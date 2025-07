20 let s vámi! Oslavte to s námi a vyhrajte skvělý smartphone Xiaomi 15

SMARTmania.cz slaví 20. narozeniny

Při této příležitosti jsme pro vás s českým zastoupením značky Xiaomi připravili atraktivní soutěž

Vyhrát můžete skvělý smartphone Xiaomi 15 v elegantní zelené barvě, navíc v nejvyšší paměťové variantě

17. června 2025 tomu bylo přesně 20 let, co jsme spustili online magazín SMARTmania.cz. Tehdy šlo o malý nadšenecký projekt, který se soustředil především na platformu Windows Mobile a testování her a aplikací. Od té doby jsme se postupně rozrostli v jeden z největších českých technologických portálů, který každý den přináší novinky ze světa technologií desítkám tisíc čtenářů.

Na fungování webu se dnes (včetně externích spolupracovníků) podílí tým 15 lidí, které moderní technologie nesmírně baví. Od samotného začátku jsme publikovali téměř 39 tisíc článků, pod nimiž se objevilo přes 367 tisíc komentářů. V minulosti bylo součástí našeho webu i diskuzní fórum, ve kterém jste zanechali přes 311 tisíc příspěvků.

Za uplynulých dvacet let jsme mohli sledovat ohromující rozvoj mobilních technologií, zrod i zánik mnoha značek, nástup umělé inteligence a další důležité milníky. A u toho všeho jsme byli spolu s vámi – vždy s cílem přinášet aktuální zprávy, férové recenze a být vaším důvěryhodným průvodcem technologickým světem. Pokud vás zajímá podrobnější pohled do historie SMARTmanie, můžete si přečíst náš starší článek, kde se této cestě věnujeme více do hloubky.

K oslavě 20. výročí jsme pro vás ve spolupráci s českým zastoupením značky Xiaomi připravili exkluzivní soutěž o atraktivní smartphone Xiaomi 15. Sledujte náš web i sociální sítě a zapojte se – výhra může být vaše!

Co musíte udělat, abyste Xiaomi 15 (12 GB RAM/512 GB, barva Green) v hodnotě 22 990 Kč získali? Stačí jen správně odpovědět na připravené otázky v soutěžním formuláři. Z došlých správných odpovědí skript náhodně vygeneruje jméno výherce. Své odpovědi můžete odesílat do pondělí 7. července 2025, 23:59.

Zvyšte svou šanci na výhru Sledujte SMARTmanii na Instagramu či TikToku a zvyšte svou šanci na výhru. Pokud nás už sledujete, nebo začnete sledovat na Instagramu nebo TikToku, zadejte do soutěžního formuláře své uživatelské jméno. Tím získáte ke standardnímu soutěžnímu slotu ještě druhý, díky čemuž zdvojnásobíte svou šanci na výhru.

Xiaomi 15 s umělou inteligencí v češtině

Jedním z hlavní taháků Xiaomi 15 je bezesporu nejnovější čipset od Qualcommu – Snapdragon 8 Elite, který je vyroben 3nm výrobním procesem. Kromě toho se čipset může pochlubit architekturou dvou primárních jader a dvou superjáder Oryon druhé generace, která mají stejný základ jako procesory Qualcomm určené pro PC. Co se týče výkonu, měli bychom se dočkat nárůstu 42 % v případě CPU a 44 % v případě GPU, přičemž pro umělou inteligenci je tady k dispozici výpočetní výkon až 80 TOPS.

Xiaomi 15 má rozměry 152,3 × 71,2 × 8,08 mm a hmotnost 191 gramů. Přední straně vévodí 6,36″ LTPO panel s rozlišením 1 200 × 2 670 pixelů a 1,38mm rámečkem okolo, který byl vyroben technologií trojrozměrného lepení LIPO společnosti Xiaomi, jež využívá nízkotlaké vstřikování k zapouzdření oblasti flex kabelu displeje. Samozřejmostí je proměnná obnovovací frekvence 1–120 Hz, maximální jas až 3 200 nitů a ochrana Xiaomi Dragon Crystal.

Baterie dostala v tomto případě kapacitu 5 400 mAh a podporu 90W drátového a 50W bezdrátového nabíjení. Díky obsahu křemíku až 6 % a vysoké hustotě energie 850Wh/L se kapacita baterie oproti předchozí generaci zvýšila o 790 mAh, přestože se hmotnost zařízení snížila o 2 g. Také základní model dostal fotoaparáty s puncem Leica.

