektiv – Isocell HPE, rozlišení 200 Mpx, 1/1,4″ velikost čipu, clona f/2.39–2.96, ohnisková vzdálenost 65–100 milimetrů, 3,2–4,3× optické přiblížení, OIS, PDAF, optika Leica
- Širokoúhlý – Isocell JN5, rozlišení 50 Mpx, velikost čipu 1/2,76″, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 14 milimetrů, úhel záběru 115°, autofokus (AF), optika Leica
Kvalita výstupů je jednoduše vynikající, a to jak ve dne, tak v noci, jak při portrétech, tak při focení krajiny nebo záměrně deformovaných ultra-širokoúhlých snímků. Už v naší recenzi kolega Petr Uhlíř fotovýbavu hodně chválil: spolehnout se můžete na vynikající dynamický rozsah, prvotřídními detaily, přirozené barvy i variabilní přiblížení, které působí optickým bezztrátovým dojmem až při 8,6× zoomu.
Náš šéfredaktor Jirka Hrma je velký nadšenec (nejen) do mobilního focení, takže otestoval smartphone v mnoha různých situacích, v různých časech během dne a vznikla opravdu bohatá databáze fotek. Naše návštěva Bali však představuje úplně jinou úroveň – ostrov nabízí scenerie v Česku nereálné, navíc období oslav nového roku si přímo říkalo o zvěčnění.
Nový rok na Bali očima fotomobilu
Na první pohled působí Bali jako tropický ráj s katalogovými plážemi a rýžovými terasami. Jenže místní realita je vrstevnatější. Ostrov si vysloužil přezdívku „ostrov bohů“, ale stejně tak by mohl nést i přízvisko ostrova démonů.
Duchovní svět tu není abstraktní pojem – je každodenní součástí života. Na chodnících leží obětiny z květin a rýže, v ulicích se střídají vůně kadidla s výfukovými plyny a mezi moderními resorty stojí svatyně staré stovky let. Právě tenhle kontrast dává místu rytmus, který se dobře přenáší i do fotografií.
Snímky za dobrého osvětlení vysoce převyšují úroveň kvality, kterou běžně podávají fotoaparáty v mobilních telefonech. Velkou pochvalu si zaslouží především teleobjektiv s periskopem, který podává naprosto vynikající výkony, zároveň ale nabízí skvělou univerzálnost v tom, jak daleko můžete být od fotografovaného objektu, aniž by to z výsledného snímku bylo vůbec poznat.
Den před balijským novým rokem (takřka každoročně v polovině března) zaplaví ulice obří démonické sochy známé jako Ogoh-Ogoh. Barevné, často groteskní postavy z papíru a bambusu symbolizují zlé síly a negativní energii. Místní komunity je měsíce vyrábějí, aby je pak v hlučných průvodech vynesly do ulic. Atmosféra je syrová a živelná – bubny, křik, oheň. Pro fotografa jde o ideální moment zachytit pohyb, emoce i cosi jako organizovaný chaos.
Slovník pojmů
- Pangrupukan – balijský hinduistický obřad, který se koná v předvečer Nového roku, kdy se ostrov snaží vyhnat zlé duchy. Ulice zaplní hluk, ohně a rituály.
- Ogoh-Ogoh – součást Pangrupukanu: průvody s obřími démonickými sochami symbolizujícími negativní síly, které musejí být zničeny.
- Nyepi – samotný Nový rok. Ostrov se na 24 hodin kompletně zastaví: žádný pohyb/doprava ani světla, aby zmátl zlé duchy, pro které má působit neobydleně.
- Ngembak Geni – den po Nyepi, kdy se lidé setkávají, odpouštějí si a vracejí se k běžnému životu.
- Kecak Dance – tradiční taneční představení inspirované eposem Ramayana, často uváděné pro návštěvníky i mimo sváteční období.
- Canang Sari – každodenní drobné obětinky z květin, rýže a dalších předmětů, které doprovázejí život na ostrově. Obětinky položené ve výšce (na oltářích) jsou určeny bohům, ty na zemi naopak démonům. Je zcela běžné, že obětinky pro démony obsahují třeba i cigaretu.
