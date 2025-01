Vyzkoušeli jsme Samsung Galaxy S25 Ultra! Větší displej a ještě chytřejší umělá inteligence

Samsung dnes představil svůj nejvybavenější telefon v historii

Galaxy S25 Ultra má výkonnější procesor lepší zpracování fotografií a především videa

Telefon je také tenčí, užší, lehčí a zaoblenější, díky čemuž se v ruce výrazně lépe drží

Cena na českém trhu startuje na 35 999 korunách, u předobjednávek můžete ušetřit

Je konec ledna, a to znamená jediné – Samsung představuje nové vlajkové smartphony. Vrcholem čerstvě odhalené řady Galaxy S25 je stejně jako v minulých letech varianta Ultra, která se od svých sourozenců odlišuje větším množstvím fotoaparátů a vestavěným stylusem. My jsme měli možnosti si novinku vyzkoušet na vlastní kůži, takže se s vámi můžeme podělit o první dojmy.

Samsung Galaxy S25 Ultra: zaoblený, lehčí, tenčí

Poslední tři generace smartphonů Galaxy Ultra si byly podobné jako vejce vejci, v podstatě jedinou významnější designovou úpravou se stalo nasazení plochého displeje u loňského Galaxy S24 Ultra. Letos byl Samsung o něco odvážnější – Galaxy S25 Ultra sice stále nese viditelný rukopis svých předchůdců, Samsung se ale rozhodl opustit „hranatý“ design zděděný ze zrušené řady Galaxy Note. Namísto toho letošní model v rozích zaoblil, což vnímáme pozitivně – původní tvar se totiž velmi výrazně vepisoval do kapes od kalhot.

Galaxy S25 Ultra se také lépe drží v jedné ruce, oproti svému předchůdci je tenčí, užší a také lehčí – v řeči čísel to znamená 162,8 × 77,6 × 8,2 mm a 218 gramů. I přes tuto dietu se Samsungu podařilo o desetinu palce zvětšit úhlopříčku displeje, a to jednak díky tenčím rámečkům (pouze 1,32 mm), a také díky drobnému nárůstu telefonu do výšky. Samozřejmostí je pak odolnost IP68, a to jak celého telefonu, tak i stylusu S Pen.

Sedm barevných variant

Co se materiálů týče, Samsung opět použil kombinaci skleněných ploch a titanového rámečku. Galaxy S25 Ultra bude k dispozici v několika barevných variantách – vlajkovou barvou má být letos modrý titan, telefon ale také bude k mání v šedé, bílé a černé. Pokud si jej zakoupíte na webu Samsungu, dostanete na výběr navíc exkluzivní růžovo-zlatou, jiný odstín černé „jet-black“ a nefritově-zelenou.

Telefon zepředu reprezentuje 6,9″ displej typu Dynamic AMOLED 2X s Quad HD+ rozlišením a dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz. Novinkou je funkce Vision Booster, která vylepšuje barevné podání, jas i ostrost, takže mají být zobrazené obrázky živější než u minulých modelů. Obrazovku navíc kryje druhá generace odolného skla Gorilla Glass Armor, která kombinuje sklokeramickou plochu a antireflexní úpravu, díky které je zaručena vysoká viditelnost i za ostrého denního světla.

Nová širokoúhlá kamera a lepší kvalita videa

Součástí displeje je ultrazvuková čtečka otisků prstů a kruhový otvor s 12Mpx selfie kamerkou se světelností f/2.2. Na zádech se opět nachází čtveřice fotoaparátů, přičemž sám Samsung přiznává, že kromě širokoúhlé kamerky jsou po hardwarové stránce stejné jako u loňské generace. Sestava je tedy následující:

200Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.7

50Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 120° a světelností f/1.9

10Mpx teleobjektiv s 3× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.4

50Mpx teleobjektiv s 5× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/3.4

Přestože je po hardwarové stránce většina fotoaparátů totožná s minulou generací, umí z nich telefon „vymáčknout“ lepší výsledky. Disponuje totiž modernějším obrazovým procesorem a také enginem ProVisual, který lépe pracuje s fotografiemi, vylepšuje post-processing a výrazně lépe pracuje s videem.

Právě u videa měly iPhony oproti Samsungům vždy určitý náskok – letos by ale měly být síly vyrovnané, alespoň to tak tvrdí výrobce. My si raději počkáme na reálné výsledky a porovnání, které pro vás v redakci připravíme. ProVisual engine nově například umí v reálném čase rozeznávat statické a dynamické objekty (při záznamu videa) a aplikovat na ně různé úrovně redukce šumu, aby byl výsledek ostrý, a přitom plynulý. Galaxy S25 Ultra v základním nastavení produkuje snímky v 10bitovém HDR, což znamená čtyřikrát bohatší barevné podání. Samsung rovněž slibuje přesnější barvy pleti a více detailů v nočních fotografiích a videích.

Pochopitelně došlo i na nové softwarové funkce. Jednou z nich je Audio guma, která dokáže odstranit z videí nechtěné zvuky – uživatel si bude moci vybrat, zda chce odfiltrovat šum, hlas, vítr, hudbu apod. Další novinkou je funkce Virtuální clona pro kreativní hrátky s hloubkou ostrosti v režimu Expert Raw. Telefon se také naučil novému formátu Galaxy Log, který umožňuje přesnou kontrolu nad barvami a světlem.

