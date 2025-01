Samsung Galaxy S25 odhalen: ještě tenčí a lehčí, s nejvýkonnějším Snapdragonem a umělou inteligencí

Samsung právě odhalil letošní vlajkové modely Galaxy S25, které jsme už měli možnost vyzkoušet

K hlavním přednostem základního a většího modelu patří výkonný Snapdragon 8 Elite

Základní a větší model půjdou do prodeje za 22 tisíc korun, respektive 29 tisíc korun

Rok se s rokem sešel a Samsung si opět uzmul druhou polovinu ledna pro sebe. Na velkolepé konferenci Unpacked představil své nové vlajkové lodě Galaxy S25. V tuto chvíli opět počítáme tři modely: Galaxy S25, Galaxy S25+ a nejvybavenější Galaxy S25 Ultra (první dojmy). Model Slim dorazí později, na tiskové konferenci mu stejně byla věnována pouze chvilka. S čím novým ale přichází duo Galaxy S25 & S25+?

Kompaktní, lehké, příjemné do ruky

Po designové stránce Samsung nijak nepřekvapil a jen mírně poladil to, co jsme chválili už vloni. Telefony jsou zase o krůček hranatější, ale ne tolik, aby řezaly do dlaně. Větší rozdíl je patrný u Galaxy S25 Ultra, který se víc přiblížil designové koncepci základních modelů. Ty mají opět hranaté strany, jednolitou matnou skleněnou plochu zad a fotoaparáty přímo vystupující ze zad. Nechybí samozřejmě ani zvýšená odolnost IP68.

Ani rozměry vlastně neprošly žádnou zásadní změnou: 70,5 × 146,9 × 7,2 milimetru u S25, respektive 75,8 × 158,4 × 7,3 milimetru u S25+. Potěší ale citelné snížení hmotnosti u všech novinek. Konkrétně u Galaxy S25 hovoříme o snížení o 6 gramů (162 gramů) a o 7 gramů u S25+ (190 gramů). Důležité je, že v ruce jsou oba telefony velmi příjemné, dobře se s nimi manipuluje a především kompaktní provedení nadchne velmi nízkou hmotností.

Pro celou řadu zákazníků bude klíčové to, že základní S25 stále nabízí velmi kompaktní displej. Řeč je o 6,2″ Dynamic AMOLED 2X panelu s rozlišením Full HD+, dynamickou obnovovací frekvencí 1–120 Hz a maximální svítivostí až 2 600 nitů. Tato hodnota od loňska nevzrostla, přesto jde stále o naprosto dostačující svítivost. Větší bratr S25+ má displej stejný, rozdílem je pouze 6,7″ úhlopříčka a vyšší rozlišení Quad HD+.

Displeje Samsung umí jako málokdo a nové vlajkové lodě to potvrzují. V interiéru, ale i venku se umí skvěle rozsvítit a prakticky jakýkoliv obsah je na nich krásně čitelný. Náročnější zákazníky potěší HDR10+, ti méně šikovní zase ocení odolné krycí sklo Gorilla Glass Victus 2 jak vpředu, tak vzadu.

Sjednoceno: Snapdragon 8 Elite

Oproti předchozím letům, kdy Korejci mohutně experimentovali s vlastními čipsety a těmi nakoupenými u Qualcommu, letos je to úplně jedno. Všechny tři telefony, ač s cenovým rozpětím od 22 do 45 tisíc korun, nabízí nejnovější mobilní čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite, samozřejmě s úpravou „For Galaxy“.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S25 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 15, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core, 2× 4,47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6× 3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M, GPU: Adreno 830, RAM: 12 GB, interní paměť: 128/256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 146,9 × 70,5 × 7,2 mm, hmotnost: 162 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,2", LTPO AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2340 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS, druhý: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 67mm, 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video, selfie kamera: 12 Mpx, f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF, 4K video, auto-HDR Kompletní specifikace

O čipové sadě, skladbě jejích procesorových jednotek a dalších specifikacích jsme se rozepsali v samostatném článku. Z prvního pohledu na telefony Galaxy S25 a S25+ je patrné, že výkonu mají takřka na rozdávání, jde o velmi silné stroje, zkrátka pravé vlajkové lodě. Hrubý výkon, okořeněný výsledky v benchmarkových aplikacích, si představíme v recenzi, kterou pro vás již chystáme.

K další výbavě neodmyslitelně patří 5G, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, stereo reproduktory od AKG, USB-C 3.2, Wi-Fi 6E, ultrasonická čtečka otisků v displeji, nechybí ani rozhraní DeX. Menší S25 bude začínat na 128GB variantě (bez možnosti dalšího rozšíření), nabídne však i 256GB a 512GB provedení. Větší S25+ začne rovnou na 256 GB, volitelně pak bude dostupný s 512 GB, přičemž obě novinky v základu dostanou 12 GB operační paměti. V případě 128GB verze Samsung použil paměti UFS 3.1, vyšší paměťové varianty používají rychlejší UFS 4.0.

