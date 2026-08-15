Google ve Francii dva roky odkládal AI přehledy. Tři týdny po startu stojí před antimonopolním úřadem

- Aliance francouzského tisku APIG podala 11. srpna podnět k antimonopolnímu úřadu Autorité de la concurrence. Terčem jsou AI přehledy a AI Mode, které Google ve Francii spustil 22. července.
- Vydavatelé se opírají o závazky z června 2022, platné do roku 2027. Google podle nich nové funkce nasadil jednostranně, bez vyjednávání a bez samostatné odměny.
- Studie Arcomu citovaná v podnětu odhaduje ztrátu návštěvnosti kvůli AI shrnutím na 33 až 38 procent. Google tvrdí, že platby tisku už upravil a že se weby mohou odhlásit.
Google zapnul ve Francii AI přehledy a AI Mode 22. července, tedy dva roky poté, co stejná funkce naběhla v USA. Reakce přišla za tři týdny. Aliance tisku obecných informací (APIG), pod kterou spadá přes 300 titulů denního a týdenního tisku, podala 11. srpna podnět k tamnímu antimonopolnímu úřadu Autorité de la concurrence.
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Postavili nás před hotovou věc
Podnět stojí na závazcích, které Google přijal v červnu 2022 a které regulátor prohlásil za závazné až do roku 2027. Firma se v nich upsala vyjednávat v dobré víře, transparentně a bez diskriminace. Spuštění nových funkcí ale podle aliance proběhlo jednostranně, bez předchozího svolení a bez samostatné odměny za nové využití novinářské práce. Média měla na výběr ze dvou možností: podepsat aktualizaci stávající licenční smlouvy, nebo své texty technicky stáhnout a přijít o viditelnost ve vyhledávání.
„Vydavatelé nežádají, aby se zastavila inovace. Žádají, aby se hodnota sdílela a aby bylo užití jejich práce zaplaceno, jak vyžaduje zákon,” uvedl v tiskové zprávě Marc Feuillée, generální ředitel skupiny Figaro, který alianci vede od letošního ledna. APIG k tomu dodává, že podnětem chce podmínky pro vyjednávání obnovit. Obsah do generativních služeb dodávat chce, jen za odměnu, která médiím udrží ekonomickou stabilitu.
Čísla, kterými aliance argumentuje, pocházejí ze studie regulátora Arcom. Ta na evropských trzích, kde AI shrnutí běží déle, odhaduje pokles návštěvnosti připsatelný těmto funkcím na 33 až 38 procent. Podobným směrem ukazuje výzkum Pew Research Center z loňského července, který sledoval reálné chování 900 Američanů napříč bezmála 69 tisíci dotazy. Když se ve výsledcích objevilo AI shrnutí, klikli uživatelé na klasický odkaz v 8 procentech případů. Bez shrnutí v 15 procentech. Google tehdy metodiku studie zpochybnil.
Google odmítá, že by tisk obcházel. Serveru Franceinfo sdělil, že systém plateb už upravila tak, aby zohledňoval zobrazování chráněného obsahu v AI přehledech i v AI Mode, a že si provozovatelé webů mohou vybrat, jestli se v těchto funkcích objeví. Přepínač v Search Console ovšem Google ohlásil 3. června, ve stejný den, kdy mu britský úřad CMA jako vůbec první nařídil dát vydavatelům možnost odhlášení. A má své hranice. Na aplikaci Gemini ani na trénování modelů se nevztahuje.
V Paříži už Google platil, a to dvakrát
Francie transponovala evropskou směrnici o vedlejších právech jako první země EU, zákonem z 24. července 2019. Autorité de la concurrence od té doby Google dvakrát pokutovala. V červenci 2021 dostal 500 milionů eur za to, že nevyjednával „v dobré víře“, jak mu ukládala předběžná opatření z dubna 2020. V březnu 2024 následovalo 250 milionů eur za porušení části závazků z roku 2022, přičemž regulátor tehdy zvlášť zmínil, že Google trénoval model za chatbotem Bard, dnešním Gemini, na textech vydavatelů, aniž by je nebo úřad upozornil.
Aliance má navíc v ruce čerstvý precedent. Osmého července uložil stejný úřad čtyři předběžná opatření Metě, a to na základě podnětu, který APIG podala v září 2025. Předseda úřadu Benoît Cœuré tehdy řekl, že chráněný obsah použitý v AI přehledech musí být odměněn z titulu vedlejších práv. Souběžně běží od prosince 2025 vyšetřování Evropské komise. Rozhodnutí může trvat měsíce, jenže pro evropská média jde o zásadní test. Ukáže se, jestli má o AI shrnutích vůbec smysl vyjednávat, nebo jestli je jedinou funkční pákou regulátor.