Test Tesla Model Y “Juniper” (2025): vylepšená, milovaná i nenáviděná

Nová Tesla Model Y boduje perfektním podvozkem a vysokou praktičností za dostupnou cenu

To, co by Tesla měla umět skvěle, tedy nabíjení a automatické řízení, bylo největší zklamání

Pro někoho je to auto budoucnosti, pro jiného špatně použitelná hračka – oba mají pravdu

Tesla Y je tak trochu fenomén. V době, kdy se v diskuzích vysmíváme elektromobilům a tvrdíme, že elektromobily nikdo nechce, že je to slepá cesta atp., se Tesla Y potichu stala nejprodávanějším autem planety. Ne mezi elektromobily, ale totálně. To nevypadá na Bruselský diktát.

Juniper

Jenže to jsme pár let nazpět a pro letošní rok si Tesla připravila aktualizaci vozu, s kódovým označením Juniper. A když máte superúspěšný model, musíte být u nové verze dvojnásob opatrní, abyste zákazníky neodradili.

Inspirováno Cybertruckem

Změny Modelu Y proběhly na všech částech, takže se nevyhnuly ani vnějšímu designu. Při pohledu zepředu se nemůžu obrátit dojmu jasné inspirace modelem Cybertruck.

Ještě před pár lety bych řekl, že design vozu je jak ze seriálu Futurama, ale v poslední době se tento „unikátní“ design, tedy úzkých světlometů, objevuje čím dál častěji, takže zase takový ústřel to není.

Klíče? Neexistují

Tesla rozhodně boří to, na co jsme roky zvyklí. Někdy je to super, jindy ne. První z věcí, které tleskám je bezklíčový přístup. K autu sice dostanete i kartu, ale tu jsem nikdy nepoužil. Stačí mít totiž auto přidané v aplikaci Tesla na smartphonu a pak se jen přiblížit k autu a vzít za kliku.

Auto se automaticky odemkne. Jednoduchá věc, plně funkční, přitom u běžných automobilek to je pořád tak trochu sci-fi.

Sedíme uvnitř

Často jsem slyšel historky o příšerném zpracování interiéru, o špatných materiálech. S nelibostí také vzpomínám na svého souseda, který měl Teslu Model 3 a zavření kufru vydal stejný zvuk jako třísknutí dvou plechů o sebe. U nového modelu Y nic takového nečekejte. Všechny materiály uvnitř, sedadla, všechno zpracování snese srovnání s evropskou konkurencí.

A minimalistický design skandinávského typu se mi opravdu líbí. Nikde nic není. Jen velký displej.

Sedadla

I na sedadla se značce Tesla snášela kritika. Ta současná mají výrazné boční vedení, jsou elektricky stavitelná, vyhřívaná, klimatizovaná, dostatečně dlouhá, zkrátka není nic, co by jim bylo třeba vyčítat.

Navíc podle profilu řidiče se umí sama nastavit, žádné vyvolávání z paměti není třeba.

Střecha

Nelze si nevšimnout obrovské prosklené střechy. Ta je nově vybavena kovovou infračervenou reflexní vrstvou, která odráží 7× více sluneční energie.

Takže ani za slunečného dne interiér nerozpálí, přitom interiér zůstává světlý a vzdušný. A velmi prostorný. I 2metroví dlouháni se sem komfortně posadí.

Hlavní displej

Proč může být design interiéru tak minimalistický? Protože na displeji se nastavuje všechno. Úplně všechno. Zrcátka, volant, otevírá se zde přihrádka spolujezdce, nastavuje klimatizace, otevírání kufru, prostě všechno. Včetně volby směru jízdy vpřed nebo vzad. Kdyby se systém rozbil, jsou voliče pro jízdu vpřed i vzad nouzově na stropě, ale jinak si vše musíte „naklikat“.

Displej u současné generace vyrostl na 15,4″ s rozlišením 1920×1080 px. Popravdě, jemnější rastr by si zasloužil.

