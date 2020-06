SMARTmania.cz slaví 15. narozeniny. Rozdáváme ceny za 350 000 Kč

SMARTmania.cz je tu s vámi už patnáct let. Samotnému se mi nechce věřit, že tenhle projekt dosáhl věku pro „webovou občanku“, ale skutečně je tomu tak. První článek jsme na SMARTmanii vydali právě 17. června 2005 ve 12:00.

Když jsem na začátku roku 2005, tehdy ještě při studiu na střední škole, zakládal blog, na kterém vycházely recenze mobilních her pro operační systém Windows Mobile, ani ve snu mě nenapadlo, do jakých rozměrů SMARTmania za tu dobu vyroste a jak moc ovlivní můj život. Když jsem se při psaní tohoto článku díval do statistik návštěvnosti za první rok provozu, na počítadle bylo něco přes 400 tisíc čtenářů a už tehdy to pro mě bylo neuvěřitelné číslo.

V současné době SMARTmanii každý měsíc navštíví přes jeden milion čtenářů a skrze stejnojmenný pořad na televizi Óčko, kde odlehčenou formou představujeme nejnovějších technologické vychytávky, každý měsíc oslovujeme další stovky tisíc diváků. Vyrostli jsme ale především díky vám a jsem za to nesmírně vděčný.

Velká narozeninová soutěž

Patnáct let už je pořádně dlouhá doba a velký důvod k oslavě. A odvděčit se samozřejmě chceme i vám, našim čtenářům. S vybranými partnery jsme se rozhodli uspořádat velkou narozeninovou soutěž, ve které během několika následujících měsíců budete mít možnost soutěžit o atraktivní ceny v celkové hodnotě 350 000 Kč.

A rozhodně se máte na co těšit! Vyhrát budete moci například skvělé smartphony Samsung Galaxy S20 Ultra či Huawei P40 Pro, prémiový soundbar Sonos Arc, notebook Honor MagicBook, produkty od společnosti Netatmo, sluchátka Sennheiser Momentum Wireless 3, Samsung Galaxy Buds+ a Huawei FreeBuds 3i, špičkové reproduktory WRS MM2, deset soundbarů LG PK7W XBOOM Go, tři roční stříbrné tarify O2 TV na jeden rok a desítky dalších cen (smartphony, chytré hodinky, O2 set top boxy, nabíječky, příslušenství…).

První soutěž, ve které budete moci vyhrát zmíněný Samsung Galaxy S20 Ultra či sluchátka Samsung Galaxy Buds+, odstartuje už dnes ve 13:00. Týden co týden budou navazovat další soutěže o desítky hodnotných výher.

Rozhodně tedy nezapomeňte sledovat náš web, případně nás najdete na Facebooku, Twitteru, Instagramu a službě LinkedIn. Na soutěžní články je možné se nechat upozorňovat i skrze webové notifikace.

Velká narozeninová soutěž je dále komunikována v pořadu SMARTmania na televizi Óčko, který se vysílá každý týden, a na digitálních billboardech společnosti MediaChannel (na území Prahy).

Historie projektu, aneb jak to všechno začalo

Myšlenka založit web o smartphonech se v mé hlavě zrodila někdy v průběhu ledna 2005. V té době jsem byl novopečeným majitelem dnes už legendární Motoroly MPx200 (dodnes mám jeden funkční kousek doma schovaný). Kdo tenhle smartphone pamatuje, dá mi za pravdu, že byl mezi českými uživateli neskutečně populární a vznikla kolem něj skvělá komunita. Tenkrát jsme se scházeli v diskuzním fóru mpx200.e–vision.cz, kde jsme si vyměňovali zkušenosti.

Vyzkoušejte si původní verzi webu

Čas od času jsem do fóra přispěl i nějakou recenzí hry, což následně vyústilo v založení jednoduchého blogu na dnes už neexistující adrese smartgames.site.cz. Původní blog tehdy neměl žádný redakční systém, vše se upravovalo ručně přímo ve zdrojovém kódu a s psaním recenzí mi pomáhali další dva uživatelé z výše zmíněného fóra.

Pokud se chcete podívat, jak první verze webu vypadala, můžete si jej proklikat zde :-)

Společně jsme web plnili recenzemi na zajímavé hry a aplikace a později jsme se pustili i do psaní návodů. Už po pár měsících provozu ale bylo jasné, že bez redakčního systému se obsah aktualizuje velmi těžko a bylo tedy nutné sáhnout po nějakém ucelenějším řešení. O pár měsíců později bylo hotovo – web SMARTgames se 17. června 2005 transformoval na SMARTmanii. Tím se začala psát zcela nová etapa, v rámci které projekt dospěl až do dnešní podoby.

