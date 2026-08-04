Přiložte a sdílejte: Google údajně chystá pro Quick Share funkci Tap to Share

- Google pravděpodobně připravuje novinku v rámci platformy Quick Share
- Brzy by do ní mohla dorazit funkce Tap to Share fungující podobně jako AirDrop
- Uživatelé budou moct přenášet soubory přiložením dvou telefonů k sobě
Systém pro rychlý přenos souborů AirDrop od Applu patří mezi nejpopulárnější technologie, které iPhony nabízí. Google se s platformou Quick Share, na jejímž vývoji spolupracuje se Samsungem, snaží o něco podobného a naposledy jsme se například dočkali toho, že obě tyto platformy umí fungovat mezi sebou. Další vylepšení Quick Share je údajně v přípravě.
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Zmínku o dalším rozšíření platformy Quick Share v podobě funkce Tap to Share, která by se díky tomu mohla zase o kousek přiblížit AirDropu od Applu, objevil web Android Authority. Tato novinka byla nalezena v kódu Google Play Services v26.30.31 a jejím hlavním cílem bude udělat sdílení souborů mezi zařízeními ještě rychlejší.
Přenos bude možné spustit pouhým přiblížením dvou telefonů k sobě, což by znamenalo přeskočení jednoho kroku, který prozatím přeskočit nejde. Tato nová funkce bude mít dedikovaný přepínač přímo v rozhraní Quick Share pro vypnutí, a to hlavně kvůli uživatelům obávajícím se náhodných přenosů tím, že položí telefon blízko jiného telefonu.
Přiložte telefon a posílejte soubory
Novinka v rámci Quick Share bude fungovat obdobně jako AirDrop od Applu. To znamená, že ke sdílení souborů dojde po přiložení dvou telefonů k sobě a uživatel tak přeskočí jeden krok v podobě výběru příjemce. Tak funguje Quick Share nyní – kliknete na Sdílet, poté na ikonku Quick Share a systém začne v okolí hledat příjemce. Vyberete uživatele, kterému chcete soubory poslat, a potvrdíte.
S funkcí Tap to Share nebude třeba žádného uživatele vybírat a tento krok půjde přeskočit. U souboru či fotografie si jen zvolíte Quick Share jako platformu pro sdílení a poté svůj telefon přiblížíte k telefonu uživatele, kterému chcete soubory odeslat. Díky přepínači půjde toto rychlejší sdílení vypnout a bude tedy možné používat ho jen v případě, když to budete opravdu potřebovat.
Kdy by mohla tato novinka dorazit?
Google oficiálně bohužel ještě nic neohlásil a není úplně jasné, kdy (a jestli vůbec) tato funkce vlastně dorazí. Rozhodně by se ale jednalo o vítané vylepšení, které celý proces zrychlí a přiblíží po stránce uživatelské přívětivosti tomu, co nabízí Apple a jeho AirDrop.