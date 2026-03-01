Fotoduel Xiaomi 17 Ultra vs. iPhone 17 Pro: který fotí nejlépe?

- Postavili jsme proti sobě fotoaparáty nejlepších smartphonů od Applu a Xioami
- iPhone 17 Pro se prodává za 32 999 Kč, novinka v podobě Xiaomi 17 Ultra vyjde na 35 999 Kč
- V článku naleznete téměř dvacítku testovacích snímků, které jsme pořídili v různých světelných podmínkách
Jak fotí nejlepší iPhone ve srovnání s nejlepším Xiaomi? Rozhodli jsme se to vyzkoušet a připravit pro vás galerii plnou srovnávacích snímků. Zatímco Apple u iPhone 17 Pro (Max) sází na perfektní barevnou kalibraci napříč všemi fotoaparáty a poprvé v historii osadil zadní stranu trojicí snímačů se shodným rozlišením 48,7 Mpx, Xiaomi u modelu 17 Ultra pokračuje v honbě za hrubým výkonem hardwaru, ke kterému tradičně přidává spolupráci s německou Leicou. Čínský gigant opět sází na masivní jednopalcový senzor Light Fusion 1050L s technologií LOFIC HDR, která slibuje poměrně velký skok v kvalitě nejen při focení v protisvětle, a doplňuje jej monstrózním 200Mpx periskopickým teleobjektivem.
Pokud čtete tento článek na telefonu nebo monitoru s podporou HDR (10bitová barevná hloubka), určitě přejděte na tuto galerii, kde najdete všechny testovací snímky v plném rozlišení. S vysokým dynamickým rozsahem zároveň vyniknou detaily a světelné rozdíly, které na běžném displeji prostě neuvidíte. A v některých případech je rozdíl skutečně markantní.
Právě v oblasti zoomování se letos odehrává nejzajímavější bitva. Xiaomi 17 Ultra opustilo koncept dvou samostatných teleobjektivů a nahradilo je unikátní konstrukcí se třemi skupinami pohyblivých čoček. Ty umožňují plynulý optický zoom v rozsahu 75–100 mm při zachování plného rozlišení velkého 1/1,4″ snímače. Apple na to odpovídá svou precizní softwarovou magií a novým čipem Sony IMX 973. I když fyzicky končí na 4násobném optickém přiblížení, díky technologii výřezu z plochy snímače slibuje bezztrátovou kvalitu až do ekvivalentu 200 mm.
Změny se však neodehrály jen u hlavních snímačů. Apple výrazně vylepšil širokoúhlý foťák a do hry přihodil také vylepšenou selfie kameru s rozlišením 17,9 Mpx. Xiaomi kontruje novým 50Mpx předním snímačem s automatickým ostřením, který po letech střídá starší hardware. Oba telefony tak představují to nejlepší, co lze aktuálně do kapsy pořídit, ovšem s velmi rozdílným přístupem: Apple ladí ekosystém snímačů Sony k dokonalé vyváženosti, zatímco Xiaomi se snaží smazat rozdíly mezi telefonem a profesionálním fotoaparátem pomocí nekompromisní velikosti čipů a spoluprací se značkou Leica.
Fotoaparáty u Xioami 17 Ultra
Velkým lákadlem modelů Ultra od Xiaomi jsou tradičně fotoaparáty a i letos se máte na co těšit. V obřím kruhovém modulu se nachází velmi silná sestava:
- Hlavní 50Mpx senzor s velikostí 1 palec (velikost pixelů 1,6 µm, respektive sloučením 4 pixelů vznikne 3,2µm pixel), ostřením dual pixel PDAF, světelností f/1.67, ohniskovou vzdáleností 23 mm a optickou stabilizací obrazu
- Širokoúhlý snímač s rozlišením 50 Mpx, velikostí čipu 1/2,76″ (pixely 0,64 µm/1,28 µm při sloučení 4 pixelů), ostřením dual pixel PDAF a objektivem s clonou f/2.2 a ohniskovou vzdáleností 14 mm (úhel záběru 115°)
- Periskopický teleobjektiv s rozlišením 200 Mpx, 1/1,4″ čipem (pixely 0,56 µm/2,24 µm při sloučení 9 pixelů), ostřením dual pixel PDAF od 30 cm a objektivem se světelností f/2.39–2.96, optickou stabilizací a 3,2–4,3× optickým přiblížením (75–100 mm)
Hlavní fotoaparát Xiaomi 17 Ultra je postaven na 1″ snímači Light Fusion 1050L (OmniVision OV50X), který podporuje technologii LOFIC HDR – ta dramaticky zlepšuje práci s protisvětlem a vysokým dynamickým rozsahem.
