Prohlédli jsme si Cybertruck. Naživo je gigantický a budí emoce

V showroomu Tesly v kalifornském San Jose jsem si prohlédl nový Cybertruck

Elektrický “pick-up” působí giganticky, v reálu vypadá lépe než na fotografiích

Tesla prodej v Evropě zatím neplánuje, o zákazníky ale ani tak nemá nouzi

Pokud se budete pohybovat v okolí kalifornského Fremontu, San Francisca či San Jose, máte poměrně velkou šanci, že na silnici potkáte Cybertruck, jeden z nejdiskutovanějších elektromobilů současnosti. Nám se to povedlo také hned dva dny po sobě, nicméně z těch několika málo sekund, kdy kolem vás projede, nějakou tu emoci získáte, ale pro podrobnější zážitek je potřeba s autem strávit trochu více času.

Když jsme se společně s Vojtou Dalekorejem (Wrtech) přesouvali z veletrhu CES v Las Vegas do San Jose na konferenci Galaxy Unpacked, kde Samsung představoval své nejnovější smartphony řady Galaxy S24, rozhodli jsme se zastavit showroom Tesly, kde je vystavený Cybertruck. Obří elektrický pickup, který vzbuzoval emoce a vyvolával kontroverze už od prvního představení, které proběhlo před více než čtyřmi lety. Upřímně jsem nečekal, že se Elonovi podaří svůj nápad přetavit v komerčně dostupný produkt, ale ono se tak skutečně stalo a od konce listopadu 2023 už se ve Spojených státech první šťastlivci prohánějí po silnicích.

20 tisíc Cybertrucků měsíčně?

Tesla sice žádné oficiální informace o počtu předobjednaných kusů neuvádí, nicméně na nezájem ze strany zákazníků si rozhodně stěžovat nemůže. Elon Musk se sice nechal slyšet, že chce v příštím roce vyrábět okolo 250 tisíc Cybertrucků, což vychází na zhruba 21 tisíc vyrobených kusů měsíčně, nicméně lze očekávat, že reálná čísla budou o poznání nižší.

Ostatně v současné je automobilka ve své Gigafactory v texaském Austinu, kam v roce 2021 přesunula své sídlo z Palo Alta, schopna vyrobit okolo dvou až tří tisíc kusů každý měsíc. Aktuálně Tesla vozy dodává jen zákazníkům z Texasu a Kalifornie, avšak jakmile se povede navýšit výrobu, rozšíří se distribuce i do dalších amerických států.

Už během letošního léta by výrobní čísla mohla narůst k hranici přibližně 10 tisíc kusů, do konce roku pak až na 20 tisíc Cybertrucků vyrobených každý měsíc. Když jsem se zaměstnance pobočky zeptal, jak dlouhá by byla čekací lhůta, pokud bych si dnes v USA vůz objednal, odpověděl mi, že zhruba okolo jednoho roku.

Základní cena vozu je 60 990 dolarů, což je přibližně 1,37 milionu Kč bez daně, nicméně to platí pro verzi s jedním motorem a pohonem zadních kol, která se do prodeje dostane až během roku 2025. Dvoumotorová verze vyjde na necelých 80 tisíc dolarů (1,8 milionu Kč bez daně), třímotorová pak na téměř 100 tisíc dolarů (2,25 milionu Kč bez daně).

Celkem tedy bude Tesla nabízet tři varianty Cybertrucku. Nejvýkonnější verze označovaná jako Cyberbeast má dohromady tři elektromotory (dva vzadu, třetí vpředu) a výkon 845 koní. Klasická verze s pohonem všech kol má dva elektromotory, a v příštím roce by měla na trh dorazit jednomotorová verze s pohonem zadních kol. Podrobnější srovnání parametrů jednotlivých variant jsem pro vás připravil v následující tabulce.

Cyberbeast All-wheel drive Real-wheel drive

(až v roce 2025) Motorizace Tri-motor AWD Dual-motor AWD Single-motor Hmotnost 3 104 kg 2 995 kg ? Baterie 123 kWh lithium-ion (816 V, 150 Ah) 123 kWh lithium-ion (816 V, 150 Ah) ? Dojezd 515 km 547 km 402 km Zrychlení 0–100 km/h 2,7 sekundy 4,3 sekundy 6,7 sekundy Maximální rychlost 209 km/h 180 km/h 180 km/h Pohon všechna kola všechna kola zadní náprava Výkon 845 hp (630 kW) 600 hp (450 kW) ? Velikost kol 20″ 20″ 20″ Objem zadní korby 3 423 litrů 3 423 litrů 3 423 litrů Plocha korby 183 3 423 litrů 3 423 litrů Přípustná hmotnost přívěsu 4 990 kg 4 990 kg ? Sedadla 5 dospělých osob 5 dospělých osob 5 dospělých osob Dotykové displeje hlavní 18,5″, 9,4″ zadní hlavní 18,5″, 9,4″ zadní hlavní 18,5″, 9,4″ zadní Cena 99 990 USD (bez daně) 79 990 USD (bez daně) 60 990 USD (bez daně)

V showroomu i reálném provozu

Kromě modelu na prodejně jsme kousek od sídla Googlu v Mountain View Cybertruck potkali i v reálném provozu, šlo ale o testovací vůz opatřený samolepkou s písmeny RC, kterými Tesla označovala testovací verze (tzv. Release Candidate). V Evropě se Cybertruck zatím nedá koupit a upřímně si nejsem úplně jistý, zda by vůbec díky své karoserii dostal homologaci pro provoz na našich komunikacích a splnil evropské bezpečnostní normy, nicméně některé zdroje hovoří o tom, že bychom se tohoto obra v Evropě během 2 až 3 let skutečně dočkat mohli.