Menu auta

Právě když jsem na displeji poprvé otevřel menu auta, zhrozil jsem se množství položek. Ale stačilo 10 minut a zorientoval jsem se. Menu nemá více úrovní, u každé položky jsou logicky poskládané jednotlivé funkce.

Takže orientace není tak složitá, jak se na první pohled může zdát. Navíc reakce na kliknutí jsou naprosto bleskové, u jiného auta jsem takto rychlý infotainment nezažil. Klobouček.

Aplikace

Tesla se rozhodla mít systém uzavřený a nikoho dalšího do něj nevpouští. Najdete zde tedy několik hudebních aplikací (Spotify, TIDAL, Apple Music, Audible, Amazon Music, YouTube Music, TuneIn, Caraoke) a pak ještě dalších pár aplikací, ale tím to končí.

Další aplikace do auta nedostanete. Upřímně, proč mít v menu 8 aplikací pro streamování hudby, když stejně nejspíš používáte jen jednu?

Ani Android Auto, ani Apple CarPlay

A bohužel Tesla neumí ani dnes už tak samozřejmou věc, jako je zrcadlení aplikací z mobilního telefonu. Takže nemáte šanci zprovoznit vlastní mapy, vlastní aplikaci pro podcasty nebo audioknihy a především ani vlastní navigaci, což považuji za největší problém. Když jezdím po Praze, tak zásadně s Waze.

Nejde jen o to, že najde nejlepší cestu, ale umí nabídnout alternativní trasy a má silnou podporu komunity, která hlásí odstavená vozidla, překážky na silnici, ale třeba i policejní hlídky. Absence možnosti používat Waze by dnes pro mě znamenala důvod nekoupě auta. Jsem v tomhle exot? Napište mi do diskuze.

Vestavěná navigace

Tesla nabízí jednu jedinou aplikaci pro navigování. Ta nefunguje špatně, umí vyhledávat on-line, vyhledává skutečně rychle, má nějaká základní data o provozu, i když po Praze spíše orientační, dojezdové časy se oproti skutečnosti (a právě i oproti aplikaci Waze, která mi běžel na telefonu) výrazně lišily.

V husté dopravě v Praze za mě tedy spíše nepoužitelné. Výhodou navigace je, že při plánování dlouhé cesty umí naplánovat i zastávky na nabíjení, ale to je něco, co už dnes umí prakticky každý elektromobil.

Autopilot

Automatické řízení bylo něco, na co jsem se u Tesly opravdu moc těšil. A také byl nejvíce zklamán. Pojďme to vzít postupně. Je fér přiznat, že Tesla upozorňuje, že se jedná o Betaverzi, tedy ještě ne zcela funkční. První problém je, že automatické řízení nelze aktivovat vždy a všude. Pochopím, že řízení potřebuje viditelné čáry na silnici, neměla by být mlha nebo silný déšť, ideálně by měl být vidět okolní provoz, to všechno je logické. Ale i když byly podmínky optimální, mnohokrát se Automatické řízení nechtělo spustit. Důvod neznám.

Nesahej mi do řízení

Na autopiloty jiných značek jsem samozřejmě zvyklý. A také jsem zvyklý je korigovat. Když se mi nelíbí, že najíždí moc k okraji, když se chci vyhnout kanálu, udělat cokoliv, tak do volantu drbnu a autopilot jede dál. Ne tak u Tesly. Pokud sáhnete volantu do řízení, autopilot se odstaví.

Jenže neodstaví se jen řízení, ale také výkon motoru. A vždy, když u Tesly nestojíte na plynu, tak velmi výrazně začne rekuperovat, tedy i brzdit, takže najednou začnete při jízdě brzdit, není to nic příjemného.

Sleduj silnici

Kdy použijete autopilota? Když je jízda nuda. Popojíždějící kolona, nic zajímavého. Tedy v okamžiku, kdy se nechcete plně věnovat řízení a chcete raději dělat něco jiného (mrk, mrk).

