Recenze Huawei P smart Pro: drahá střední třída, která už tu jednou byla

Společnost Huawei není třeba čtenářům blíže představovat. Čínský smartphonový obr zažil loni dramatický rok, kdy jej americká vláda v květnu zařadila na černou listinu ministerstva obchodu, čímž jej odřízla od jeho klíčových amerických dodavatelů komponent. Ani to mu však nezabránilo v tom, aby na trh uvedl nové úspěšné modely a jeho dodávky smartphonů na globální trh meziročně rostly.

Jedním z jeho posledních telefonů je Huawei P smart Pro. Pokud je vám smartphone ze snímků povědomý, nemýlíte se, jde totiž v podstatě o převlečený Honor 9X. Prakticky se od něj liší jen umístěním čtečky otisků prstů a větší velikostí operační paměti (4 GB vs. 6 GB), za což si Huawei nebojí naúčtovat dvoutisícový příplatek. Úsměvné je také to, že varianta od Huawei na trh přichází zhruba o 3 měsíce později než levnější Honor 9X.

Obsah balení

Telefon výrobce balí do prosté bílé krabičky, v níž kromě telefonu najdeme nabíječku s výkonem 10 W, nabíjecí kabel USB-C, uživatelský návod, záruční list, sponku na vyjmutí SIM karty a také dva kusy příslušenství, které nejsou úplně běžné – silikonové pouzdro a sluchátka.

Pouzdro je na rozdíl od některých jiných v balení dodávaných pevné a naprosto přesně sedí. Obyčejná plastová sluchátka zvukovou kvalitou neoslní, nicméně pro nenáročné posluchače jsou dostačující. Samozřejmě nelze očekávat výrazné basy ani plné výšky.

Design a zpracování

Telefon disponuje prakticky bezrámečkovým displejem bez výřezu ani otvoru pro přední fotoaparát (jediný výrazněji „neprotažený“ rámeček je vespodu) a poměr displeje k tělu činí vysokých 91 %. Selfie kamerka je díky tomuto řešení vysouvací a své místo našla v levé části horní hrany. Zadní stranu tvoří vertikálně orientovaný trojitý fotoaparát, který lehce vystupuje z těla, a pod ním umístěný přisvětlovací LED blesk. Čtečku otisků prstů zde nehledejme, protože ji výrobce integroval do tlačítka Power, které najdete na pravém boku.

Co se týče zpracování, smartphone má skleněná záda, která při natočení do určitého úhlu vytvářejí zajímavý perleťový efekt; rám je vyroben z hliníku. Zároveň je zadní strana kvůli velmi hladkému povrchu doslova magnetem na otisky prstů a škrábance. Telefon má rovněž při nedbalém držení tendenci z ruky sjíždět, takže je třeba myslet na pevný úchop.

Při držení je také trochu znát jeho poněkud vyšší hmotnost 206 gramů, a v kapse se jeho váha projeví ještě výrazněji. Vzhledem k jeho velikosti je velmi obtížné jej ovládat jednou rukou, pokud jste tedy příznivci kompaktnějších telefonů a toto je pro vás při koupi nového smartphonu zásadním kritériem, budete se muset poohlédnout jinde.

Displej

Smartphone dostal do vínku IPS panel s úhlopříčkou 6,59 palců a rozlišením Full HD+ (2340 x 1080), který se svou kvalitou nevymyká obrazovkám stejného typu v jiných smartphonech střední třídy – nabízí tedy více než dostatečnou čitelnost, poměrně věrné podání barev, velmi solidní pozorovací úhly a dobrou viditelnost na přímém slunci, rezervy má naopak sytost barev, kontrast a jas.

Jisté problémy jsme zaznamenali s automatickou regulací jasu, kdy se ve dnech s minimem slunečního svitu regulátor pohyboval dosti „líně“, výsledkem čehož byla značně vybledlá obrazovka. Nakonec jsme se rozhodli jas nastavit manuálně, a to zhruba na 70 %.