Je ale docela možné, že půjde o nějakou zmenšenou verzi, protože při si nedovedu představit, jak byste s ním při současných rozměrech (délka 5,68 m, šířka 2,41 m & výška 1,79 m) manévrovali třeba v garážích u obchodních center, či v husté městské zástavbě. Zatímco americké silnice jsou pro double-cab pickupy a všeobecně velká auta jako dělané, v Evropě už by řidič takové pohodlí pro manévrování neměl.

Na Cybertruck vystavený v showroomu se bohužel bylo možné podívat pouze zvenčí. I když už to vypadalo, že nám zaměstnanec pobočky vůz otevře, abychom se do něj mohli posadit a prohlédnout si interiér, po posledním ověřovacím kolečku s manažerem prodejny za námi přišel se slovy, že se omlouvá, ale že Tesla má pro všechny showroomy striktně nařízené vůz neotvírat.

I tak pro nás ale návštěva prodejny byla příjemným zážitkem, protože vidět tenhle extrémně netradiční a pro někoho i kontroverzní pickup naživo, se vám zkrátka vryje do paměti. Nejen design ale Cybertruck odlišuje od jiných elektrických pickupů, které se v USA prohánějí po silnicích (Rivian R1T, Ford F-150 Lightning…). Novinka se pyšní i několika dalšími unikátními vlastnostmi. Jde například o vůbec první produkčně vyráběný vůz s tzv. drive-by-wire řízením po drátech, tedy bez jakékoliv mechanické vazby mezi koly a volantem.

Jedinečná karoserie

Zatímco běžné automobily využívají konstrukce postavené na rámu, v případě Cybertrucku jde o zcela unikátní řešení, kdy je karoserie (vyrobená ze vlastní slitiny nerezové oceli, kterou Tesla sama vyvinula) složená ze třech částí, které tvoří jakýsi exoskelet. Jednotlivé panely z nerezové oceli jsou tak přichyceny k ocelovému monokoku. Samotná baterie je uložena ve středové části, naopak přední a zadní část tvoří obří výlisek. Konstrukci auta tak tvoří samotný plášť bez rámu či nosných částí, jako je tomu u klasických vozů.

Unikátní je i přední okno, které je vůbec největším, jaké kdy bylo u automobilu použito. A to samé platí i pro obří stěrač, který má na délku téměř 130 centimetrů! Určitě si pamatujete na více než čtyři roky staré záběry z odhalení Cybertrucku, kdy po hodu koulí došlo k prasknutí bočního skla. Video se okamžitě stalo virálním, nicméně automobilce díky obrovské popularitě pomohl rozšířit povědomí o tomto netradičním pickupu i dalších elektromobilech. Produkční verze Cybertrucku má boční skla vyrobená z tvrzeného skla, které je velice pevné, ale rozhodně ne nerozbitné.

Verze Cyberbeast a All-wheel drive disponují baterií o celkové kapacitě 123 kW. Tesla případně nabízí ještě 50kWh externí baterii (range extender), kterou s sebou můžete vozit na korbě (tam zabere zhruba třetinu prostoru). Jedná se také o vůbec první teslu využívající 800V architektury. Díky tomu lze na nabíječce typu Supercharger v4 nabíjet až 350 kW. V praxi to znamená, že efektivní dobíjení z 15 do 85 % Cybertruck zvládne za necelých 20 minut. Energií navíc novinka může zásobovat i další elektrická zařízení, a to včetně dobíjení jiných elektromobilů.

Až doposud Tesla ve svých vozech používala 12V nízkonapěťovou síť, nyní ale přešla na 48 V architekturu, čímž se výrazně snížila tloušťka kabelů i celkový proud.

Cybertruck v Česku?

Oficiální cestou se Cybertrucku nejen v Česku, ale ani v dalších evropských zemích v následujících minimálně 2 letech nedočkáme, nicméně komunita okolo značky Tesla v České republice přišla se zajímavým crowdfungingovým projektem CyberTruckin.eu, v rámci kterého se snaží vybrat dostatek financí na případný přesun auta do Evropy a jeho registraci.

Dovézt auto z USA přece není až tak složité, řeknete si. Nicméně v případě Cybertrucku je zde ještě jedna poměrně zásadní komplikace ve formě klauzule v kupní smlouvě, kterou zákazník s automobilkou Tesla uzavírá. Podpisem se totiž zavazuje k tomu, že vůz po dobu jednoho roku od koupě nesmí nikomu prodat.

Pevně doufám, že při další příležitosti setkat se naživo s Cybertruckem už dostanu možnost se v něm rovnou projet. Během několika dnů mám pro vás připravený ještě jeden článek a video, ve kterém vám popíšu, jak jsem si v showroomu Tesly vypůjčil Model Y s plnotučným autopilotem a jak mi k tomu stačil pouze evropský řidičák, e-mail a telefonní číslo.