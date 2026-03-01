TOPlist

Fotoduel Xiaomi 17 Ultra vs. iPhone 17 Pro: který fotí nejlépe?

Jiří Hrma
Jiří Hrma 1. 3. 19:15
1
Fotoduel Xiaomi 17 Ultra vs. iPhone 17 Pro Max: který u nich fotí lépe?
  • Postavili jsme proti sobě fotoaparáty nejlepších smartphonů od Applu a Xioami
  • iPhone 17 Pro se prodává za 32 999 Kč, novinka v podobě Xiaomi 17 Ultra vyjde na 35 999 Kč
  • V článku naleznete téměř dvacítku testovacích snímků, které jsme pořídili v různých světelných podmínkách

Jak fotí nejlepší iPhone ve srovnání s nejlepším Xiaomi? Rozhodli jsme se to vyzkoušet a připravit pro vás galerii plnou srovnávacích snímků. Zatímco Apple u iPhone 17 Pro (Max) sází na perfektní barevnou kalibraci napříč všemi fotoaparáty a poprvé v historii osadil zadní stranu trojicí snímačů se shodným rozlišením 48,7 Mpx, Xiaomi u modelu 17 Ultra pokračuje v honbě za hrubým výkonem hardwaru, ke kterému tradičně přidává spolupráci s německou Leicou. Čínský gigant opět sází na masivní jednopalcový senzor Light Fusion 1050L s technologií LOFIC HDR, která slibuje poměrně velký skok v kvalitě nejen při focení v protisvětle, a doplňuje jej monstrózním 200Mpx periskopickým teleobjektivem.

Pokud čtete tento článek na telefonu nebo monitoru s podporou HDR (10bitová barevná hloubka), určitě přejděte na tuto galerii, kde najdete všechny testovací snímky v plném rozlišení. S vysokým dynamickým rozsahem zároveň vyniknou detaily a světelné rozdíly, které na běžném displeji prostě neuvidíte. A v některých případech je rozdíl skutečně markantní.

Právě v oblasti zoomování se letos odehrává nejzajímavější bitva. Xiaomi 17 Ultra opustilo koncept dvou samostatných teleobjektivů a nahradilo je unikátní konstrukcí se třemi skupinami pohyblivých čoček. Ty umožňují plynulý optický zoom v rozsahu 75–100 mm při zachování plného rozlišení velkého 1/1,4″ snímače. Apple na to odpovídá svou precizní softwarovou magií a novým čipem Sony IMX 973. I když fyzicky končí na 4násobném optickém přiblížení, díky technologii výřezu z plochy snímače slibuje bezztrátovou kvalitu až do ekvivalentu 200 mm.

Fotoduel Xiaomi 17 Ultra vs. iPhone 17 Pro: který fotí nejlépe?

Fotoduel Xiaomi 17 Ultra vs. iPhone 17 Pro: který fotí nejlépe?

Změny se však neodehrály jen u hlavních snímačů. Apple výrazně vylepšil širokoúhlý foťák a do hry přihodil také vylepšenou selfie kameru s rozlišením 17,9 Mpx. Xiaomi kontruje novým 50Mpx předním snímačem s automatickým ostřením, který po letech střídá starší hardware. Oba telefony tak představují to nejlepší, co lze aktuálně do kapsy pořídit, ovšem s velmi rozdílným přístupem: Apple ladí ekosystém snímačů Sony k dokonalé vyváženosti, zatímco Xiaomi se snaží smazat rozdíly mezi telefonem a profesionálním fotoaparátem pomocí nekompromisní velikosti čipů a spoluprací se značkou Leica.

Fotoaplikace na Xiaomi 17 Ultra a iPhone 17 Pro
Fotoaplikace na Xiaomi 17 Ultra a iPhone 17 Pro

Fotoaparáty u Xioami 17 Ultra

Velkým lákadlem modelů Ultra od Xiaomi jsou tradičně fotoaparáty a i letos se máte na co těšit. V obřím kruhovém modulu se nachází velmi silná sestava:

  • Hlavní 50Mpx senzor s velikostí 1 palec (velikost pixelů 1,6 µm, respektive sloučením 4 pixelů vznikne 3,2µm pixel), ostřením dual pixel PDAF, světelností f/1.67, ohniskovou vzdáleností 23 mm a optickou stabilizací obrazu
  • Širokoúhlý snímač s rozlišením 50 Mpx, velikostí čipu 1/2,76″ (pixely 0,64 µm/1,28 µm při sloučení 4 pixelů), ostřením dual pixel PDAF a objektivem s clonou f/2.2 a ohniskovou vzdáleností 14 mm (úhel záběru 115°)
  • Periskopický teleobjektiv s rozlišením 200 Mpx, 1/1,4″ čipem (pixely 0,56 µm/2,24 µm při sloučení 9 pixelů), ostřením dual pixel PDAF od 30 cm a objektivem se světelností f/2.39–2.96, optickou stabilizací a 3,2–4,3× optickým přiblížením (75–100 mm)

Hlavní fotoaparát Xiaomi 17 Ultra je postaven na 1″ snímači Light Fusion 1050L (OmniVision OV50X), který podporuje technologii LOFIC HDR – ta dramaticky zlepšuje práci s protisvětlem a vysokým dynamickým rozsahem.



