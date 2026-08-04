Nové detaily o tenkém iPhone Air 2: Apple napraví většinu chyb první generace

- Apple na začátku příštího roku představí druhou generaci iPhonu Air
- Firma z Cupertina do stejně tenkého těla napěchuje výrazně lepší výbavu
- Těšit se můžeme na menší dynamický ostrůvek, výkonnější a efektivnější čipset a širokoúhlý fotoaparát na zádech
Apple už příští měsíc představí nové iPhony, tentokráte však v nižším počtu, než jsme byli z minulých let zvyklí. Firma z Cupertina se rozhodla, že bude nové telefony uvádět dvakrát ročně – na podzim prémiové modely, na jaře ty levnější. Do druhé škatulky patří i nástupce supertenkého iPhonu Air, který na začátku příštího roku dorazí ve druhé generaci.
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iPhone Air 2: efektivnější čipset a dva fotoaparáty na zádech
První iPhone Air žádnou velkou díru do světa neudělal – zákazníci odmítali připlácet za ořezanou výbavu, byť zabalenou do elegantnějšího tenčího těla. Ze stejného důvodu komerčně neuspěl ani Samsung Galaxy S25 Edge, a tak Samsung jeho připravovaného nástupce pro jistotu zcela odpískal. Apple se ale rozhodl vstoupit do stejných vod znovu, tentokráte ale s lepší přípravou.
Podle informátora Jeffa Pu dorazí iPhone Air 2 v prvním kvartále příštího roku a potěší zákazníky vylepšenou výbavou. Fyzické proporce by se mezigeneračně měnit neměnily, avšak podaří se do nich napěchovat více muziky. Displej si ponechá úhlopříčku 6,5″, dojde ale ke zmenšení dynamického ostrůvku – stejně jako u letošních iPhonů Pro totiž Apple část komponent TrueDepth kamerky schová přímo pod displej.
Tento zdánlivě nepodstatný přesun bude mít výrazný sekundární efekt – na záda iPhonu Air 2 se totiž konečně vejde sekundární širokoúhlý fotoaparát s rozlišením 48 megapixelů. Telefon tak konečně bude moci pokrýt širší množství ohnisek. Selfie kamerka si má ponechat rozlišení 18 megapixelů.
iPhone Air 2 bude pohánět vlajkový čipset Apple A20 Pro vyráběný 2nm procesem, což by mělo znamenat vysoký výkon a výrazně lepší efektivitu. Pokud se Applu podaří nacpat do útrob větší akumulátor, mohl by chystaný telefon nabídnout znatelně větší výdrž než jeho předchůdce.
Lepší efektivitu a vyšší výkon má nabídnout i čip N2 pro bezdrátové sítě (Wi-Fi, Bluetooth a Thread), zejména by měl zlepšit spolehlivost osobního hotspotu a přenášení souborů skrze AirDrop. Těšit se také můžeme na nový 5G modem C2, který by měl zajistit i plnohodnotnou satelitní konektivitu.
iPhone Air 2 by měl být představen společně se základním iPhonem 18, a teoreticky i s iPhonem 18e.