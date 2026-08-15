Vyhlášení soutěže: 3x sluchátka JBL Live 780NC vyhrávají…

- Máme pro vás vyhlášení soutěže se značkou JBL o trio atraktivních sluchátek
- Celkem tři výherci získají model JBL Live 780NC s možností výběru vlastní barvy
Ve spolupráci se značkou JBL jsme pro vás připravili soutěž, ve které jste mohli získat stylová sluchátka JBL Live 780NC v hodnotě 4 590 Kč. Stačilo pouze odpovědět na jednoduchou soutěžní otázku a mít trochu štěstí.
Tentokrát to nebylo o jediném šťastlivci – šance na výhru byla hned trojnásobná! Místo jednoho kusu totiž rozdáváme hned tři tato parádní bezdrátová sluchátka. Mít radost tak dnes budou hned tři z vás.
Ať už se chystáte zkrátit si dlouhé cestování, potřebujete se v práci nekompromisně odstřihnout od okolního ruchu díky aktivnímu potlačení hluku (ANC), nebo si jen chcete dopřát svůj oblíbený playlist v té nejvyšší kvalitě, JBL Live 780NC vás rozhodně nezklamou.
Do soutěže dorazila více než tisícovka odpovědí, za což vám všem moc děkujeme. Štěstěna ale mohla ukázat jen na tři z vás – pojďme se podívat, kdo si brzy nasadí nová sluchátka!
Výherci sluchátek
Z došlých odpovědí jsme pomocí skriptu náhodně vygenerovali tři výherce:
- Lukáš Londin (lg85@a****.cz), vybral si JBL Live 780NC v oranžové barvě
- Michal Fiedler (90.fiedler@g****.com), vybral si JBL Live 780NC v modré barvě
- Jiří Culek (jicu.jicu@g****.com), vybral si JBL Live 780NC v oranžové barvě
Všem výhercům gratulujeme – na uvedeném soutěžním e-mailu je budeme kontaktovat kvůli získání adresy pro zaslání výhry.