Přetaktovaný Snapdragon 8 Elite a S Pen bez Bluetooth

Srdcem telefonu je 3nm čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy s navýšenými takty výkonných procesorových jader. Samsung se chlubí, že oproti minulé generaci narostl procesorový výkon o 37 procent, grafický o 30 procent a AI o 40 procent. Čipset je spárován s rychlými paměťmi typu LPDDR5x a UFS 4.0, v maximální konfiguraci bude telefon dostupný s 12 GB RAM a 1TB úložištěm. Podporována je většina standardů bezdrátové komunikace – 5G, Wi-Fi 7, NFC Bluetooth 5.4.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S25 Ultra Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 15, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core, 2× 4,47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6× 3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M, GPU: Adreno 830, RAM: 12 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 162,8 × 77,6 × 8,2 mm, hmotnost: 218 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,9", Dynamic AMOLED, rozlišení: Quad HD+, 1440 × 3120 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 200 Mpx, f/1.7, 24mm, 1/1.3", 0.6µm, PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 67mm, 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3× optický zoom, třetí: 50 Mpx, teleobjektiv, f/3.4, 111mm, 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5× optický zoom, čtvrtý: 50 Mpx, širokoúhlý, f/1.9, 120˚, 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video, selfie kamera: 12 Mpx, f/2.2, 26mm, PDAF, 4K video, HDR, HDR10+ Kompletní specifikace

Bluetooth konektivitu už bohužel nenajdeme v ovládacím peru S Pen, který u Galaxy S25 Ultra nepodporuje vzdálené ovládání fotoaparátu nebo hudebního přehrávače. Podle Samsungu údajně nebyla tato funkce často využívána. Jejím odebráním došlo k úspoře prostoru uvnitř telefonu, díky čemuž mohlo dojít ke zvětšení chladícího systému o 40 procent.

Kapacita akumulátoru zůstala na hodnotě 5 000 mAh, což je škoda – konkurence využívající křemíkovo-uhlíkové akumulátory dnes umí výrazně větší hodnoty. Samsung se chlubí, že k výrobě bylo využito minimálně 50 procent kobaltu z recyklovaných baterií předchozích modelů. Díky podpoře rychlého 45W nabíjení lze akumulátor dobít z nuly na 65 procent za 30 minut. Novinkou je podpora bezdrátového dobíjení Qi2 s výkonem až 15 wattů, magnetický kroužek pro přesné vycentrování telefonu na nabíječce ale samotný telefon neobsahuje – dodají jej až oficiální kryty.

One UI 7: umělá inteligence, kam se podíváš

Samsung vysílá nové telefony do světa s vylepšeným systémem One UI 7 založeným na Androidu 15. Jeho součástí je například interaktivní widget Now Bar, který na zamykací obrazovce ukazuje právě probíhající události, jako například stopky, záznamník nebo sportovní aktivitu. Součástí tohoto widgetu je i funkce Now Brief, která mění zobrazený obsah podle denní doby – ráno například ukáže spánkové skóre, předpověď počasí a seznam nadcházejících schůzek či jiných událostí.

S řadou Galaxy S25 také přichází nová generace hlasového asistenta Gemini, která konečně dokáže s uživatelem komunikovat česky. Gemini lze nově spouštět zamykacím tlačítkem a je možné jej integrovat do systémových aplikací (nejen těch od Google). Díky tomu bude možné umělé inteligenci zadávat komplexní příkazy, jako například „vyhledej mi nejbližší koncert Linkin Park a ulož jej do kalendáře“.

Aktualizován byl i vizuální vyhledávač Circle to Search, který nově rozpoznává telefonní čísla, emaily nebo webové adresy, se kterými umí kontextuálně pracovat. K dispozici jsou i funkce Přepis hovorů, Asisteční služby při psaní nebo Asistent kreslení, který ze základní skici umí vytvořit propracované dílo. Novinek v rámci umělé inteligence Galaxy AI a Gemini je mnohem více, sepsali jsme je pro vás do tohoto samostatného článku.

U operačního systému Samsung slibuje, stejně jako u minulé generace, 7 let systémových a bezpečnostních aktualizací, což je nejvíce ze všech výrobců na trhu.

Galaxy S25: cena a dostupnost

Galaxy S25 Ultra půjde do prodeje 7. února, předobjednat jej lze již od dnešního dne. Oficiální ceny celé řady Galaxy S25 pro český a slovenský trh jsou následující:

128 GB 256 GB 512 GB 1 TB Galaxy S25 21 999 Kč (899 eur) 23 999 Kč (959 eur) 26 999 Kč (1 079 eur) – Galaxy S25+ – 28 999 Kč (1 149 eur) 31 999 Kč (1 269 eur) – Galaxy S25 Ultra – 35 999 Kč (1 449 eur) 39 499 Kč (1 569 eur) 45 499 Kč (1 809 eur)

Slovenské ceny zůstaly stejné jako loni, u českých cen došlo k mírnému navýšení, a to z důvodu horšího kurzu koruny vůči euru. Ušetřit lze nicméně v předobjenávkách – kdo si Galaxy S25 Ultra předobjednat do 6. února, získá dvojnásobnou kapacitu úložiště, než kterou si zaplatil.

Vůbec Nejvýhodněji koupíte nový Galaxy S25 u Mobil Pohotovosti, kde díky kombinaci různých slev a akcí můžete ušetřit až 18 500 Kč. Jedině tam také získáte k novinkám Samsung záruku prodlouženou na 3 roky zcela zdarma.