Jenže když se nevěnujete řízení, Tesla to pozná (sleduje vás kamera v kabině) a autopilot se deaktivuje. Co? Proč? Vždyť to je přesně ta situace, kdy autopilota chcete používat. Testoval jsem desítky jiných aut s autopilotem, žádné jiné to nedělá.

A máš utrum

No, dobrý, tak jsem autopilota zase aktivoval a čekal, až se zase vypne.

To jsem udělal 5× a pak jsem dostal hlášku, že po 5 vynucených vypnutích přestane Autopilot fungovat. Špatný vtip? Ne. Nutnost kvůli legislativě? Ne. Prostě to tak je a tak to bude.

Fantomové brzdění

Poslední kapkou byla situace, o které jsem se později dozvěděl, že je u vozů Tesla docela běžná a nazývá se „Fantomové brzdění“. Jel jsem po hlavní silnici. Zprava, z vedlejší silnice přijíždělo jiné auto, které evidentně zpomalovalo, nemělo chuť mi vjet do cesty.

Přesto autopilot vyhodnotil, že by asi mohlo dojít ke srážce a ostře zabrzdil. Nepříjemné! Hlavně bez varování, nečekáte to. Intuitivně moje oči mrkly do zpětného zrcátka, nikdo za mnou nejel. Kdyby jo, nejspíš ho mám v kufru. To byla poslední situace, kdy jsem Autopilota použil a pak jsem jej už deaktivoval. Verdikt zní asi tvrdě, ale tento systém je nepoužitelný.

Adaptivní tempomat

Co naopak funguje bez potíží, to je adaptivní tempomat. Zajímavostí je, že Tesla nepoužívá žádné lidary, ale funkce je závislá jen na kamerách. I v noci funguje dobře, neměl jsem možnost ji vyzkoušet za nějakého hustšího deště.

Je navíc příjemné, že při jízdě kamera na displeji vykresluje okolní provoz, takže přesně vidíte, co systém vidí a co ne. A zvládá toho opravdu hodně. Navíc čte i dopravní značky, takže vás upozorní třeba na značku STOP, pokud jste ji přehlédli a ke křižovatce se rychle blížíte.

Kamery v hlavní roli

Kamery Y nepoužívá jen k adaptivnímu tempomatu. Slouží i místo parkovacích senzorů přesněji místo ultrazvukových čidel. A v naprosté většině případů to funguje dobře. Na displeji vidíte vymodelovaný obraz okolí.

Vlastně jsem na světle neměl žádný problém a senzory bych tak klidně oželel. Na světle. Jakmile parkujete v garáži, vyskočí na vás hláška, že obraz nemusí být přesný a skutečně, objekty už nejsou tak ostré a přesnost se snižuje. Něco za něco.

8 kamer

Celkem na voze napočítáte 8 externích kamer. Co je úžasné? Z aplikace Tesla si kdykoliv můžete kdykoliv prohlížet okolí vozu, případně i interiér.

Takže vidíte, co se kolem auta děje. Navíc pokud se někdo snaží neoprávněně do auta dostat, dotýká se ho, nabourá do něj, kamery umí vše nahrát. Stejně tak v případě, že se stane nějaká dopravní nehoda. To je praktické a hodí se.

I místo dešťového senzoru

I dešťový senzor byste na Tesle Y hledali marně. Že prší mají opět poznat kamery. A během lehkých deštíků se systém osvědčil, fungoval víceméně v pořádku. Co mě štvalo, tak stírání vždy, když jsem vyjel z garáže.

Přechod z velmi tmavé garáže na prudké světlo znamenal několik rychlých setření suchého skla.

Jízda v pruhu

Co kamery zvládají špatně, to je varování před vyjetím z jízdního pruhu. Stačí, když se přiblížíte k jeho okraji, aniž byste jej přejeli, tak Tesla Y varuje nepříjemným zvukem.

Tohle by šlo určitě nakalibrovat mnohem lépe a zvuk by nemusel být tak dotěrný.