Hardwarová výbava

Telefon pohání čipset Kirin 710F, který doplňuje 6 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti, již lze microSD kartou rozšířit o dalších až 512 GB. Tato kombinace zajišťuje zcela bezproblémový chod zařízení – navigace v nabídkách, spouštění aplikací nebo hraní populárních her na vyšší detaily (konkrétně jsme zkoušeli PUBG Mobile a World of Tanks), to vše bylo plynulé a nenarazili jsme na žádné záseky. V populárním benchmarku AnTuTu dosáhl velmi slušných 179 361 bodů.

Hardwarové parametry Huawei P smart Pro Systém: Android 9.0 Rozměry: 163,1 × 77,2 × 8,8 mm , Hmotnost: 206 gramů Čipset: HiSilicon Kirin 710F, octa-core 4x 2,2 GHz Cortex-A73, 4x1,7 GHz Cortex-A53 RAM: 6 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,59", Full HD+, 1080 x 2340 px Hlavní fotoaparát: 48 Mpx, f/1.8 Druhý fotoaparát: 8 Mpx, f/2.4, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, hloubkový , Přední kamera: motorizovaná vysouvací 16 Mpx, f/2.2, Full HD video Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Další výbavu telefonu tvoří „starý dobrý“ 3,5mm jack nebo zmíněná čtečka otisků prstů, která je spolehlivá a vskutku bleskurychlá (i když implementace do zapínacího tlačítka nemusí vyhovovat úplně každému), zamrzí však absence NFC čipu, který je dnes ve střední třídě běžný.

Baterie a výdrž

Baterie má kapacitu 4000 mAh a nabíjecí výkon činí 10 W. Při intenzivnějším používání telefonu, které zahrnovalo prohlížení internetu, hraní her, poslech hudby a fotografování a natáčení videí, vydržela baterie přibližně dva dny. Nabití z nuly na 100 % pak trvalo zhruba dvě hodiny, což je na dnešní dobu docela dlouho (telefony střední třídy s podporou rychlého nabíjení dnes rozhodně nejsou žádnou vzácností).

Operační systém a softwarová výbava

Smartphone je softwarově postaven na Androidu 9 Pie a v tuto chvíli není jasné, jestli dostane aktualizaci na nejnovější verzi. Jako u jiných telefonů Huawei je zde přítomno uživatelské rozhraní EMUI, a to ve verzi 9.1. Softwarová výbava zahrnuje i několik vlastních služeb či aplikací společnosti – HiSuite pro propojení telefonu s počítačem, HiCare, která poskytuje zákazníkům online podporu a servis nejen pro toto zařízení, Zdraví (Huawei Health) pro zaznamenávání různých údajů o zdravotním stavu a kondici a obchod s aplikacemi AppGallery, který je alternativou služby Google Play (ta je zde nicméně také, na rozdíl například od telefonů poslední vlajkové řady Mate 30).

Jen pro připomenutí: AppGallery je součástí balíku služeb a aplikací HMS (Huawei Mobile Services), jenž je alternativou platformy GMS (Google Mobile Services) a jejž Huawei vyvinul jako záložní řešení pro případ sankcí ze strany americké vlády.

Na závěr doplním, že telefon jsme testovali s firmware ve verzi 9.1.0.348 (C431E2R1P1).

Fotoaparát a video

Fotoaparáty disponují rozlišením 48, 8 a 2 MPx, přičemž hlavní je vybaven objektivem se světelností f/1.8, druhý širokoúhlým objektivem se světelností f/2.4 a třetí objektivem též se světelností f/2.4, který slouží ke snímání hloubky scény. Přední kamerka má rozlišení 16 MPx a podporuje standard HDR. Kvalita autoportrétů je za dobrého světla velmi slušná a pro Instagram či Facebook plně dostačující. V šeru a ve tmě ji ale raději nedoporučujeme používat. Samotné vysunutí motorizované selfie kamerky trvá zhruba vteřinu.