Časy Windows Mobile a skvělé komunity

V té době jsme se věnovali pouze operačnímu systému Windows Mobile. Android v té době ještě neexistoval – ten spatřil světlo světa o déle než tři roky později. A právě díky Windows Mobile SMARTmania.cz rostla. Rozhodnutí začít psát i o Androidu a dalších platformách padlo až o několik let později. Součástí webu bylo od samého začátku diskuzní fórum, ve kterém v době jeho největší slávy každý den přibývalo stovky příspěvků.

Sám na tuhle dobu moc rád vzpomínám. Komunita okolo systému Windows Mobile v té době byla naprosto fantastická a spousta uživatelů se mezi sebou vzájemně znala díky srazům, které jsme tehdy pořádali. Masivně frčela i tvorba „custom ROM“, lokalizací systému i aplikací či pokročilého tweakování mobilních Windows.

Těch nocí, kdy jsem si upravoval systém pro můj oblíbený komunikátor HTC Universal (Qtek 9000), bylo nespočet. Mimochodem, právě na tento komunikátor jsem napsal svou vůbec nejdelší recenzi :-) Dnes už je ale doba jiná a tvorbě vlastních ROM prakticky odzvonilo. Schválně, vzpomene si ještě někdo na legendární FTP server Xda-developers.com, odkud se daly stahovat nejnovější & upravené verze ROMek? A když už jsme u těch sympatií ke smartphonům – jaký telefon byl pro vás ten nejzajímavější a čím se vám „vryl“ do paměti? Dejte vědět do komentářů :-)

S přibývajícími roky se záběr webu postupně rozšiřoval a navyšoval se i celkový počet redaktorů. Dnes se do chodu webu včetně externistů zapojují téměř dvě desítky lidí. A rozhodně nemáme v plánu polevovat. V současné době na SMARTmanii najdete téměř 25 tisíc článků a další tisíce jich bylo publikováno (tehdy ještě ve formě bleskovek) v našem fóru. Pod články jste napsali přes 300 tisíc komentářů a dalšími více než 300 000 příspěvky je zaplněné fórum (to už ale funguje pouze v režimu „čtení“).

Jaké novinky chystáme do budoucna?

Minulý týden jsme na webu zveřejnili dotazník, kde jsme se ptali vás, našich čtenářů a dostali jsme skvělý feedback nejen ohledně toho, co vás na SMARTmanii baví, ale především, co byste rádi změnili a vylepšili. Celkem jsme obdrželi skoro čtyři tisíce reakcí, které postupně pročítáme a věřte mi, že nám dávají fantastickou zpětnou vazbu. A už teď vám mohu prozradit, že začínáme pracovat na redesignu stránek.

Nebudem dělat žádné velké změny, ale pouze trochu zmodernizujeme grafický kabátek, aby odpovídal současným trendům. Velký důraz bude kladen nejen na přehlednost, ale i rychlost. Sami jste nám v dotazníku v drtivé většině psali, že vám rozložení jednotlivých prvků na webu vyhovuje a nechcete žádné velké změny, ale drobné modernizaci se nebráníte. A my tento názor rádi uposlechneme. Ve vývoji je také tmavý režim a spousta dalších drobných vylepšení. Nedávno jsme například přidali rychlou registraci skrze Facebook.

Pokud nás čtete už dlouho, určitě víte, že se zde věnujeme i tématům automobilů a technologií, které se vzájemně skvěle doplňují. A právě automobilový obsah je jedním z témat, které budeme v brzké době výrazně posilovat.

Až opadne „doba koronavirová“, rádi bychom se s vámi potkávali na nejrůznějších offline akcích, jejichž náplň a program nyní dáváme dohromady. Plánů tedy máme více než dost a těšíme se, až je postupně začneme realizovat.

Díky všem, co jste s námi!

SMARTmania.cz je projekt, který spojuje neuvěřitelně velké množství lidí. Pro mě samotného je to ale především srdcová záležitost, která mi za ty roky nabídla obrovské možnosti realizace, a navíc jsem díky ní poznal spousty skvělých lidí. Jmenovat zde každého by vydalo na samostatný článek.

Rád bych ale touto cestou vyjádřil jedno velké díky všem, kteří se za ty roky na chodu webu či tvorbě obsahu nějakým způsobem podíleli – především našemu skvělému týmu redaktorů, obchodním partnerům a mé tolerantní manželce :-). A obrovské poděkování patří i vám, čtenářům!

S úctou,

Jiří Hrma