Blinkry má

Tesla u některých starších modelů experimentovala s tím, že do aut nedávala páčky blinkrů. To se nesetkalo s porozuměním uživatelům, takže nová Tesla Y má klasické páčky. Ovšem nebyla by to Tesla, aby neudělala něco jinak. Jak dlouho umí auta tzv. trojblik? Už ani nepamatuji, kdy jsem naposledy řídil auto, které tuto praktickou věc nemá. Přejíždíte z pruhu do pruhu, ťuknete, auto třikrát zabliká. To je to, co chcete, takto to má fungovat.

Tesla má blinkry řešené po svém, ťuknete, někdy zabliká 5× a přestane, jindy blinkr pořád bliká dál a musíte znovu na stejnou stranu ťuknout, abyste blinkry vypli. Proč jednoduché a funkční věci udělat složitě?

A jedeme

Na jízdní vlastnosti Tesly jsou také různé názory a jsem rád, že jsem si mohl udělat ten svůj. A jízdní vlastnosti považuji za špičkové. Mezi automobily bez vzduchového podvozku patří k těm nejlepším. Z auta cítíte úžasnou tuhost, pevnost. Dodává to na jistotě při jízdě.

Ale zároveň si auto ponechává komfort. Rozhodně to není žádný kostitřas. I na rozbité silnici odvádí podvozek dobrou práci, tady je opravdu těžko co vytýkat. Pokud někdo tvrdí, že nová Tesla Y špatně jede, tak mu prostě nevěřte. Každopádně nepočítejte s tím, že by podvozek konkuroval vzduchovým odpružením, které nabízí prémiové značky. To jsme ještě o úroveň jinde.

Dostatek výkonu

Naše verze s označením Long Range byla vybavena jedním elektromotorem a pohonem zadních kol. Motor nabídne velmi slušných 220 kW, což stačí ke zrychlení na 100 km/h za 5,6 sekundy. Hmotnost vozu přitom zůstala pod hranicí 2 tuny, takže hbitost vozu skutečně nechybí a kdo má rád ostřejší jízdu, ten bude rozhodně spokojen.

Navíc, jak to u elektromobilů bývá, nástup je okamžitý a zrychlení může proběhnout kdykoliv, klidně v apexu zatáčky. V tomhle jsou elektromobily naprostou kouzelné.

Jede úsporně

Navíc umí být Tesla Y i velmi úsporná. Oficiální spotřeba mluví o 14,2 kWh/100 km, já se po týdnu testování dostal na 17 kWh/100 km a to jsem si spíše užíval výkon motoru a kvality podvozku. Tesla vždy právem patřila za inovátora a to nejen v oblasti pohonů. Úsporný provoz je i díky novému střídači (mění stejnosměrné napětí z baterie na střídavé pro elektromotor) využívající polovodiče z karbidu křemíku.

Oproti běžně používaným křemíkovým součástkám poskytnou nižší elektrický odpor a tím také menší ztráty. A také lépe odvádí teplo, takový střídač je pak menší a lehčí.

Brzdy po drátě

Když Tesla u modelu Cybertruck přišla s technologií „drive by wire“, tedy řízení po drátě, očekávalo se, že jej budou dostávat i další modely. Znamená to, že volant je jen snímačem pohybu a samotné vytáčení kol obstarává elektromotor. Ale model Y tuto inovaci nedostal. Každopádně má takto řešeny aspoň brzdy.

Pro řidiče to přináší tu výhodu, že je prakticky neznatelné, kdy auto rekuperuje a kdy skutečně brzdí brzdami. Moc příjemné. Co naopak zamrzí, možnost volit úroveň rekuperace během jízdy. Tohle Tesla neumí.

Tesla Supercharger

Když elektromobil, tak Tesla, protože mají svoje Superchargery po celé Evropě. Ještě pár let nazpět toto opravdu platilo. Takže jsem se rozhodl jet Supercharger také vyzkoušet. Zadal jsem cíl do navigace, aby se baterie připravila na rychlé nabíjení a v sobotu odpoledne, kdy jsem čekal spíše mírný provoz, vyrazil do Vestce u Prahy. Jaké bylo moje překvapení, že všechny nabíječky byly obsazené. 8 stanovišť.

