Recenze Honor Magic Watch 2: převlečené Huawei, ale za nižší cenu

O vzájemných vazbách firem Huawei a Honor se není potřeba dlouze rozepisovat. Příbuznost se zkrátka nezapře, ať už se jedná o telefony, či příslušenství. Ačkoli většinou není problém od sebe obě značky odlišit, občas nastanou případy, kdy to ani zkušené oko recenzenta nemá jednoduché.

Jedním z těchto případů jsou chytré hodinky Honor Magic Watch 2. Ihned po obdržení jednoho kusu na recenzi jsem se nemohl ubránit dojmu, že už jsem je někde viděl. A nebyl to mylný dojem – hodinky jsou ve spoustě ohledů takřka identické s Huawei Watch GT 2, které jsem recenzoval dříve. V čem se oproti svému sourozenci liší? A dává smysl přítomnost dvou takřka identických modelů na českém trhu? Nejen to se dozvíte z recenze.

Design a konstrukce

Ihned po rozbalení mě do očí praštil jeden zásadní rozdíl. V balení se totiž nachází pouze jeden řemínek, v případě mnou testované černé varianty byl silikonový. Stříbrná varianta nabídne řemínek kožený a hodinky se s ním ještě více podobají právě hodinkám Watch GT 2. Nabíjecí puk s USB-C je rovněž identický.

Design žádnou zásadní změnou neprošel – budu se opakovat, ale stále se jedná o jedny z nejhezčích chytrých hodinek na trhu. Spojení kovu a skla působí luxusně a Honor Magic Watch 2 se díky tomu hodí jak na sport, tak k obleku. Rozdílem oproti Huawei Watch GT 2 je decentní červený kroužek kolem horního tlačítka a mírně pozměněná luneta, která stále plní okrasnou funkci a displej nechrání.

K dispozici jsou stejné kombinace velikostí a barev jako u stájového sourozence. Vybírat tak můžete buď z černé a stříbrné varianty ve velikosti 46 mm, nebo černé a růžové u průměru 42 mm.

Displej a parametry

Kulatý displej o velikosti 1,39″ technologie AMOLED s rozlišením 454 x 454 pixelů je stále jedním z hlavních taháků hodinek. Perfektní podání černé, syté barvy a skvělý kontrast i na přímém slunci vás donutí koukat se na displej i ve chvílích, kdy to hodinky nevyžadují. Jednoduše klobouk dolů. Oleofobní vrstva funguje dobře a otisky prstů se na hodinkách dlouho neudrží. Voděodolnost 5 BAR umožňuje vzít si Honor Magic Watch 2 i do bazénu.

Procesor Kirin A1 svou práci zvládá vcelku dobře, stejně jako u svého sourozence. Hodinky lze spárovat jak s Androidem 4.4 a vyšším, tak s iOS 9.0 a vyšším. Hodinkám nic zásadního z výbavy nechybí – na dýnku najdete senzor snímaní srdečního tepu, uvnitř naleznete všechny relevantní senzory, čidlo automatického jasu, Bluetooth ve verzi 5.0 nebo GPS, barometr a výškoměr.

Samozřejmostí je také vnitřní paměť o velikosti 4 GB, do které můžete nahrát hudbu, a skrze spárovaná Bluetooth sluchátka ji přehrávat přímo z hodinek. V hodinkách nenajdete NFC, a na bezkontaktní platby tak můžete zapomenout.

Operační systém

LiteOS se od doby, kdy jsem testoval Huawei Watch GT 2, příliš neposunul. Stále si stojím za tvrzením, že hodinky s tímto operačním systémem jsou spíše nadstandardním fitness náramkem než skutečnými chytrými hodinkami. Pro pořádek si ale udělejme revizi toho, co mi na LiteOS nejvíce vadí a co si naopak zaslouží pochvalu.

Stále si můžete vybrat jen z omezeného množství ciferníků, které vesměs nejde nijak přizpůsobit. U některých si můžete zvolit časové pásmo a to je tak všechno. Od doby testování přibyl jeden ciferník, který umožňuje zvolit si styl hodin a nahrání vlastní fotografie na pozadí. To je ale trochu málo. Byť si jistě vyberete svého favorita, žádná sláva to není.

Funkce Always-on stále funguje na výbornou a je velmi příjemné, když Honor Magic Watch 2 zobrazují čas neustále, ať digitální či analogový. Díky AMOLED displeji je vliv na baterii minimální, takže nemusíte mít strach, že se hodinky vybijí rychleji. O výdrži na baterii si ale povíme později.

