Umělá inteligence v Galaxy S25 konečně umí česky! Tohle všechno s ní můžete dělat

Samsung dnes představil řadu Galaxy S25, u které najdeme nejpokročilejší mobilní AI na trhu

Novinkou je podpora češtiny, i když zatím stále není stoprocentní

Například v nativním překladači hovorů v reálném čase čeština stále není dostupná

Minulý rok v lednu Samsung s řadou Galaxy S24 představil balíček služeb pro umělou inteligenci zabalenou pod marketingové označení Galaxy AI. Zatímco tehdy spolupráci s Googlem tak trochu maskoval, při dnešní premiéře Galaxy S25 a Galaxy S25 Ultra v americkém San José už Samsung komunikoval Google jako hlavního partnera pro většinu nástrojů využívajících umělé inteligence.

Je také důležité zmínit, že komplexní balíček Galaxy AI tvoří několik modelů umělé inteligence. Jednak jde o tu lokální (tzv. on-device), kde se používají jak nástroje vyvinuté přímo Samsungem, tak i Googlem (lokální model Gemini). Pak jde samozřejmě i o tu cloudovou, která se doptává mimo zařízení do cloudu. A pak je zde ještě třetí model Gemini Live, se kterým lze komunikovat hlasově v reálném čase (ano, je to něco podobného, co najdeme u hlasového asistenta ChatGPT). Stojí také za zmínku, že Galaxy AI v současné době celosvětově využívá více než 100 milionů zařízení.

Galaxy AI, Google a podpora češtiny

Určitě vás bude zajímat, jak je to s podporou češtiny a slovenštiny. A zde pro vás mám dobrou zprávu. Všechny nástroje, které využívají nejnovější verzi Gemini od Googlu (lokální i cloudové) budou podporovat český a slovenský jazyk. A to nejen textově, ale samozřejmě i hlasem.

V rámci příkazu dokonce zvládne zpracovat úkony ze dvou aplikací současně. Při startu budou podporované aplikace omezeny na ty oficiální od Googlu a Samsungu + WhatsApp a Spotify, nicméně do budoucna se bude podpora nástrojů třetích stran rozšiřovat. A co to přesně znamená pro reálné využití? Umělou inteligenci budete například moci požádat o následující úkoly:

„Najdi mi nejbližší restauraci na Google Mapách, která má čtyřhvězdičkové hodnocení a pošli na ní odkaz Petrovi“

„Vyhledej mi nejbližší koncert Taylor Swift v Evropě a ulož mi ho do kalendáře“

„Vytvoř mi sumarizaci videa z YouTube a tento obsah mi ulož do poznámek“

Možnosti využití ale budou mnohem širší, například asistenta budete moci požádat o tyto věci:

„Najdi mi v galerii fotky, na kterých jezdím na kole a ukaž mi je, případně je odešli na e-mail…“

„Vyber mi všechny e-maily od Jirky a přesuň je do samostané složky“

Možnosti využití umělé inteligence (od Googlu) jsou v tomto případě mnohem rozsáhlejší a Samsung díky tomu na nějaký čas získává na nativní integraci Gemini do systému určitou konkurenční výhodu. Nicméně jak se dozvíte z dalších odstavců, díky aplikaci Gemini od Googlu si většinu novinek budete moci vyzkoušet i na jiných telefonech.

Překladač od Samsungu (zatím) stále bez češtiny

Do nástrojů vyvinutých přímo přímo Samsungem (například překladač hovorů) se bohužel čeština stále nedostala. Aplikace jako takové samozřejmě lokalizované jsou, ale například u překladače chybí český slovník. I když dnes do Galaxy AI překvapivě přibyla podpora švédštiny, které má o něco méně obyvatel než Česká republika, na naší mateřštinu se stále nedostalo.

Samsung nicméně na integraci naší mateřštiny pracuje, tak doufejme, že se letos nebo nejpozději příští rok skutečně dočkáme. Pak by totiž telefony od Samsungu mohly pyšnit titulem nejchytřejších smartphonů na trhu s podporou umělé inteligence, což by jim dávalo výraznou konkurenční výhodu.

Gemini Live v češtině a náhrada za Assistanta

Gemini začíná postupně nahrazovat Google Assistanta a se současnou aktualizací je to stále více zřetelné, a konečně i v našich končinách. Nově aktualizovaný nástroj Gemini Live umožňuje interagovat a spolupracovat s AI Gemini prostřednictvím hlasu. Uživatelé tak mohou s umělou inteligencí vést obousměrný, přirozený a plynulý rozhovor bez nutnosti psaní. Live tak lze využít například pro inspiraci, radu, pomoc s brainstormingem, plánováním akcí, či bližší prozkoumání komplexnějšího tématu.

