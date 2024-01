Samsung Galaxy S24 Ultra má extrémní výbavu. Vyzkoušeli jsme i umělou inteligenci!

Samsung Galaxy S24 Ultra je tradičně nejzajímavějším smartphonem letošní modelové řady

Má nekompromisní výbavu, plochý design, a navíc ve velkém využívá umělé inteligence Galaxy AI

Příjemnou inovací je 50Mpx teleobjektiv s 5× optickým přiblížením

Rok se s rokem sešel a opět tu máme premiéru toho nejdůležitějšího smartphonu společnosti Samsung. Řeč je u nejvýkonnějším modelu Galaxy S24 Ultra, který byl společně se svými dvěma menšími bratry Galaxy S24 a Galaxy S24+ (první dojmy) představen právě dnes. Zatímco vloni technologický gigant své novinky představil 1. února v San Franciscu, letošní řada Galaxy S24 spatřila světlo světa o dva týdny dříve (17. ledna).

Tady se chyby hledají velice těžko

Konference Galaxy Unpacked se tentokrát přesunula do kalifornského San Jose a pozvánku na ní dostala i naše redakce. Díky tomu jsem měl možnost všechny modely otestovat s předstihem a už nyní s s vámi mohu podělit o podrobné první dojmy. Zatímco v minulosti byla veškerá pozornost soustředěna především na hardware a design, letos je velkým tématem software, respektive umělá inteligence Galaxy AI. Hardware samozřejmě také doznal vylepšení, ale softwarové části letos Samsung věnoval výrazně více prostoru.

A je to celkem pochopitelné. Smartphone jako takový už můžeme několik let považovat za „hotový produkt“, kde po stránce hardwaru není příliš co vylepšovat. Fotoaparáty podávají špičkové výsledky, čipsety jsou extrémně výkonné a grafenové baterie zatím v nedohlednu. Drobné zpestření v posledních letech dokázaly přinést snad jen telefony vybavené ohebným displejem. Od loňského roku je navíc velkým tématem i umělá inteligence, proto je celkem logické, že výrobci nyní svou pozornost soustředí právě tímto směrem.

Samsung se navíc po velkém úspěchu loňského modelu Galaxy S23 Ultra dostal do poměrně nezáviděníhodné situace. Tento telefon se totiž mezi uživateli i technologickými novináři stal extrémně populární. A vylepšovat něco, co funguje na jedničku, není zrovna jednoduchý úkol. Na první pohled se tak může zdát, že inovací není tolik, ale pokud si jednotlivá vylepšení heslovitě označím, vyjde mi z toho celkem rozsáhlý seznam:

titanové tělo

flatový design

plochý displej s maximálním jasem až 2 600 nitů

displej chrání sklo Corning Gorilla Glass Armor, to je o 50 % odolnější než Victus 2 a má o 75 % lepší odrazivost světla

nejnovější čipset Snapdragon 8 Gen 3 s vylepšeným Ray Tracingem

lepší odvod tepla díky o téměř 90 % většímu chladiči

50Mpx teleobjektiv s 5× optickým přiblížením a výrazně větším fotočipem

Android 14 s One UI 6.1

umělá inteligence Galaxy AI

nižší cena oproti loňsku (u 512GB a 1TB varianty)

Titanový rám jako nový standard

Někdo by mohl namítnout, že titanové tělo Samsung okopíroval od Applu, který jej nabídl u loňského iPhone 15 Pro (Max), nicméně tak tomu není. Výrobci vždy jednotlivé modely vyvíjí s několikaletým předstihem, jen Apple byl v tomto případě rychlejší. Jsem ale zvědavý, zda Samsung neudělá stejnou chybu jako Apple. Ten totiž titan proti poškrábání ochránil pouze PVD vrstvou, což u barevné edice s přírodním titanem až tolik nevadí, protože na ní škrábance vidět nebudou, ale u ostatních barevných variant je náchylnost na poškrábání poměrně velká, zvláště když telefon nenosíte v pouzdře.

Mnohem vhodnější by bylo použít titan s eloxovanou úpravou, nicméně ani o ní se Samsung nezmiňuje. Reálně tak odpověď na to, jak moc náchylný na poškrábání je titanový rám jednotlivých barevných variant Galaxy S24 Ultra, budeme znát až po prvních dnech testování.

Pochválit musím i flatový design a rovný displej. I přes poměrně velké rozměry má telefon skvěle zvládnuté těžiště a v ruce se drží velmi dobře bez jakékoliv tendence přepadávat. Rovný zobrazovač zase přispívá k pohodlnějšímu ovládání, a to zejména při využití pera S Pen, které je schované u levého okraje spodní hrany.