Akumulátor menšího z dvojice disponuje kapacitou 4000 mAh a podporuje nabíjení s výkonem 25W. S25+ má 4900mAh baterii s 45W nabíjením. Bezdrátové nabíjení 15 W, včetně 4,5W reverzního, oba modely sdílí. V tomto ohledu tedy k meziročním změnám nedošlo, což je trochu škoda. Navíc novější protokol Qi 2. generace telefony neumí, potřebujete k tomu originální magnetické pouzdro, což je upřímně řešení trochu přes ruku.

Nové One UI s umělou inteligencí

Obě novinky dorazí na trh rovnou se systémem Android 15 překrytým nadstavbou One UI 7. Výrobce opět přislíbil 7letou podporu jak bezpečnostních aktualizací, tak velkých systémových updatů – zákazníci tak mohou očekávat podporu až do verze Android 22.

Stran umělé inteligence platí vesměs to stejné, co před rokem. Telefony disponují jak vlastními „stájovými“ vychytávkami Galaxy AI, tak i nástrojem Gemini od Googlu. Ten na rozdíl od Galaxy AI podporuje i češtinu, a to jak psanou, tak konverzační. K češtině v Galaxy AI se Samsung vyjádřil stroze – po roce zopakoval, že letos už skutečně dostupná bude.

Kromě již dobře známých funkcí v sadě Galaxy AI přibylo i několik nových. Jde zejména o nové widgety Now Bar na zamčené obrazovce, které ukazují například přehrávač, běžící odpočet nebo aktivní záznamník. Každé ráno pak uživatelům na telefonu cinkne shrnutí Now Brief, kde se dozví, co je dnes čeká. Smartphone pro tyto účely bere informace z aplikace Health, z Kalendáře či Galerie. Novinek v rámci umělé inteligence Galaxy AI a Gemini je mnohem více, sepsali jsme je pro vás do tohoto samostatného článku.

Zapadnout by neměla ani nová funkce nahrávání hovorů, která by měla být dostupná hned v den startu prodeje. Uživatelé budou mít možnost si nahrát probíhající telefonní hovor. Aby nedošlo k porušování zákona, před začátkem nahrávání se druhé straně ozve tón oznamující začátek nahrávání. Během jara plánuje Samsung v Česku ještě spustit vlastní službu Wallet, zatím ale bez platebních funkcí Samsung Pay.

Fotoaparát beze změn

Co se týče fotoaparátu, o žádných znatelných změnách nelze hovořit. Základní i větší model přichází s osvědčenou trojitou sestavou: 50Mpx hlavním fotoaparátem s clonou f/1.8 a optickou stabilizací, 12Mpx širokoúhlým objektivem s clonou f/2.2 a úhlem záběru 120° a nakonec 10Mpx teleobjektivem s 3× bezztrátovým přiblížením a clonou f/2.4.

Kromě standardního zlepšení nočních fotek a širší optimalizace pořízených snímků pomocí umělé inteligence výrobce ještě vyzdvihuje kvalitnější video, zejména pak v noci. Zmínku si zaslouží také nová funkce redukce šumu a mazání zvuku po natočení videa. Přímo na telefonu si tak můžete poladit zvukovou složku vámi natočeného videa, odfiltrovat například hudbu, hluk davu nebo šumění větru.

Cena a dostupnost

Předobjednávky startují právě nyní. Základní model Galaxy S25 pořídíte od 21 999 Kč za 128GB variantu, Galaxy S25+ potom od 28 999 Kč v 256GB provedení. U většího z modelů tedy došlo k mírnému zdražení, které výrobce vysvětluje kurzem české měny. Kompletní přehled cen najdete v tabulce:

128 GB 256 GB 512 GB 1 TB Galaxy S25 21 999 Kč (899 eur) 23 999 Kč (959 eur) 26 999 Kč (1 079 eur) – Galaxy S25+ – 28 999 Kč (1 149 eur) 31 999 Kč (1 269 eur) – Galaxy S25 Ultra – 35 999 Kč (1 449 eur) 39 499 Kč (1 569 eur) 45 499 Kč (1 809 eur)

Vůbec nejvýhodněji koupíte nový Galaxy S25 u Mobil Pohotovosti, kde díky kombinaci různých slev a akcí můžete ušetřit až 18 500 Kč. Jedině tam také získáte k novinkám Samsung záruku prodlouženou na 3 roky zcela zdarma.

Při zkoumání cen nezapomeňte vzít v potaz speciální předobjednávkovou akci výrobce, která trvá od 21. ledna do 6. února. V rámci ní lze stejně jako vloni získat vyšší model za cenu nižšího. Reálně tak v předobjednávkovém období můžete za částku 21 999 Kč pořídit 256GB variantu Galaxy S25 namísto 128GB verze a tak podobně.

Novinky Galaxy S25, Galaxy S25+ a Galaxy S25 Ultra si můžete předobjednat zde.