Na vašem názoru záleží. Pomozte nám vylepšit SMARTmanii a vyhrajte chytré hodinky

Je to k nevíře, ale SMARTmania.cz tento měsíc oslaví své 15. narozeniny a už teď vám můžeme prozradit, že se máte na co těšit, oslava to totiž bude vskutku velkolepá. Za těch patnáct let jsme se dokázali propracovat mezi přední české technologické weby, ale rozhodně to neznamená, že bychom chtěli usnout na vavřínech. Naopak – na webu chystáme celou řadu novinek, které vám budeme postupně odtajňovat.

SMARTmania.cz je tu především pro vás, čtenáře a zajímá nás, jaké články vás baví číst, jak jste spokojeni s naším webem a co byste chtěli změnit či vylepšit. Připravili jsme pro vás dotazník, jehož vyplnění vám zabere pár minut, a my díky němu zjistíme, jak SMARTmanii udělat ještě lepší.

Vyplnit dotazník

Jako motivaci jsme si pro vás připravili cenu v podobě exkluzivní limitované edice chytrých hodinek Honor MagicWatch 2 s řemínkem, který navrhla mladá česká designerka (více informací). V případě, že nám při vyplňování formuláře zanecháte i svůj e-mail, zařadíme vás do slosování o tyto chytré hodinky. Nemusíte se bát, e-mail slouží pouze pro případné zkontaktování výherce. Žádné nevyžádané marketingové e-maily vám zasílat nebudeme. Výherce hodinek vylosujeme v neděli 21. června.