Kouzla s umělou inteligencí

Umělá inteligence Galaxy AI je pro Samsung letos velkým tématem. Ostatně technologický gigant aktuálně vlastní více než tři tisíce patentů spojených právě s AI a řada Galaxy S24 je vůbec první, která s tímto řešením na trh přichází. Důležité je také vědět, že Galaxy AI se nijak neučí z dat uživatele a řada funkcí, jako například překlad telefonního hovoru, probíhá lokálně přímo v telefonu. Naopak při využívání některých generativních funkcí, zejména při práci s fotografiemi, se umělá inteligence pomocí šifrovaného přenosu připojuje do cloudu.

Překlad hovorů v reálném čase

Jedna z nejzajímavějších funkcí, která umělé inteligence využívá lokálně přímo na smartphonu, je překlad telefonního hovoru skrze funkci Live Translate (Živý překlad). Jedná se obousměrný hlasový i textový překladač hovorů v reálném čase. Funguje přímo v telefonní aplikaci, nemusíte nic instalovat, nepotřebujete žádné aplikace třetích stran. Čeština mezi podporovanými jazyky zatím chybí, nicméně bychom se měli dočkat během několika měsíců. Protější strana neuslyší váš, nýbrž strojový hlas (v nastavení je na výběr mužský či ženský). Dokonce si lze nastavit, aby se pro vybrané kontakty automaticky aplikoval překlad do vybraného jazyka. Automatické rozpoznání překladu zatím chybí, Live Translate je tak vždy nutné aktivovat ručně.

Sám jsem měl možnost vyzkoušet překlad telefonního hovoru z angličtiny do španělštiny, kdy jsem se pokoušel provést rezervaci v restauraci a vše probíhalo zcela bez komplikací. Samozřejmě je zde drobné zpoždění (zhruba 2 sekundy) způsobené rozpoznáváním toho, co řeknete, ale v konverzaci to ničemu nebrání. Pro uživatele, kteří se například ve světě neumí domluvit anglicky či španělsky, bude Live Translate po přidání češtiny velice užitečnou funkcí. Při uvedení řady Galaxy S24 na trh bude překlad dostupný pro angličtinu, němčinu, španělštinu, korejštinu, čínštinu a překvapivě i polštinu. V budoucnu tak díky Live Translate budete moci využít klidně i překladu z češtiny třeba do čínštiny.

Dalším užitečným nástrojem, který se zaměřuje především na stylistiku, je Textový asistent (Chat Assist), tedy nástroj k úpravě formulací tak, aby odpovídaly původnímu záměru. To se hodí v případě, že chcete například poslat zdvořilou zprávu kolegovi z práce nebo vymyslet chytlavý slogan na sociální sítě. O překlady zpráv se umí postarat umělá inteligence ve virtuální klávesnici Samsung Keyboard, která zvládá v reálném čase 13 jazyků, nicméně i zde čeština zatím chybí.

Za volantem zase oceníte nové funkce systému Android Auto, díky kterým AI dokáže například automaticky shrnout příchozí zprávy a navrhnout vhodné odpovědi či jiné reakce (např. lze zaslat předpokládaný čas příjezdu, takže můžete komunikovat a zároveň věnovat plnou pozornost řízení). Jen škoda, že ani tato vychytávka zatím není dostupná v češtině.

Generativní úpravy fotografií

Umělé inteligence se bude ve velkém využívat i v aplikaci Galerie, a to pro nejrůznější úpravy fotografií. Galaxy AI je například schopna rozpoznat, že se na snímku nacházejí odlesky a nabídnout jejich odstranění. Stejně tak pokud například potřebujete „narovnat“ perspektivu fotky, u okrajů snímku vám následně vzniknou prázdná místa. Standardně byste toto řešili ořezem tak, aby tam nebyla, nicméně generativní funkce Galaxy AI dokáží tato prázdná místa „dopočítat“ a snímek tak dokreslit.

Měl jsem možnost chování umělé inteligence při úpravě fotek otestovat na několika scénách a výsledky byly vždy velice přesvědčivé. U jedné z fotek jsem například potřeboval odmazat pouliční lampu a následně mírně upravit perspektivu, u jiné zase odstranit nepříjemný odlesk ve skle. Umělá inteligence mi během několika sekund snímek upravila do podoby, se kterým jsem byl spokojen.