Xiaomi 17 Ultra recenze: špičkový fotomobil, který se nebojí inovací



Nepřehlédněte

Xiaomi 17 Ultra recenze: špičkový fotomobil, který se nebojí inovací

Dalším zajímavým vývojovým krokem je přechod ze dvou teleobjektivů na jeden. Ten je postaven ze tří skupin precizně sladěných objektivů, které se vzájemně pohybují a dovolují plynulý zoom mezi ekvivalentními ohniskovými vzdálenostmi 75-100 mm. Fotoaparát v celém rozsahu přiblížení využívá celou plochu 1/1,4″ snímače a dovoluje fotografovat v plném rozlišení 200 Mpx.

Ultraširokoúhlý fotoaparát se zdánlivě nezměnil – senzor i specifikace objektivu jsou stejné jako dříve. Na přední straně se nachází další novinka – 50Mpx selfie fotoaparát (f/2.2, 90°, 21mm) s automatickým ostřením, který nahradil dlouholetý 32Mpx snímač.

Fotoaparáty u iPhone 17 Pro (Max)

U fotoaparát u dorazilo několik kýžených vylepšení. K zajímavým inovacím došlo jak vpředu, tak vzadu – všechny fotoaparáty na zádech nyní mají rozlišení 48,7 Mpx, selfie kamerka dostala také vyšší rozlišení a mnohem širší úhel záběru. Sestava kamer tak letos vypadá následovně:

  • Hlavní – Sony IMX 903, rozlišení 48,7 Mpx, 1/1,28″ velikost čipu, clona f/1.78, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření dual pixel (PDAF)
  • Teleobjektiv – Sony IMX 973, rozlišení 48,7 Mpx, 1/2,55″ velikost čipu, clona f/2.8, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 100 milimetrů, 4× optické přiblížení, až 40× digitální zoom, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření dual pixel (PDAF), OIS
  • Širokoúhlý – Sony IMX 972, rozlišení 48,7 Mpx, velikost čipu 1/2,55″, clona f/2.2, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 13 milimetrů, úhel záběru 120°, fázové ostření dual pixel (PDAF)
  • Přední – Sony IMX 914, rozlišení 17,9 Mpx, clona f/1.9, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 20 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření dual pixel (PDAF)

S tím, jak Apple vylepšil teleobjektiv u iPhonu 17 Pro a Pro Max, fotoaparáty nově pokrývají poměrně široký rozsah ohnisek: hlavní snímač je kromě ekvivalentu 24, 28 a 35 milimetrů využíván i pro 2× bezztrátové přiblížení (ekvivalent ohniskové vzdálenosti 48 milimetrů), teleobjektiv také dokáže přiblížit 8násobně (ekvivalent 200 milimetrového ohniska), což se daří s pomocí technologie, při které iPhone využije jen část plochy objektivu, takže výsledek zůstane v bezztrátové kvalitě.

iPhone má už několik generací technický (softwarový) nedostatek, který značně ovlivňuje kvalitu snímků s přiblížením. Zatímco u Xiaomi si můžete vybrat přibližovací objektiv a telefon poté pořizuje snímky výhradně teleobjektivem, u iPhonu je to trochu komplikovanější.



iPhone 17 Pro v oranžové a iPhone 17 Pro Max v modré barvě



Nepřehlédněte

iPhone 17 Pro recenze: jablíčko, které po letech opět baví

 

Ve fotoaplikaci se sice můžete přepnout na teleobjektiv (4× optické přiblížení), ale až na základě scény iPhone bez vašeho vědomí rozhoduje o tom, zdali snímek pořídí teleobjektivem, anebo výřezem z hlavního fotoaparátu. Po pořízení fotky na displeji telefonu vypadá vše v pořádku, ale po zobrazení na větším monitoru se naplno odhalí šum a nedostatečné vykreslení detailů.