Kvalitu fotografií hodnotíme jako solidní s tím, že klesá úměrně s ubývajícím světlem. Za optimálních podmínek byly snímky ostré, s dostatkem detailů a barevně poměrně věrné, v některých případech však byly barvy poněkud vybledlé a chyběl jim dostatek kontrastu (fotografie pořízené širokoúhlým fotoaparátem byly v tomto ohledu lepší). Co se týká nočních fotografií, ty jsou rozhodně použitelné a množství šumu není tak rušivé, výsledek však opět závisí na dostatku světla na scéně.

Tip: všechny snímky v plném rozlišení si můžete stáhnout/prohlédnou zde

Hlavní fotoaparát umí překvapit především svými makro snímky, kde bych vzhledem ke kvalitě standardních snímků překvapily dobrým ostřením na detail. Okraje fotky ale nejsou bokeh efektem, nýbrž nedostatky fotoaparátu. Z celkového hlediska tak lze fotografie z hlavního fotoaparátu označit za přinejlepším průměrné, v mnohých ohledech podprůměrné a v této cenové kategorii se rozhodně najdou lépe fotící konkurenti.

Huawei P smart Pro je rovněž vybavený funkcí Noční režim. Nutno podotknout, že za zhoršených světelných podmínek či za šera fotografujte jen na vlastní nebezpečí. S úbytkem světla rapidně klesá kvalita fotografií, objevuje se masivní slévání detailů a spousta digitálního šumu. Noční režim situaci často nejenže nezachrání, ale spíše zhorší. Z několika světelnými zdroji si pak fotoaparát neporadí vůbec. O širokoúhlém objektivu se není třeba zvlášť zmiňovat – výsledky při focení ve tmě jsou tragické.

Kvalita videí je podle naší zkušenosti nadprůměrná (ve své třídě), nahrávky byly za dobrého světla dostatečně ostré s vcelku věrným barevným podáním. I zde samozřejmě platí, čím méně světla, tím více šumu a větší ztráta detailů. Ještě doplňme, že videa lze nahrávat maximálně v rozlišení Full HD při 60 fps a telefon podporuje i natáčení širokoúhlých videí (při poměru stran 19,2:9, ve Full HD a v 30 fps).

Závěrečné hodnocení

Jak shrnout vše výše řečené? Huawei P smart Pro je vcelku vydařený smartphone, mezi jehož hlavní plusy patří velká obrazovka a bezrámečkový displej, hladký chod, rychlá a spolehlivě fungující čtečka otisků prstů, nadprůměrná výdrž baterie a solidní fotoaparát. Najdou se však i nedostatky, jmenovitě chybějící NFC, nespolehlivě fungující regulátor jasu, pomalé nabíjení a absence podpory 5GHz Wi-Fi. Někomu by také mohla chybět notifikační dioda.

Také nesmíme zapomínat na fakt, že o dva tisíce korun levněji pořídíte zcela shodný smartphone – Honor 9X. Ten má sice o 2 GB méně RAM, ale jinak se jedná o identické telefony a příliš nevidím důvod, proč byste měli dávat přednost verzi prodávané přímo pod křídly Huawei.

Ve střední třídě každopádně najdeme lepší alternativy – například Samsung Galaxy A50, který je sice o něco pomalejší, nabídne ale srovnatelně velkou obrazovku (konkrétně 6,4 palců), lepší displej (navíc s funkcí Always-On), NFC, kvalitnější fotoaparát, rychlé nabíjení (15 W) a v neposlední řadě nižší cenu, Xiaomi Mi 9 Lite, který má také lepší obrazovku, NFC, rychlé nabíjení (18 W) a navíc je ještě výkonnější a prodává se také levněji, nebo Honor 20, jenž ze všech jmenovaných smartphonů disponuje suverénně nejvyšším výkonem a láká také na líbivý design či čtverný fotoaparát.

Huawei P smart Pro je dostupný v černé barvě, která se při dopadajícím světle mění na tmavě modrou, a pak také v bílé, která má gradientní povrch s přechody do modré a fialové. Doporučená koncová cena pro český trh byla stanovena na 7 990 Kč.