Generativní umělá inteligence dokonce umí zpomalit přehrávání videa tím, že sama v reálném čase vygeneruje potřebné mezisnímky. U libovolného přehrávaného videa jen stačí přidržet prst na obrazovce a Galaxy AI rázem začne kouzlit. Když jsem ale zkoušel zpomalit video, ve kterém jsem před objektivem rychle hýbal prsty, umělá inteligence se už trochu zapotila a výsledné zpomalené video obsahovalo nepřirozené pohyby prstů. V jiných scénách, například s pohybujícím se automobilem, ale byly výsledky poměrně přesvědčivé.

Hardwarová výbava

Při pohledu na specifikace je jasné, že Samsung Galaxy S24 Ultra je jedním z nejvýkonnějších smartphonů současnosti. Svůj podíl na tom má nejen použitý čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 vyráběný 4nm procesem, ale i grafický akcelerátor Adreno 750. Samsung letos výrazně zapracoval na chlazení, respektive se mu povedlo chladič zvětšit o 90 % oproti minulé generaci.

Pro potřeby operačního systému Android 14 je k dispozici 12 GB operační paměti RAM, v případě úložiště lze vybírat mezi 256/512 a 1024 GB pamětí. Slot na paměťovou kartu byste ale ve výsuvném bočním šuplíčku hledali marně, ten obsahuje pouze dva sloty pro nanoSIM, případně lze sekundární telefonní číslo využívat i skrze eSIM.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S24 Ultra Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4nm), octa-core,1× 3,3 GHz Cortex-X4 + 5× 3,2 GHz Cortex-A720 + 2× 2,3 GHz Cortex-A520), GPU: Adreno 750, RAM: 12 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 79 × 162,3 × 8,6 mm, hmotnost: 233 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,8", Dynamic AMOLED, rozlišení: Quad HD+, 1440 × 3088 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 200 Mpx, f/1.7, 24mm, 1/1.3", 0.6µm, PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 10 Mpx, teleobjektiv, f/4.9, 230mm, 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 10× optický zoom, třetí: 50 Mpx, teleobjektiv, f/3.4, 70mm, 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 2× a 5× optický zoom, čtvrtý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, selfie kamera: 12 Mpx, f/2.2, 26mm, PDAF, 4K video, auto-HDR Kompletní specifikace

O zobrazování se stará 6,8″ Dynamic LTPO AMOLED 2X panel, který se nově pyšní maximální úrovní jasu až 2 600 nitů. Nechybí ani adaptivní obnovovací frekvence v rozsahu 1 až 120 Hz. Rozlišení je 1440 × 3088 px. Galaxy S24 Ultra je tradičně kompletně voděodolný podle standardu IP68.

Fotoaparáty, kam jen oko dohlédne

Před několika měsíci se hojně spekulovalo, že Samsung vymění dva teleobjektivy za jeden s pohyblivým ohniskem, nicméně z tohoto plánu nakonec sešlo. Přesto jsme se nejen u teleobjektivu dočkali velice příjemného vylepšení. Začnu ale nejprve hlavním snímačem. Ten má opět 200Mpx rozlišení a stejné parametry, jako u loňské generace (1/1.3″, 0.6 μm), přesto se jedná o novější fotočip ISOCELL HP25X s několika optimalizacemi.

Kompletní fotovýbava Galaxy S24 Ultra je následující:

200Mpx hlavní fotoaparát s ohniskovou vzdáleností 24 mm, optickou stabilizací, světelností f/1.7, velikostí čipu 1/1,3″ (velikost pixelu 0,6 µm), laserovým automatickým ostřením a vícesměrovým PDAF

fotoaparát s ohniskovou vzdáleností 24 mm, optickou stabilizací, světelností f/1.7, velikostí čipu 1/1,3″ (velikost pixelu 0,6 µm), laserovým automatickým ostřením a vícesměrovým PDAF 12Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 120°, ohniskovou vzdáleností 13 mm, clonovým číslem f/2.2, velikostí čipu 1/2,55″ a fázovým „dual pixel“ ostřením

s úhlem záběru 120°, ohniskovou vzdáleností 13 mm, clonovým číslem f/2.2, velikostí čipu 1/2,55″ a fázovým „dual pixel“ ostřením 50Mpx s 5× optickým přiblížením , ohniskovou vzdáleností 70 mm, optickou stabilizací, světelností f/2.4, velikostí čipu 1/2,52″″ a fázovým „dual pixel“ ostřením

, ohniskovou vzdáleností 70 mm, optickou stabilizací, světelností f/2.4, velikostí čipu 1/2,52″″ a fázovým „dual pixel“ ostřením 10Mpx periskopický s 3× optickým přiblížením , ohniskovou vzdáleností 230 mm, optickou stabilizací, světelností objektivu f/4.9, velikostí čipu 1/3,52″ a fázovým „dualpixel“ ostřením