Dalším zajímavým vývojovým krokem je přechod ze dvou teleobjektivů na jeden. Ten je postaven ze tří skupin precizně sladěných objektivů, které se vzájemně pohybují a dovolují plynulý zoom mezi ekvivalentními ohniskovými vzdálenostmi 75-100 mm. Fotoaparát v celém rozsahu přiblížení využívá celou plochu 1/1,4″ snímače a dovoluje fotografovat v plném rozlišení 200 Mpx.
Ultraširokoúhlý fotoaparát se zdánlivě nezměnil – senzor i specifikace objektivu jsou stejné jako dříve. Na přední straně se nachází další novinka – 50Mpx selfie fotoaparát (f/2.2, 90°, 21mm) s automatickým ostřením, který nahradil dlouholetý 32Mpx snímač.
Fotoaparáty u iPhone 17 Pro (Max)
U fotoaparát u dorazilo několik kýžených vylepšení. K zajímavým inovacím došlo jak vpředu, tak vzadu – všechny fotoaparáty na zádech nyní mají rozlišení 48,7 Mpx, selfie kamerka dostala také vyšší rozlišení a mnohem širší úhel záběru. Sestava kamer tak letos vypadá následovně:
- Hlavní – Sony IMX 903, rozlišení 48,7 Mpx, 1/1,28″ velikost čipu, clona f/1.78, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření dual pixel (PDAF)
- Teleobjektiv – Sony IMX 973, rozlišení 48,7 Mpx, 1/2,55″ velikost čipu, clona f/2.8, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 100 milimetrů, 4× optické přiblížení, až 40× digitální zoom, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření dual pixel (PDAF), OIS
- Širokoúhlý – Sony IMX 972, rozlišení 48,7 Mpx, velikost čipu 1/2,55″, clona f/2.2, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 13 milimetrů, úhel záběru 120°, fázové ostření dual pixel (PDAF)
- Přední – Sony IMX 914, rozlišení 17,9 Mpx, clona f/1.9, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 20 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření dual pixel (PDAF)
S tím, jak Apple vylepšil teleobjektiv u iPhonu 17 Pro a Pro Max, fotoaparáty nově pokrývají poměrně široký rozsah ohnisek: hlavní snímač je kromě ekvivalentu 24, 28 a 35 milimetrů využíván i pro 2× bezztrátové přiblížení (ekvivalent ohniskové vzdálenosti 48 milimetrů), teleobjektiv také dokáže přiblížit 8násobně (ekvivalent 200 milimetrového ohniska), což se daří s pomocí technologie, při které iPhone využije jen část plochy objektivu, takže výsledek zůstane v bezztrátové kvalitě.
iPhone má už několik generací technický (softwarový) nedostatek, který značně ovlivňuje kvalitu snímků s přiblížením. Zatímco u Xiaomi si můžete vybrat přibližovací objektiv a telefon poté pořizuje snímky výhradně teleobjektivem, u iPhonu je to trochu komplikovanější.
Ve fotoaplikaci se sice můžete přepnout na teleobjektiv (4× optické přiblížení), ale až na základě scény iPhone bez vašeho vědomí rozhoduje o tom, zdali snímek pořídí teleobjektivem, anebo výřezem z hlavního fotoaparátu. Po pořízení fotky na displeji telefonu vypadá vše v pořádku, ale po zobrazení na větším monitoru se naplno odhalí šum a nedostatečné vykreslení detailů.
|iPhone 17 Pro (Max)
|Xiaomi 17 Ultra
|Hlavní fotoaparát
|48,7 Mpx (Sony IMX 903)
|50 Mpx (Light Fusion 1050L)
|Velikost čipu
|1/1,28″
|1″ (jednopalcový)
|Clona
|f/1.78
|f/1.67
|Ohnisko (ekvivalent)
|24 mm
|23 mm
|Teleobjektiv
|48,7 Mpx (Sony IMX 973)
|200 Mpx (Samsung HPE)
|Zoom
|Fixní (4× optický zoom)
|Plynulý mechanický (3,2–4,3×)
|Rozsah ohnisek
|100 mm (až 200 mm výřezem)
|75–100 mm (plynule)
|Širokoúhlý fotoaparát
|48,7 Mpx (Sony IMX 972)
|50 Mpx (Samsung JN5)
|Úhel záběru
|120° (13 mm)
|115° (14 mm)
|Selfie kamera
|17,9 Mpx (f/1.9)
|50 Mpx (f/2.2, AF)
|Video
|4K při 120 fps
|8K při 30 fps, 4K při 120 fps
Xiaomi 17 Ultra a iPhone 17 Pro: testovací snímky
Který telefon podle vašeho názoru fotí lépe? Hlasujte v anketě, případně nám dejte vědět do diskuze pod článkem.