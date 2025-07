Apple žaluje bývalého zaměstnance: měl prozradit tajemství o tomto produktu

Společnost Apple žaluje svého bývalého zaměstnance

Ten údajně ukradl velké množství materiálů vztahující se k vývoji Vision Pro

Na tento segment se Apple chce v následujících letech soustředit mnohem více

Práce ve vývojových odděleních technologických společností s sebou nese nejen velkou míru zodpovědnosti, ale také nutnost udržet tajemství. Průmyslová špionáž je totiž běžnou součástí oboru, kdy se obchodní informace snaží získat nejen konkurenční společnosti, ale také i cizí vlády. Zaměstnanci nicméně často nezůstávají v jednom zaměstnání celý život a s nimi pochopitelně cestují i tyto tajné informace, které většinou chrání podepsaná dohoda o mlčenlivosti. Tu ale bývalí zaměstnanci ne vždy dodrží, což je podle všeho i případ bývalého zaměstnance Applu.

Bývalý zaměstnanec údajně kradl firemní tajemství

Gigant z Cupertina nyní žaluje svého bývalého zaměstnance za to, že údajně ukradl utajované informace týkající se výzkumu headsetu Vision Pro, ještě před tím, než odešel do týmu produktových návrhářů společnosti Snap. V žalobě podané 24. června u vrchního soudu v Santa Claře Apple obviňuje Di Liua, že v posledních dnech svého působení na pozici vedoucího inženýra designu Vision Pro stáhl z interních systémů Applu tisíce dokumentů obsahujících chráněné informace a uložil je na svůj osobní účet na cloudovém úložišti.

Podle této žaloby Liu nepravdivě tvrdil, že odchází ze zaměstnání ze zdravotních důvodů, avšak už neuvedl, že má ve firmě Snap již jisté místo jako inženýr produktového designu. To zabránilo Applu neprodleně zrušit Liuovi všechny přístupy k interním systémům, což je standardní proces ve chvíli, kdy zaměstnanec odchází ke konkurenci. Apple tvrdí, že to Liuovi umožnilo zkopírovat „obrovský objem“ citlivých informací, ke kterým měl následně přístup i poté, co byl jeho přístup zablokován.

„Jednání pana Liu bylo úmyslné. Záznamy na jeho pracovním notebooku vydaném Applem ukazují, že si pan Liu jednotlivě vybíral složky, které kopíroval, a v některých případech je po přesunu na svůj osobní účet cloudového úložiště přejmenovával a reorganizoval,“ uvedl Apple v žalobě. „Dále pan Liu podnikl kroky k utajení přesunu souborů a záměrně mazal soubory ze svého pracovního notebooku vydaného společností Apple.“ Podle žaloby Apple požaduje po Liuovi blíže nespecifikovanou finanční náhradu za porušení smluvních povinností a požaduje, aby byl Liu nucen vrátit ukradené dokumenty.