V rámci psaných a diktovaných promptů v češtině začne Gemini postupně spolupracovat i s dalšími užitečnými aplikacemi jako jsou Gmail, Dokumenty, Disk, Mapy, YouTube, Úkoly, Keep, Kalendář, Nástroje a aplikacemi pro zasílání zpráv. To pomůže uživatelům dále pracovat s informacemi z různých oblíbených aplikací. Čeští uživatelé tak budou moci i ve svém rodném jazyce Gemini psaným či nadiktovaným promptem požádat například o zaslání zprávy, zadání termínu do kalendáře, vyhledání určitého emailu, přidání úkolu na seznam, či nastavení hlasitosti či budíku.

V češtině bude fungovat i propojení Gemini s dalšími užitečnými aplikacemi Googlu. I v rámci česky psaných a diktovaných promptů (tj. mimo konverzační prostředí Gemini Live) tak bude možné pracovat s daty z Gmailu, Dokumentů, Disku, Map, YouTube, Úkolů, Keepu, Kalendáře, Nástrojů a aplikací pro zasílání zpráv. Funkci zpřístupňujeme uživatelům postupně ode dneška.

Tyto novinky pro Gemini a Gemini Live nicméně nebudou exkluzivní pouze pro Samsung, ale využívat je budou moci všichni uživatelé na Androidu a iPhonu, kteří si do svého telefonu či tabletu stáhnou aplikaci Gemini.

Interaktivní widgety Now Bar & Now Brief

Samsung vysílá nové telefony do světa s vylepšeným systémem One UI 7 založeným na Androidu 15. Jeho součástí je například interaktivní widget Now Bar, který na zamykací obrazovce ukazuje právě probíhající události, jako například stopky, záznamník, příjezd taxíku nebo sportovní aktivitu (jde o obdobu „živých widgetů“ z konkurenčního iOS).

Součástí tohoto widgetu je i funkce Now Brief, která mění zobrazený obsah podle denní doby. Ráno po probuzení vám například ukáže spánkové skóre, předpověď počasí a seznam nadcházejících schůzek či jiných událostí. Odpoledne vám zobrazí letenku na nadcházející let nebo třeba lístek na koncert. Jde tedy o jakéhosi chytrého pomocníka, který vám doporučuje obsah na míru podle toho, co se zrovna dnes děje.

Galaxy AI a podpora starších zařízení

Pokud máte telefon/tablet od Samsungu, na který je přislíbena aktualizace na One UI 7 s umělou inteligencí, je téměř jisté, že si dnes představené novinky také užijete. Aktuální seznam podporovaných zařízení pro Galaxy AI je následující:

řada Galaxy S24

řada Galaxy S23

řada Galaxy S22

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4

tablety Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra

tablety Galaxy Tab S8, S8+ a S8 Ultra

Samsung zatím neupřesnil, kdy na jednotlivé modely aktualizaci uvolní, ale vzhledem k jejich příkladné podpoře to rozhodně bude někdy v průběhu letošního roku. Jako první se samozřejmě dočkají majitelé řady Galaxy S24 a nejnovějších skládaček.

České ceny Galaxy S25

Při zkoumání cen nezapomeňte vzít v potaz speciální předobjednávkovou akci Samsungu, která trvá od 22. ledna do 6. února. V rámci ní lze stejně jako loni získat vyšší model za cenu nižšího. Reálně tak v předobjednávkovém období můžete za částku 21 999 Kč pořídit 256GB Galaxy S24 namísto 128GB verze. Je také dobré vědět, že v případě 128GB varianty Samsung použil paměti UFS 3.1, vyšší paměťové varianty používají rychlejší UFS 4.0. 128GB paměťové UFS 4.0 čipy totiž Samsung vůbec nevyrábí. Standardní české ceny naleznete v následující tabulce.

128 GB 256 GB 512 GB 1 TB Galaxy S25 21 999 Kč (899 eur) 23 999 Kč (959 eur) 26 999 Kč (1 079 eur) – Galaxy S25+ – 28 999 Kč (1 149 eur) 31 999 Kč (1 269 eur) – Galaxy S25 Ultra – 35 999 Kč (1 449 eur) 39 499 Kč (1 569 eur) 45 499 Kč (1 809 eur)

Vůbec Nejvýhodněji koupíte nový Galaxy S25 u Mobil Pohotovosti, kde díky kombinaci různých slev a akcí můžete ušetřit až 18 500 Kč. Jedině tam také získáte k novinkám Samsung záruku prodlouženou na 3 roky zcela zdarma.

Česká cena základního Galaxy S25 se oproti modelu Galaxy S24 nijak nezměnila, u všech ostatních modelů a paměťových variant už se ale zdražovalo, nicméně pouze pro Česko. Může za to samozřejmě kurz eura vůči české koruně. Pokud si porovnáte ceny v eurech v obou tabulkách, zjistíte, že pro Slovensko zůstaly zcela stejné jako u řady Galaxy S24.