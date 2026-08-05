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Univerzální Xbox? Příští generace by mohla spustit „všechny“ hry

Michael Chrobok
Michael Chrobok 5. 8. 12:00
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Xbox Series X25
  • Microsoft usilovně pracuje na novém Xboxu označovaném jako Project Helix
  • Ten by měl být schopný spustit nejen konzolové, ale také PC hry
  • Z těch konzolových by mohl mít k dispozici všechny tituly, které kdy na Xbox vyšly

Stávající generace konzolí ještě sice zcela nenaplnila svůj potenciál, přesto se už pomalu začíná hovořit o možných nástupcích, a to jak u japonské Sony, tak i v případě amerického Microsoftu. Tajemný Project Helix je pochopitelně na detailní informace poměrně skoupý, ostatně prozatím víme jen to, že zařízení bude pohánět hybridní čip od AMD, který bude moci spouštět jak konzolové, tak i počítačové hry. Nyní se éterem šíří další informace, která je z hlediska hráčů velmi pozitivní – Helix by totiž nemusel spouštět jen konzolové a počítačové hry, ale v rukávu by měl mít ještě jeden trik.

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Jediný Xbox, který spustí „úplně“ všechno

Podle informací, které získal redaktor serveru The Verge Tom Warren, by Project Helix měl být schopný spouštět hry ze všech generací Xboxu, tedy z první konzole, která spatřila světlo světa v roce 2001, Xboxu 360 z roku 2005, třetí generace Xbox One z roku 2013 a také stále ještě aktuální generace Xbox Series, která byla představena v roce 2020. Tento střípek informace zapadá do celé mozaiky z poslední doby, kdy se Microsoft snaží nejen digitalizovat herní disky z posledních dvou generací, ale přináší také některé své klasiky na PC. Project Helix by tak mohl zastřešovat veškeré hraní na platformách od Microsoftu v rámci jednoho zařízení.

Celá situace je ale trochu problematičtější. Samotný Project Helix totiž vůbec nemusí mít fyzickou mechaniku, tudíž přehrávání starších her z disků bude o něco obtížnější. Další problém se také potenciálně ukrývá na straně herních vydavatelů, kteří k tomu musí poskytnout patřičné svolení. V tomto ohledu se Microsoft snaží vydavatele přesvědčit vidinou snadného zisku doslova bez práce, avšak ani tato strategie nutně nemusí přinést kýžené ovoce – část argumentu se totiž týká možného příslibu budoucích prodejů, než okamžitého zisku.



Nový Xbox projekt Helix



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U her pro původní Xbox a Xbox 360 budou muset vydavatelé udělit souhlas ke každému jednotlivému titulu, stanovit jeho cenu a rozhodnout, zda budou tyto hry zahrnuty do předplatného služby Xbox Game Pass či nikoli. Velký otazník visí nad tituly, které už nyní nejsou k dispozici ke koupi z různých důvodů, nejčastěji kvůli vypršení licenčních práv, jako tomu je u několika her ze série Forza Horizon, kdy by ani vlastnictví fyzické kopie nemuselo stačit. Microsoft má každopádně poměrně dost času na to, aby přišel s řešením, ze kterého budou mít radost nejen hráči, ale i vydavatelé.

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Zdroj článku
Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

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