Horní tlačítko slouží pro vyvolání nabídky aplikací a k návratu na výchozí ciferník, na spodní si můžete nastavit libovolnou aplikaci. Prostředí si stále nepřizpůsobíte, a tak jste nuceni neustále rotovat mezi ciferníkem, srdečním tepem, stresem, počasím, hudbou a fyzickou aktivitou. Proč si jednotlivé karty nemohu přizpůsobit, to je záhada. Z horní strany pak vyvoláte rychlá nastavení, ze spodní strany získáte přístup k notifikacím.

V této oblasti se neodehrál takřka žádný posun. Na jednotlivé notifikace stále nemůžete nijak reagovat (ať už psaným textem, hlasem či předvolenou reakcí), zahodit je pohodlně jednu po druhé (pouze všechny najednou, nebo po rozkliknutí jednotlivě) nebo s nimi dělat prakticky cokoli jiného, než si je přečíst (pokud se zobrazí celé). Alespoň že chybu, kdy po pozastavení Spotify vyskakovaly neustále notifikace, se podařilo opravit. Kromě několika základních ikonek ale stále obtížně poznáte, odkud notifikace přišla.

Spokojit se rovněž musíte s výchozí nabídkou aplikací: Cvičení (společně se Záznamy cvičení a Stavem cvičení), Tep, Záznamy aktivit, Spánek, Stres, Dechové cvičení, Hudba, Kontakty, Protokol hovorů, Barometr, Kompas, Počasí, Zprávy, Stopky, Časovač, Budík, Svítilna a Najdi můj telefon.

U některých měření se budu opět opakovat. Měření stresu na papíře zní skvěle, v praxi mi ale hodinky ukazovaly zvýšenou hladinu stresu i ve chvílích, kdy se v mém životě nic zajímavého nedělo. Po důležité schůzce naopak hodinky usoudily, že jsem jen krůček od dosažení nirvány. S tím se moc souhlasit nedá.

Funkce chytrého buzení, tedy probuzení ve chvíli, kdy procházíte lehkou fází spánku a probuzení je pro tělo nejmenším šokem, zde opět nenajdeme. Chytré buzení sice v aplikaci je, nicméně v rámci daného časového rozmezí mě Honor Magic Watch 2 probudily vždy v nejdřívějším možném čase. A že bych měl lehký spánek celý týden v 6:30 přesně, to se mi nechce věřit.

Zakončím to ale pozitivně. S hodinkami totiž můžete telefonovat. Tato funkce sice funguje pouze se spárovaným telefonem, ale občas se zkrátka hodí, když můžete rychlý hovor vyřídit přes hodinky. Kvalita sice není světoborná, ale protistrana žádné námitky nevznesla. Ostatně ani já sem neměl potíže s porozuměním.

Fitness aktivity a funkce

Honor Magic Watch 2 vás nenechají na pochybách – jedná se o hodinky s velkým důrazem na fitness funkce. Krokoměr snímá kroky v reálném čase a rovněž velmi přesně. Tady není co vyčítat. Kontinuální měření srdečního tepu je taktéž velmi přesné, byť občas trochu uletí. To ale přičítám umístění hodinek na zápěstí, které pro měření není ideální.

Měření sportovních aktivit mě příjemně překvapilo. Na hodinkách si můžete zvolit jen ty informace, které vás během cvičení zajímají, a množství aktivit je adekvátní. Honor Magic Watch 2 umí také zpětnou vazbu pomocí hlasu. Tu lze ale nastavit až během cvičení, a pokud na to nepomyslíte, může vás trochu vylekat. Měření VO2Max ocení především aktivní sportovci.

Chválu si zaslouží také funkce pro lenochy, kdy vás hodinky sem tam vybídnou k fyzické aktivitě, pokud se příliš dlouho nehýbete. Dechová cvičení jsou spíše základní a rozhodně neočekávejte podobnou funkcionalitu jako v případě Apple Watch. Propojení se stresem či vysokým tepem stále chybí – dechové cvičení si musíte naordinovat sami.

K měření spánku bych měl také několik výhrad. Poslední dobou se v noci pravidelně budím, což hodinky nikterak nereflektovaly. Jen v jednom případě mi aplikace zobrazila, že jsem se v noci probudil. Jenže to jsem šel na záchod a hodinu se převaloval. Ani tak to ale hodinkám nezabránilo mi do doby, kdy jsem byl vzhůru, napálit několik minut REM fáze. Tohle opravdu ne.

Pro začínající sportovce lze Honor Magic Watch 2 rozhodně doporučit – v aplikaci Huawei Health najdete připravené tréninkové plánky, které vás v začátcích podrží a navedou ke správným výkonům.

