800 tisíc lidí čekalo na aplikaci od Googlu, ten ji zrušil ještě před vydáním

- Google je znám pro své „zařezávání“ aplikací, tohle je ale rychlé i na něj
- Očekávanou mobilní aplikaci AI Studio ukončil ještě před samotným vydáním
- Čekalo na ni přitom přes 800 tisíc uživatelů
Na umělou inteligenci ve velkém vsází nejen velké společnosti, ale také samotní uživatelé. Zatímco pro jedny je to příležitost k velkému zisku, ty druhé pro změnu pohání vidina ušetření práce a nákladů. Pro efektivní práci s AI jsou ale zapotřebí adekvátní nástroje, obzvláště pokud s pomocí umělé inteligence chcete vytvářet i něco více, než jen recepty a vtipné obrázky. Google proto uživatelům slíbil samostatnou aplikaci pro svůj nástroj AI Studio, který slouží k rychlému zkoušení, ladění a prototypování aplikací s umělou inteligencí a umožňuje přímou práci s modely Gemini bez nutnosti složitého nastavování kódu.
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Google přehodnotil své plány
O chystanou aplikaci pro Android a iOS byl podle všeho velký zájem, ostatně ve frontě na její stažení bylo přes 800 tisíc uživatelů. Nebyl by to ale Google, kdyby nepřehodnotil své plány a aplikaci nezaříznul ještě dříve, než ji vůbec vydal. Svůj krok vysvětlil Google v příspěvku na sociální síti X: „Děkujeme vám, přibližně 800 000 uživatelům, kteří si předobjednali naši mobilní aplikaci pro iOS a Android – je zřejmé, že lidé mají zájem o tvorbu softwaru i na cestách. Místo toho, abychom vás žádali o stažení další aplikace, rozhodli jsme se zvolit zcela odlišný přístup: takový, při kterém aplikace vznikají přirozeně, v průběhu vašich každodenních konverzací s Gemini,“ popisuje rozhodnutí Google.
thank you to the ~800,000 of you that pre-ordered our mobile app on iOS and Android — it’s clear that people are interested in building software on the go
instead of asking you to download yet another app we’ve decided to take an entirely different approach: one where apps…
— Google AI Studio (@GoogleAIStudio) July 31, 2026
„Spolupracujeme s týmem aplikace Gemini, abychom to mohli realizovat na mobilních zařízeních i na počítačích. Nadále investujeme do webového prostředí AI Studio pro ty, kteří chtějí proměnit svůj nápad v podnět a následně v podnikání. Týmy tvrdě pracují na tom, aby se toto stalo skutečností, více informací o tom sdělíme později,“ nastínil gigant z Mountain View budoucí vývoj. V květnu Google přišel s oznámením, že separátní aplikace AI Studio pro mobilní zařízení umožní tvůrcům a vývojářům vytvářet, vylepšovat, testovat a dokonce i publikovat aplikace využívající umělou inteligenci přímo ze svých chytrých telefonů, což mnoho uživatelů navnadilo.
Google rovněž představil zajímavé funkce, jako je remixování aplikací a synchronizace projektů napříč zařízeními. Je poměrně překvapivé, že se i přes velký zájem Google rozhodnul namísto vydání samostatné aplikace začlenit AI Studio přímo do Gemini. I když se to může zdát logické, ostatně udržovat v chodu separátní aplikaci stojí finanční prostředky, je s podivem, že si náklady v Mountain View nespočítali dříve.