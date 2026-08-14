Poco F9 Pro a Ultra v kompletním úniku. Vlajkové čipsety, špičková fotovýbava a vysoké ceny

- Značka Poco již brzy odhalí své nové vlajkové smartphony řady F9
- Díky serveru WinFuture.de si obě chystané novinky můžeme ukázat s předstihem
- Známe i evropské ceny, které jsou na poměry značky Poco poměrně vysoké
Značka Poco, která patří čínskému Xiaomi, chystá dva vlajkové smartphony poháněné supervýkonným čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Nejedná se o úplné novinky, v obou případech jsou základem již dříve představené smartphony značky Redmi, které se ale na globálním trhu neprodávaly. Ve srovnání se svými čínskými protějšky budou mít novinky od Poco totožnou výbavu, bohužel s menšími akumulátory.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Poco F9 Pro: s reproduktorem na zádech
První chystanou novinkou bude převlečený smartphone Redmi K100 Pro. Tento telefon je z připravované dvojice menší – zepředu jej bude reprezentovat 6,59″ OLED displej s Quad HD rozlišením a vysokou obnovovací frekvencí 185 Hz. Samotný panel má pocházet od výrobce TCL CSOT, přičemž Xiaomi se na jeho vývoji údajně přímo podílelo a přispělo vlastními technologiemi pro zvýšení kvality obrazu. Součástí displeje má být čtečka otisků prstů a 32Mpx selfie kamerka schovaná do kruhového výřezu.
Záda telefonu budou patřit obdélníkovému ostrůvku, v němž najdeme následující trojici fotoaparátů:
- 200Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.68
- 8Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 112°
- 50Mpx teleobjektiv s 2,5× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.0
Kromě kamer bude vystouplý ostrůvek obsahovat velký basový reproduktor vyvinutý společností Bose, který bude společně s dvěma výškovými repráčky dotvářet zvukový systém 2.1.
Poco F9 Pro bude pohánět čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, k dispozici bude několik paměťových variant – kapacita RAM má dosahovat 12 nebo 16 GB RAM, úložiště bude nabízeno v kapacitách 256 nebo 512 GB. Zásobárnou energie má být akumulátor s kapacitou 6 330 mAh, což je trochu zklamáním – čínský protějšek Redmi K100 Pro totiž disponuje výrazně větší 8 580mAh baterií. Ochuzeni alespoň nebudeme o podporu rychlého i bezdrátového nabíjení.
Poco F9 Pro má vážit 206 gramů a nabídne zvýšenou odolnost IP69.
Poco F9 Ultra: větší displej, lepší fotoaparáty
Druhá chystaná „novinka“ bude mít základy ve smartphonu Redmi K100 Pro Max. Oproti variantě Pro bude o něco větší – dostane 6,85″ displej s rozlišením 1 200 × 2 608 pixelů a obnovovací frekvencí 185 Hz. Díky větším rozměrům se můžeme těšit i na větší akumulátor, ačkoliv oproti čínské variantě s 9 070 mAh se budeme muset spokojit „pouze“ s kapacitou 8 050 mAh.
Poco F9 Ultra rovněž dostane lepší sestavu fotoaparátů:
- 200Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.68
- 50Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 102° a světelností f/2.4
- 50Mpx periskopický s 5× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/3.0
Selfie zůstane stejná jako u varianty Pro, stejně tak i zvukový systém 2.1 od Bose. Zadní reproduktor navíc bude obklopen notifikačním LED kroužkem. Poco F9 Ultra bude pohánět čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve spolupráci s 12/16 GB RAM a 256/512GB úložištěm, v tomto bude s modelem Pro nastejno. Poco F9 Ultra má vážit 235 gramů a nabídne zvýšenou odolnost IP69.
Ceny budou vysoké
Jestliže značka Poco platila za levnou alternativu ke Xiaomi, u řady Poco F9 to rozhodně platit nebude. Podle serveru WinFuture.de má Poco F9 Pro startovat na částce 799 eur (asi 19 400 korun s DPH), zatímco varianta Ultra přijde minimálně na 999 eur (asi 24 200 korun s DPH). Oba telefony mají být nabízeny v pestrých barvách, podle uniklých obrázků se můžeme těšit minimálně na černou, bílou, zelenou a červenou. Datum premiéry novinek od Poco je zatím neznámé.