To se mi nikdy u žádné jiné nabíječky nestalo. Navigace psala, že doba čekání bude méně než 5 minut. To bylo v 17:28. Skoro to sedělo, v 17:36 jsem už nabíjel. Měl jsem 12 %, tak jsem čekal, že nabíjení hned vyskočí aspoň na 200 kW. Ale ne. Auto hned hlásilo, že rychlost nabíjení je omezena nabíjecí stanicí. Tím, že byl supercharger obsazený, tak nebylo k dispozici dostatečné množství výkonu.

123 kW max

Nejvyšší výkon, na který jsem se při nabíjení dostal, byl 123 kW a to jsem měl už 45 % baterie. A to bylo po 16 minutách.

Při 49 % kapacity zmizela hláška o tom, že rychlost nabíjení je omezena nabíjecí stanicí. Takže v polovině kapacity baterie jsem nabíjel výkonem 113 kW, který byl omezený už čistě jen autem. Nic moc. Tady jsem tedy čekal mnohem lepší čísla a tady konkurence umí mnohem víc. Nabíjet jsem přestal po půl hodině, kdy byla kapacita baterie 70 % a zklamaný jsem odjížděl. Tak pomalé nabíjení jsem nečekal.

A upřímně, kdyby takto měla elektromobilita fungovat, tak budu chápat frustraci diskutujících o elektromobilitě. Po půl hodině dobít necelých 60 % baterie je prostě špatně a zákazníka nemusí zajímat, jestli je to dané studenou baterií nebo nedostatečných výkonem nabíječky. A to jsem musel čekat ještě 5 minut před nabíječkou. Tam, kde jsem čekal, že bude Tesla excelovat, přišlo tedy zklamání.

Zadní sedadla

Co si zaslouží pochvalu, to jsou zadní sedadla, která jsou skutečně plnohodnotná, velmi komfortní. Na zimu se hodí, že jsou vyhřívaná a elektricky sklápěná. To běžně nenabízí ani prémiové značky, velká pochvala pro Teslu.

Navíc cestující na zadních sedadlech si můžou užívat 7,5″ displej vlastního infotainmentu. Na něm si spustí videa, případně i hry. Displej lze propojit s Bluetooth sluchátky, takže cestující na zadních sedadlech můžou v klidu sledovat oblíbený seriál na Netflixu, zatímco řidič poslouchá hudbu. Skvělé!

Frunk

Další z velkou výhod vozů Tesla je přední kufr, nebo-li frunk. Nechybí ani u nového modelu Y, nabídne 117 litrů a je omyvatelný.

Ano, dokonce má výpusť, takže není problém do něj naházet třeba mokré plavky nebo zabahněné boty a pak jej vymýt wapkou. Skvělé!

Kufr

Co potěší nejednu českou rodinu, to je objem hlavního kufru.

Ten nabídne 854 litrů, mezi osobními elektromobily je to jasný vítěz. Velká část se ovšem nachází pod podlahou, což nemusí každému vyhovovat, ale objem je to skutečně obrovský.

Vpřed a vzad

Další inovací, která se mi líbila a která mě bavila, bylo automatické přepínání jízdy vpřed a vzad. Prostě parkujete a auto samo podle okolí a natočení volantu rozpozná, jestli chcete jet dopředu nebo dozadu. A točit musíte opravdu hodně a často, protože Tesla Y má velmi malý rejd. Takže jen točením volantu docílíte změny. Skvělé, opravdu paráda.

Co je trochu zrada je, když odjíždíte z nějakého místa. Máte zaparkováno, přijdete k autu, sednete, prošlápnete brzdu, tím aktivujete i jízdu a přidáte plyn. Auto samo vyhodnocuje, jestli chcete jet vpřed nebo vzad. A v 90 % případů to trefí. Horší je pak těch zbývajících 10 %. Když jsem automaticky čekal, že auto pojede dopředu a ono jede dozadu.

