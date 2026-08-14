Prototyp ovladače Xbox Elite 3 unikl na veřejnost, ukrývá překvapivé tajemství

- Internetem kolují snímky chystaného ovladače Xbox Elite 3
- Ten má nabídnout hned několik novinek, přičemž o jedné z nich se doposud nevědělo
- K oficiálnímu představení by mělo dojít ještě letos
Ačkoli by hráči na PC jistě vášnivě nesouhlasili, patrně nejlepší herní periferií je gamepad. Ten je na rozdíl od klávesnice ergonomicky zkonstruovaný přesně pro potřeby hraní a moderní ovladače nabízí i řadu dalších vychytávek, především co se týče zpětné vazby. Kromě základních ovladačů nabízí výrobci konzolí také pokročilé verze pro náročné hráče, v případě PlayStationu se bavíme o DualSense Edge, u konkurenčního Xboxu je to pak Elite 2. Právě druhý jmenovaný by se měl již brzy dočkat nástupce.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Příští generace Xbox Elite 3 by mohla přinést dotykový displej
Ten se nyní podle všeho dostal do rukou jednomu uživateli na Redditu, který se neváhal pochlubit s jeho snímky. V mezičase již původní příspěvek s diskusního fóra zmizel, nicméně snímky vesele kolují dále. Je poměrně k neuvěření, že se jej údajně podařilo zakoupit na platformě OfferUp za pouhých 200 dolarů, tedy přibližně 5 tisíc korun. V květnu uniklé snímky z brazilského regulačního úřadu odhalily, že ovladač Xbox Elite 3 bude mít na spodním okraji dvě nová rolovací kolečka, druhý bezdrátový režim pro přímé připojení k serverům služby Xbox Cloud Gaming a nové tlačítko pro spárování, které má umožnit snadné přepínaní mezi „online a offline“ hraním.
Doposud jsme ale nevěděli, kde a jak se budou nová tlačítka nacházet, nicméně díky novým snímkům to už patrně víme – budou ukryta v integrovaném dotykovém displeji. Ten podle všeho dokáže zobrazovat i jiné věci. Na jedné z fotografií je vidět URL adresa, která uživatele přesměruje na servery společnosti Microsoft vztahující se ke cloudovému hraní. Uživatel Redditu bohužel uvádí, že ovladač nefunguje. „Nespáruje se ani s Xboxem, ani přes kabel. Jen bliká červená kontrolka, ale ať už je připojený kabelem nebo bezdrátově, nic nedělá,“ napsal.
Na dalších fotografiích můžeme vidět nová rolovací kolečka, čtyři zadní páčky, místo pro baterii, přenosné pouzdro a nový design odnímatelného směrového kříže. Zajímavostí je vyjímatelná baterie, kterou by mělo jít snadno nahradit za jinou s pomocí šroubováku Torx T6, což by byl rozhodně zajímavý posun k lepšímu, přičemž samotná baterie má kapacitu 5,8 Wh. Vzhledem k tomu, že se jedná o prototyp, který není určený k prodeji je potřeba tyto informace brát s rezervou, nicméně je poměrně nepravděpodobné, že by Microsoft před finálním představením něco zásadního měnil.