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LinkedIn bojuje proti moderním trendům, na své síti nechce žádný AI slop

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 4. 8. 18:00
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Robot v obleku stojící v kanceláři (ilustrační obrázek)
  • Sociální sítě zaplavil nekvalitní obsah vytvořený s pomocí generativní umělé inteligence
  • Výjimkou není ani LinkedIn, který nyní vyrazil proti tomuto trendu do boje
  • Speciální tlačítko má umožnit uživatelům rychlé nahlášení takzvaného AI slopu

S rychlým nástupem umělé inteligence se začal nejen na sociálních sítích šířit takzvaný AI slop (v češtině též AI břečka), neboli nekvalitní obsah vytvořený méně zkušenými uživateli za pomocí AI. Na sítích se tento obsah šíří poměrně velkou rychlostí a tím může upozadit skutečně hodnotná témata a obsah. Zatímco většina sociálních sítí si s tímto trendem neví příliš rady, LinkedIn se rozhodl proti nekvalitnímu AI obsahu vyrazit do boje s pomocí speciálního tlačítka, který by umožnil příspěvek vytvořený s pomocí umělé inteligence označit.

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Konec nekvalitního AI obsahu na LinkedIn?

LinkedIn je v lehce odlišné pozici oproti ostatním populárním sociálním sítím, neboť na rozdíl od nich se zaměřuje na profesionály ve svých oborech a profiluje se jako pracovní síť. Ačkoli i LinkedIn má své problémy, mezi které patří například velké množství příspěvků ve stylu „co mě hromadná autonehoda naučila o B2B prodejích“, s nástupem umělé inteligence by relevance LinkedIn mohla výrazným způsobem klesnout. Detektor AI s názvem Pangram nedávno zjistil, že až 41 procent dlouhých příspěvků na LinkedIn bylo označeno jako texty zcela vygenerované umělou inteligencí, o čemž informoval server 404Media.

Co je to AI slop?

Wikipedie označuje AI břečku (anglicky AI slop) jako nekvalitní obsah, zahrnující text, obrázky a videa, vytvořený umělou inteligencí pomocí generativní technologie. Termín má hanlivý význam podobně jako spam a označuje primitivní, kýčovité a všeobecně banální výtvory umělé inteligence, které vznikají ve velkém množství jako výplňový obsah, postrádající samotnou podstatu i kvalitu.

„Omezení AI slopu je pro nás nejvyšší prioritou,“ uvádí ve svém příspěvku Hari Srinivasan, ředitel pro produktový vývoj. Kromě tlačítka pro nahlášení příspěvku zdánlivě vytvořeného umělou inteligencí LinkedIn také zavádí nové klasifikátory, které mají identifikovat, zda se jedná o nekvalitní obsah generovaný AI, nebo o obsah nízké kvality, což má za úkol snížit množství nekvalitního obsahu, který se může zobrazovat v doporučeném obsahu.

Tlačítko označující obsah jako AI slop na síti LinkedIn
Tlačítko označující obsah jako AI slop na síti LinkedIn prozatím v české mutaci není k dispozici

V českém prostředí se nové tlačítko prozatím neobjevilo, stejně tak nelze ani v nahlášení příspěvku vybrat možnost, která by odpovídala nahlášení z důvodu nekvalitního AI obsahu. Je nicméně pravděpodobné, že pokud se v zahraničí speciální tlačítko pro nahlášení AI slopu osvědčí, bude brzy zavedeno také v české mutaci sítě LinkedIn. Kromě toho LinkedIn ruší funkci, která pomocí umělé inteligence „vylepšovala“ příspěvky, a nahradí ji funkcí, která zkontroluje gramatiku, ale nezmění styl vyjadřování.

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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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