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Vypadá jako iPhone, ale svítí mu záda: Xiaomi chystá novinku se zcela unikátním prvkem

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 4. 8. 20:00
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Redmi K100 Pro
  • Xiaomi se připravuje na premiéru nových telefonů Redmi K100
  • Již za pár dnů se dočkáme dvojice K100 Pro a K100 Pro Max
  • Model Pro dostane velmi originální prvek, který se u telefonů ještě neobjevil

Řada Redmi K100 naváže na předchozí sérii K90 a bude postavena okolo obdobných prvků. Můžeme tedy očekávat například tři reproduktory, přičemž třetí bude usazený v modulu fotoaparátu a opět ho, stejně jako celý audiosystém, vyladí firma Bose. To ale není všechno a model K100 Pro nabídne také ojedinělé krytí zad, na které láká nejnovější oficiální teaser.

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A pak že je originalita mrtvá

V dnešním světě je poměrně těžké se odlišit a přijít s něčím originálním není úplně snadné. Nothing osazuje své telefony světelným systémem nebo externími displeji, někteří výrobci používají aktivní chlazení s ventilátorem a se svým kouskem originality přišlo vloni i Redmi. To osadilo svůj vlajkový telefon K90 Pro Max třetím reproduktorem, který našel své místo v modulu fotoaparátu.

Tento prvek zůstane u nového modelu Redmi K100 Pro zachován a doplní ho další ojedinělá věc. Barevná varianta Firefly Chasing Light bude mít záda ošetřena speciálním materiálem, který ve tmě světélkuje a umožňuje uživatelům kreslit na něj světelným zdrojem svítící obrazce. Podívejte se na teaser výše, vypadá to rozhodně velmi zajímavě.



Redmi Note 17 Pro v modré barvě



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Skvěle vybavená vlajková loď

Redmi K100 Pro nabídne velmi dobrou výbavu v čele se zbrusu novým procesorem Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-series. Jedná se o mírně odlehčenou verzi plnohodnotného modelu SD 8 Elite Gen 5 s nepatrně nižším výkonem. Redmi K100 Pro se tak stane prvním telefonem na trhu, který tento osmijádrový čip dostane. Dvě z jeho hlavních jader (Oryon) přitom běží na taktu 4,6 GHz.

Procesor by měl v benchmarku AnTuTu překonat hranici 4 milionů bodů, takže uživatelé prahnoucí po pořádně výkonném telefonu budou s touto novinkou určitě spokojeni. Další výbava zahrne AMOLED displej s úhlopříčkou 6,59 palce a vysokou obnovovací frekvencí 185 Hz a z promo obrázků je patrná konstrukce s hliníkovým rámečkem. Očekává se odolnost dle normy IP68.

Redmi K100 Pro v provedení Firefly Chasing Light
Redmi K100 Pro v provedení Firefly Chasing Light

Premiéra a cena

Nová řada Redmi K100 s modely K100 Pro a K100 Pro Max bude oficiálně představena 11. srpna 2026, a to v Číně. Telefon bude usazen v cenové hladině okolo 4 000 jüanů (15 000 Kč včetně DPH) a kromě unikátního zeleného provedení Firefly Chasing Light dorazí i v bílém odstínu. Je pravděpodobné, že na globální trhy tyto telefony dorazí pod značkou Poco, v rámci modelové řady F9.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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