, ohniskovou vzdáleností 230 mm, optickou stabilizací, světelností objektivu f/4.9, velikostí čipu 1/3,52″ a fázovým „dualpixel“ ostřením 12Mpx selfie kamera umístěná v kruhovém výřezu displeje, f/2.2, ohnisková vzdálenost 26 mm, ostření PDAF

Samsung se v tiskových materiálech chlubí, že díky velkému čipu u hlavního 200Mpx a 50Mpx teleobjektivu je schopný nabídnout 2× (z hlavního) a 10× (z teleobjektivu) zoom v téměř stejné kvalitě, jako kdyby šlo o optické přiblížení. S dosažením optimálních výsledků v tomto případě pomáhá ještě umělá inteligence a další optimalizační algoritmy na pozadí.

Reálně tak Samsung Galaxy S24 Ultra nabízí 0,6×, 1×, 2×, 3×, 5× a 10× zoom s možností dalšího přepnutí až na 30× a 100× hybridní přiblížení. Na demu, které jsem měl možnost vyzkoušet, nám zástupce Samsungu ukazoval možnosti přiblížení až na 30× a 100×, kdy jsem ze vzdálenosti zhruba 2,5 metru přes aplikaci Fotoaparát scanoval QR kód s odkazem o velikosti přibližně 1,5 × 1,5 cm a i při stonásobném přiblížení byl Galaxy S24 Ultra schopen tento QR kód přečíst.

Letošní novinka rovněž umí nahrávat video ve 4K rozlišení až při 120 fps. Tento režim ale ve standardním režimu nenajdete a je potřeba se v aplikaci Fotoaparát přepnout do Pro módu pro video. Kromě toho lze opět nahrávat i v 8K rozlišení při 30 fps. Po skončení tiskové konference Galaxy Unpacked bychom měli mít k dispozici testovací vzorky Galaxy S24 Ultra. Během zítřejšího dne se tak budete moci těšit na článek s podrobnějším testem všech fotoaparátů.

Cena a dostupnost

Při pohledu na letošní ceny, které jsou mimochodem meziročně výhodnější, než tomu bylo u řady Galaxy S23 (vyjma 256GB varianty S24 Ultra, která podražila o 500 Kč), nezapomeňte vzít v potaz speciální předobjednávkovou akci Samsungu, která trvá od 17. do 30. ledna. V rámci ní lze stejně jako loni získat vyšší model za cenu nižšího. Reálně tak v předobjednávkovém období můžete za částku 35 499 Kč pořídit 512GB Galaxy S24 Ultra namísto 256GB. Standardní české ceny naleznete v následující tabulce.

128 GB 256 GB 512 GB 1 TB Galaxy S24 21 999 Kč (899 eur) 23 499 Kč (959 eur) – – Galaxy S24+ – 27 999 Kč (1 149 eur) 30 999 Kč (1 269 eur) – Galaxy S24 Ultra – 35 499 Kč (1 449 eur) 38 499 Kč (1 569 eur) 44 499 Kč (1 809 eur)

Při pohledu na ceny je zřejmé, že základní Galaxy S24 oproti modelu Galaxy S23 zlevnil o 1 500 Kč, Galaxy S24+ o 2 000 Kč. V případě 256GB varianty Galaxy S24 Ultra došlo k navýšení ceny o 500 Kč, u 512 GB verze naopak o snížení o 1 000 Kč, respektive 500 Kč u 1TB edice. Do prodeje se všechny tři modely dostanou ve středu 31. ledna.

Nový Samsung Galaxy S24 přeobjednáte nejvýhodněji u Mobil Pohotovosti, a to už za 165 Kč × 26 měsíců díky speciální službě Dopředný výkup. V prvních dnech navíc ušetříte až 5 500 Kč a získáte ten nejlepší dárek – záruku na 3 roky zcela zdarma! Více podrobností se dozvíte zde.

Všichni zákazníci, kteří si v období od 17. do 30. ledna (nebo do vyprodání zásob) zakoupí telefony řady Galaxy S24, získají model s dvojnásobně vyšší kapacitou paměti za cenu varianty s kapacitou nižší. Zákazníci můžou navíc po registraci na stránkách www.novysamsung.cz odprodat své staré zařízení a získat výkupní bonus ve výši až 2 500 Kč při nákupu nového Samsung Galaxy S24 Ultra a Galaxy S24+. V případě nákupu základního modelu Galaxy S24 je výkupní bonus 1 500 Kč.