Mobilní aplikace

Hned na úvod je potřeba zmínit jednu nepříjemnost. Pro správné fungování aplikace a prvotní spárování je potřeba také aplikace Mobilní služby Huawei. To není až tak neobvyklé, nicméně po jejím stažení z Obchodu Play aplikace neustále padala a zabraňovala tak zprovoznění hodinek. Podle komentářů se problém vyskytl někdy začátkem ledna a stále není opraven. Nutnost je tak stáhnout apk balíček z alternativního zdroje. Tohle by si měl Huawei zkrátka lépe ohlídat.

Samotná aplikace splní beze zbytku svůj účel a zahltí vás všemi možnými údaji. Po rozkliknutí se často dostanete na podrobnější přehled, ke kterému dostanete i dlouhé a nezáživné povídání, které vám ve finále nic moc neřekne. Přitom by stačila například jednoduchá informace, co dělat či nedělat před spánkem, abyste jej zkvalitnili.

Na provázání údajů taktéž zapomeňte. Příjem potravy a tekutin v aplikaci chybí, stejně jako příjem kofeinu. Souvislosti mezi změřenými údaji si musíte hledat sami, což je rozhodně škoda. Ocenil bych, kdyby údaje aplikace do souvislostí dávala automaticky a na jejich základě mi navrhovala relevantní doporučení. To bych ale asi chtěl moc.

Baterie a výdrž

Z perspektivy chytrých hodinek nelze výdrži vytknout prakticky nic. Při maximálním nasazení, tedy neustálém měření tepu, asistenci měření spánku, notifikacemi ze spousty aplikací, občasného cvičení a zapnutého always on displeje, jsem se dostal bez potíží na jeden celý týden, přičemž mi ještě nějaká procenta zbyla. Během testování jsem tak nemusel sáhnout po nabíječce.

Při omezení funkcí se domnívám, že proklamovaných 14 dní na jedno nabití není žádný velký problém. Samotné nabíjení nepatří mezi nejrychlejší a baterii s kapacitou 445 mAh nabijete za nějakou hodinu a půl. Pokud budete hodinky nabíjet jednou či dvakrát měsíčně, nejedná se o žádnou závratnou překážku.

Jaké jsou rozdíly oproti Huawei Watch GT2?

V této části recenze jsem chtěl podrobně rozebrat, v čem se Honor Magic Watch 2 liší od sourozence Huawei Watch GT 2. Už během testování jsem ale zjistil, že tato kategorie nebude příliš obsáhlá. Když pomineme kosmetické odlišnosti, jako je červený kroužek na horním tlačítku, mírně odlišná luneta a chybějící druhý pásek v balení, jsou si oboje hodinky podobné jako vejce vejci.

Nebudu chodit dlouho okolo horké kaše – Huawei Watch GT 2 a Honor Magic Watch 2 jsou identické hodinky. Přítomnost obou modelů na českém trhu vyvolává otázky, zda si nebudou navzájem kanibalizovat prodeje. To je ale problém společnosti Huawei. Z pohledu zákazníka přítomnost obou modelů alespoň vzdálený smysl dává, když dojde na cenu.

Obdobná situace mimochodem nastává i na poli smartphonů, jen v opačném pořadí. V prosinci se u nás začal prodávat Honor 9X a v lednu na něj navázal zcela identický model Huawei P smart Pro, který má však o dva tisíce vyšší cenu.

Závěrečné hodnocení

Honor Magic Watch 2 rozhodně nejsou špatné hodinky. Kvůli uzavřenému systému LiteOS, který stále trpí několika dětskými nemocemi, však stojí někde na pomezí mezi chytrými hodinkami a fitness náramky. Jejich hlavní předností je skvělé designové provedení, prvotřídní displej, dlouhá výdrž na baterii nebo množství fitness funkcí.

Zásadním nedostatkem je práce s notifikacemi, mnohdy nepřesné měření spánku, slabší doprovodná aplikace, která nezvládá vyhodnocování kontextu či velmi malé možnosti přizpůsobení hodinek k obrazu svému.

Největším konkurentem Honor Magic Watch 2 je bezesporu stájový kolega Huawei Watch GT 2. Identické hodinky si konkurují vzhledem a funkcemi, nikoli však cenou. Hodinky pod značkou Huawei pořídíte za 5 989 korun, zatímco se značkou Honor přichází i atraktivnější cena 4 999 korun. Tisícikorunový rozdíl může pro někoho hrát roli, nicméně je potřeba připomenout, že rozdíl je dán především přítomností dvou náramků u Huawei Watch GT 2.

Z další konkurence stojí za zmínku Samsung Galaxy Watch Active 2, které jsou funkčně na jiné úrovni, nicméně cena tomu taktéž odpovídá. Xiaomi se snaží zaujmout modelem Amazfit GTR, které mohou Honoru zatopit. Pokud vám ale nedostatky Honoru Magic Watch 2 nevadí, rozhodně se nejedná o špatnou koupi.