Fotoduel Xiaomi 17 Ultra vs. iPhone 17 Pro: který fotí nejlépe?
Xiaomi 17 Ultra a iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro (Max) Xiaomi 17 Ultra
Hlavní fotoaparát 48,7 Mpx (Sony IMX 903) 50 Mpx (Light Fusion 1050L)
Velikost čipu 1/1,28″ 1″ (jednopalcový)
Clona f/1.78 f/1.67
Ohnisko (ekvivalent) 24 mm 23 mm
Teleobjektiv 48,7 Mpx (Sony IMX 973) 200 Mpx (Samsung HPE)
Zoom Fixní (4× optický zoom) Plynulý mechanický (3,2–4,3×)
Rozsah ohnisek 100 mm (až 200 mm výřezem) 75–100 mm (plynule)
Širokoúhlý fotoaparát 48,7 Mpx (Sony IMX 972) 50 Mpx (Samsung JN5)
Úhel záběru 120° (13 mm) 115° (14 mm)
Selfie kamera 17,9 Mpx (f/1.9) 50 Mpx (f/2.2, AF)
Video 4K při 120 fps 8K při 30 fps, 4K při 120 fps

Xiaomi 17 Ultra a iPhone 17 Pro: testovací snímky

Xiaomi 17 UltraiPhone 17 Pro (Max)
Portrétový snímek – Xiaomi 17 Ultra (2×, 46 mm) vs. iPhone 17 Pro Max (2×, 48 mm)
Xiaomi 17 UltraiPhone 17 Pro (Max)
Teleobjektiv – Xiaomi 17 Ultra (4,3×, 100 mm) vs. iPhone 17 Pro Max (4×, 100 mm)
Xiaomi 17 UltraiPhone 17 Pro (Max)
Teleobjektiv – Xiaomi 17 Ultra (4,3×, 100 mm) vs. iPhone 17 Pro Max (4×, 100 mm)
Xiaomi 17 UltraiPhone 17 Pro (Max)
Hlavní fotoaparát – Xiaomi 17 Ultra (1×, 23 mm) vs. iPhone 17 Pro Max (1×, 24 mm)
Xiaomi 17 UltraiPhone 17 Pro (Max)
Teleobjektiv – Xiaomi 17 Ultra (4,3×, 100 mm) vs. iPhone 17 Pro Max (4×, 100 mm)
Xiaomi 17 UltraiPhone 17 Pro (Max)
Teleobjektiv – Xiaomi 17 Ultra (3,2×, 75 mm) vs. iPhone 17 Pro Max (4×, 100 mm)
Xiaomi 17 UltraiPhone 17 Pro (Max)
Širokoúhlý fotoaparát – Xiaomi 17 Ultra (0,6×, 14 mm) vs. iPhone 17 Pro Max (0,5×, 14 mm)
Xiaomi 17 UltraiPhone 17 Pro (Max)
Hlavní fotoaparát – Xiaomi 17 Ultra (1×, 23 mm) vs. iPhone 17 Pro Max (1×, 24 mm)
Xiaomi 17 UltraiPhone 17 Pro (Max)
Teleobjektiv – Xiaomi 17 Ultra (8,6×, 200 mm) vs. iPhone 17 Pro Max (8×, 200 mm)
Xiaomi 17 UltraiPhone 17 Pro (Max)
Teleobjektiv – Xiaomi 17 Ultra (8,6×, 200 mm) vs. iPhone 17 Pro Max (8×, 200 mm)
Xiaomi 17 UltraiPhone 17 Pro (Max)
Teleobjektiv – Xiaomi 17 Ultra (3,2×, 75 mm) vs. iPhone 17 Pro Max (4×, 100 mm)
Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Který telefon podle vašeho názoru fotí lépe? Hlasujte v anketě, případně nám dejte vědět do diskuze pod článkem.

Který telefon podle vás fotí nejlépe?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Vstoupit do diskuze (1)
Autor článku Jiří Hrma
Jiří Hrma
Zakladatel a šéfredaktor SMARTmania.cz, fanoušek moderních technologií a chytré domácnosti, cestovatel, milovník elektronické hudby a vyznavač extrémních sportů.

Další dnešní články

Benjamin Netanjahu se zalepeným mobilem
Benjamin Netanjahu s páskou přes mobil. Důvod tohoto opatření vás překvapí
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 17:00
0
Honor Magic V5 Recenze
Honor Magic V6 posouvá hranice: skládačka dostala ještě tenčí tělo, větší výdrž a vyšší odolnost
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 15:29
0
Chytrý telefon Samsung Galaxy S26 Ultra
Drzost, nebo geniální trolling? Samsung vykradl Apple, a ještě se mu vysmál do obličeje
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 12:00
2
Xiaomi Vision GT
Neskutečný počin od Xiaomi: Vision GT už je v Barceloně, bourá veškeré představy o designu
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 9:30
0

Kapitoly článku