Nyepi aneb Pak přišlo ticho…
Po hlučné noci plné oslav přichází absolutní kontrast. Nyepi, balijský den ticha, patří k nejradikálnějším a vůbec nejintenzivnějším svátkům svého druhu. Na 24 hodin se ostrov prakticky zastaví – jsou zavřené všechny obchody, vypnuté bankomaty, lidé nevycházejí z domovů, nepracuje se, nesvítí se, a dokonce se uzavírá i mezinárodní letiště Ngurah Rai. Ano, čtete správně – během Nyepi se kompletně uzavře i letiště a na jeden den tak nefunguje letecká doprava.
Smysl je striktně náboženský – organizovaným tichem lze oklamat zlé duchy. Ostrov má působit opuštěně, aby jej negativní síly minuly. Kořeny svátku sahají do balijského hinduismu a novoroční očisty – po vyhnání démonů přichází čas na introspekci a nový začátek.
Pro návštěvníka nezvyklá zkušenost, pro fotografa téměř nemožná – a právě proto silná. Na fotkách působí tento kontrast až magicky: stejné ulice, stejná prostranství, ale 24 hodin, které odlišují celonárodní oslavu od naprostého ticha a až zenového klidu. Jak je z fotek patrné, k Bali sedí tak nějak obojí.
Doplním ale, že během Nyepi (Den ticha) kolega Jirka Hrma (stejně jako všichni turisté) dodržoval zákaz vycházení a jediný snímek, který během Nyepi pořídil, byl ten poslední v galerii výše s noční oblohou a palmou. Tato fotografie byla vyfocena ze zahrady u domu, kde byl ubytovaný. V rámci svého domu se totiž po pozemku pohybovat můžete. Kdo však Nyepi nerespektoval a skončil ve vězení, byl tento švýcarský mladík.
Tanec s ohněm
Oslavy nového roku v Indonésii – a tím spíš specificky na Bali – počítají s celou řadou zvyků a obyčejů. Kromě zmíněných průvodů s démonickými sochami Ogoh-Ogoh a posvátného dne ticha patří k těmto zvyklostem také Ngembak Geni. Jde o následující den po Nyepi, kdy se rodiny a nejbližší znovu setkávají a zapalují ohně, nicméně Bali už v této době opět ožívá, obchody jsou otevřené a funguje i letecká doprava.
Naše další kroky vedly na útes nad oceánem, kde se nachází posvátný chrám Uluwatu. Nejen tady se po západu slunce odehrává jedno z nejznámějších balijských představení – Kecak Dance. Desítky mužů sedí v kruhu a rytmicky skandují „cak-cak-cak“, zatímco uprostřed se odehrává epizoda ze starověkého eposu Ramajána. Kvůli Kecaku ale nemusíte jezdit jen do chrámu Uluwatu, alespoň jednou týdně jej můžete zažít i na dalších místech na Bali. V Uluwatu ale show probíhá každý den.
Bez hudebních nástrojů, jen s hlasem a ohněm, což je sama o sobě neskutečná podíváná. V kombinaci s dramatickým světlem a výhledem na oceán jde o scénu, která na snímcích funguje téměř sama – stačí být ve správný čas na správném místě.
Sada fotografií výše (všechna ohniska) pochází z ostrova Gili Meno, odkud je při minimální oblačnosti nádherný výhled na 60 km vzdálenou aktivní sopku Agung, která je díky výšce 3 031 m n. m. nejvyšším bodem ostrova Bali.
Cena Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra se u nás prodává ve dvou paměťových variantách. Základní, leč velmi slušně nabušenou variantu 16/512 GB pořídíte za 32 390 korun, vyšší 1TB verze s 16 GB RAM vyjde na necelých 36 tisíc korun. Abyste získali slevu 10 %, je třeba při nákupu zadat kupon „xiaomi“ (bez uvozovek), například u Mobil Pohotovosti. Tam získáte také prodlouženou záruku na 3 roky a výkupní bonus v hodnotě 5 000 korun.