Hlavní fotoaparát se pyšní 1/1.31″ OmniVision Light Fusion 900 senzorem, který doplňuje optika se světelností f/1.62 a optická stabilizace obrazu, teleobjektiv dostal nový 28nm senzor s možností fotit makro a širokoúhlý snímač se může pochlubit 14mm ohniskem s clonou f/2.2. Vše je pochopitelně doplněné softwarovou platformou Xiaomi AISP 2.0 pro kvalitnější snímky. Video umí Xiaomi 15 natáčet až v 8K při 30 snímcích za sekundu. Nechybí ani USB-C 3.2, 5G, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4 nebo stereo reproduktory s certifikací Dolby Atmos a Hi-Res Audio.

Xiaomi samozřejmě nezapomnělo na populární věc poslední doby, tedy umělou inteligenci. V rámci systému HyperOS, který běží na Androidu 15, představila firma hned 3 nové vychytávky, konkrétně kernel HyperCore vylepšující výkon zařízení, HyperConnect zjednodušující integraci různých zařízení v rámci Xiaomi ekosystému a také HyperAI, jež vylepšuje různé součásti systému a umožňuje například přepis telefonních hovorů či vytváření chytrých shrnutí. To vše s kompletní podporou češtiny.

Soutěžní formulář

Pravidla soutěže

1. Pořadatelem soutěže je společnost SMARTmania s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO: 026 64 569, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 222000, jakožto provozovatel serveru SMARTmania.cz, (dále jen „Pořadatel“).

2. Soutěž se koná v termínu od 2. července 2025, 09:00 hodin, do 7. července 2025, 23:59 hodin. Soutěžní pravidla jsou platná od 3. července 2025.

3. Soutěže se mohou zúčastnit občané České republiky starší 18 let a osoby s trvalým nebo obvyklým bydlištěm na území České republiky. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze s výslovným písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Tento souhlas je nezletilý výherce povinen na žádost Pořadatele doložit.

4. Šanci na výhru mají pouze ti soutěžící, kteří vyplní kontaktní údaje (jméno, příjmení a e-mail), správně odpoví na zadanou soutěžní otázku a potvrdí souhlas s pravidly soutěže.

5. Ze všech správných odpovědí budou po skončení soutěže náhodně vygenerován jeden výherce, který získá smartphone Xiaomi 15 v hodnotě 22 990 Kč (12 GB RAM/512 GB, barva Green). Na výhru se nevztahuje záruka.

6. Výherce bude Pořadatelem soutěže kontaktován na uvedeném e-mailu za účelem získání adresy pro zaslání výhry, a to nejpozději do 24 hodin od skončení soutěže. Jméno výherce ve tvaru jméno + příjmení bude po skončení soutěže vyhlášeno v samostatném článku na webu smartmania.cz, s čímž účastník soutěže souhlasí a svůj souhlas stvrzuje svou účastí v soutěži.

7. Každá osoba se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Pořadatel si vyhrazuje právo smazat duplicitní nebo podvodné záznamy, soutěžící, kteří spadají do kategorie uvedené v bodě 13 těchto pravidel, a také ze soutěže vyloučit soutěžící, kteří uvedli e-mailovou adresu zjevně vytvořenou jednorázově za účelem ovlivnění výsledků soutěže.

8. Pořadatel soutěže se zavazuje, že údaje poskytnuté soutěžícími použije pouze pro vyhodnocení soutěže, a ne pro žádné jiné účely. Údaje, které získáme od výherce (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail), budou využity pouze pro účely odeslání výhry. Při zpracování osobních údajů postupuje Pořadatel v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

9. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla, termín konání soutěže a cenu. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu a nelze ji vymáhat právní cestou. Soutěžící ani výherci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele. Pořadatel má dále právo soutěž kdykoli bez uvedení důvodu předčasně ukončit.

10. Výherce bere na vědomí, že výhra pro něho může mít daňové dopady a s převzetím a užíváním výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.

11. V případě, že výherce na e-mail informující o výhře neodpoví do 48 hodin od jeho odeslání Pořadatelem, bude automaticky vylosován nový výherce a původnímu výherci nárok na výhru zaniká.

12. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci soutěže či za doručení zprávy o výhře.

13. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a spolupracovníci společnosti SMARTmania s.r.o., redaktoři serveru SMARTmania.cz a osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli. Soutěžící odpovídá za to, že soutěžní příspěvek neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje ideologie nebo pornografický obsah a nepoškozuje dobré jméno Pořadatele.

Autor článku Jiří Hrma Zakladatel a šéfredaktor SMARTmania.cz, fanoušek moderních technologií a chytré domácnosti, cestovatel, milovník elektronické hudby a vyznavač extrémních sportů.