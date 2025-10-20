To tu ještě nebylo! Redmi K90 Pro Max má integrovaný subwoofer od Bose

- Vlajková loď Xiaomi bude odhalena už za pár dní, překvapí hlavně zvukem
- Na zádech vidíme subwoofer od Bose, který doplní stereo reproduktory
Reproduktory smartphonů se postupně zlepšují a v dnešní době už často nabídnou poměrně slušný projev i stereo podání díky dvojici reproduktorů na protilehlých stranách telefonu. Redmi každopádně míří ještě dál, nejnovější vlajková loď totiž nabídne i samostatný subwoofer přímo v těle smartphonu, půjde tedy o 2.1 systém se stereem i basy.
Model K90 Pro Max bude v Číně oficiálně odhalen už ve čtvrtek, o reproduktoru na zádech telefonu se ale spekuluje už od doby, kdy se nový prvek objevil na promo snímcích. Nyní věrohodný zdroj potvrdil informaci i na platformě Weibo. Mělo by jít o subwoofer značky Bose, díky kterému bude zvukový projev telefonu mnohem více imerzivní a obohatí vás především při sledování filmů, hraní her nebo poslechu hudby. Kromě revolučního zvuku se ale můžeme těšit i na další špičkové parametry. K90 Pro Max bude vybaven novým čipem Snapdragon 8 Elite Gen 5 a taktéž sestava fotoaparátů má být velmi konkurenceschopná, ačkoliv detaily zatím bohužel neznáme.