Aplikace pro mobil

Další inovací, kterou Tesla umí nadchnout, je aplikace pro mobil. Nikoho nepřekvapí, že její pomocí auto zamknete, odemknete, spustíte sirénu nebo klimatizaci. Ale aplikace umí i takové věci, jako třeba zobrazit pohledy všech kamer, takže se podíváte, co se děje kolem auta, ale klidně i uvnitř.

A vůbec, celá aplikace vypadá tak, jak vám to přijde logické a samozřejmé, až se divíte, proč všichni ostatní výrobci nemají aplikaci tak jednoduchou a funkční.

Bez chyb to není

I když je software Tesly velmi pokročilý a moderní, bez problémů se také neobejde.

Občas se mi nepřipojil mobil k infotainmentu, za celý týden se mi nepodařilo stáhnout softwarovou aktualizaci, přestože bylo auto připojeno k rychlé Wi-Fi.

Takže i tady počítejte s tím, že je občas potřeba „vystoupit a nastoupit“.

Plná kompromisů

Udělat si objektivní názor na novou Teslu Y není vůbec jednoduché. Nabízí spousty inovativních řešení, přitom tak jednoduchých, že se až jeden zamyslí nad tím, proč to tradiční automobilky dávno nedělají také tak. Zároveň ale obsahuje obrovské množství přešlapů, které bude konzervativní zákazník považovat za neomluvitelné. Takže rozumím jak táboru, který vynáší Teslu do nebes, tak těm, pro které je Tesla „no go“ a to nejen z politických důvodů, které v recenzi záměrně zcela vynechávám, protože k produktu nepatří.

Kdybych se měl jako zákazník rozhodovat sám za sebe, volil bych podle toho, jestli chci daily káru, která má sloužit a vlastně ani nemám vnímat to, že řídím. Pak bych Teslu nevolil. Pokud bych to měl jako radost, že jsem si koupil další gadget, se kterým si budu hrát a jen tak mimochodem je to auto, nebudu se po ní bát sáhnout.

Tesla Model Y “Juniper” (2025) Stupeň výbavy Long Range Maximální výkon 220 kW Zdroj energie Elektřina Udávaná spotřeba na 100 km 14,2 kWh Dojezd (WLTP) 622 km Pohon Pohon zadních kol Převodovka Jednostupňová automatická Akcelerace 0–100 km/h 5,6 s Maximální rychlost 201 km/h Délka 4 790 mm Šířka 1 920 mm (bez zrcátek) Výška 1 624 mm Rozvor 2 890 mm Základní cena 1 099 900 Kč Cena testované výbavy 1 296 400 Kč

Jak to vidíte vy?

Souhlasíte se mnou, nebo jsem to jen nepochopil? Napište mi do diskuze. Auta testuji nějakých 15 let, na týdenní testy jsem jich měl něco přes 600, různých modelů na kratší dobu jsem jich řídil něco přes tisíc a vždy se snažím o nezaujaté a objektivní recenze. Budu rád za váš názor i věcnou diskuzi.

Tesla Y 9.3 Vzhled a zpracování interiéru 9.8/10

















Propojitelnost s telefonem 10.0/10

















Technologická výbava 9.0/10

















Jízdní vlastnosti 9.5/10

















Dojez a nabíjení 9.0/10

















Uživatelský zážitek 8.5/10

















Klady konektivita

interiér

infotainment

jízdní vlastnosti

úsporný motor

zavazadlový prostor

technologická řešení

brake by wire Zápory omezené aplikace

bez podpory zrcadlení mobilu

autopilot

Superchargery

chybějící senzory

malý rejd

blinkry

spousta dalších detailů

Autor článku Vratislav Klega Milovník automobilů, chytrých hračiček, gadgetů. Analytik každým coulem, který miluje matematiku, fyziku a sociální sítě.